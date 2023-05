Pronóstico del tiempo: cómo estará el fin de semana del viernes 5 de mayo

escuchar

Jueves: cesa el viento frío

Para hoy se espera la vuelta del viento templado a la ciudad, con un giro de veleta que anuncia la llegada de aire desde el noreste desde temprano. Se prevé una mañana un poco menos fría que las anteriores, con el mercurio que sale desde los 10°C, con viento leve y cielo mayormente limpio. Será la última oferta de un día a pleno sol. La jornada promete muy poca nubosidad para animarse a una tarde muy agradable con máxima de 22°C. Será un día de muy buenas condiciones meteorológicas para los que les toque moverse por la ciudad o tengan alguna actividad a la intemperie. La jornada clausura con 15°C, en un cierre con temperatura nocturna un poco más alta con respecto a las últimas noches.

Viernes: la noche en duda

El viernes traerá viento del este que arrimará mucha nubosidad a nuestro cielo. Se espera un amanecer con viento leve, cielo parcialmente nublado y una mínima que seguirá su recuperación. Esta vez nos sacará del segmento invernal con el mercurio que iniciará la cuenta desde los 13°C. Se estima un día con sol intermitente y algo ventoso. A su vez, la tarde mantendrá las estufas apagadas, con 23°C de máxima, lo que significa toda una gentileza para comienzos de mayo. Hacia el atardecer, se derrumbará el barómetro y comenzarán las desmejoras para dejarnos una noche inestable, donde alguna llovizna o lluvia débil aislada no desentonaría. Para los que tengan algo en agenda nocturna, la noche no se encuentra a salvo.

Hay posibilidad de chaparrones para el sábado Archivo

Sábado: probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas

Comienza un fin de semana que nos tendrá permanentemente monitoreando el radar. El sábado se proyecta inestable, con una mañana con cielo mayormente nublado, viento del este y mínima de 13°C. Desde temprano, estaríamos receptivos a algunas precipitaciones aisladas. Se espera un día con muchos nubarrones, con baja probabilidad de lluvia por la mañana y bastante más alta hacia la tarde, donde un reingreso de aire frío podría traernos alguna tanda de chaparrones. Algunos modelos dan por terminada la inestabilidad al atardecer, y otros le dejan la puerta abierta a alguna precipitación nocturna. Aquellos que tengan alguna actividad el sábado, deberán estar atentos a las próximas actualizaciones y puede que tengan que esperar hasta último momento para cancelar o no algún plan.

Domingo: mañana inestable, pero mejora hacia la tarde

El domingo conservará la inestabilidad en una mañana donde también podrían presentarse lluvias. La mínima seguirá arriba, con el mercurio que saldrá desde los 15°C, en un amanecer con cielo mayormente nublado y viento leve. Lentamente, se irán retirando los cúmulos bajos y cargados para dejarnos un mediodía y tarde con baja probabilidad de precipitaciones. A pesar de la falta de sol y la circulación de viento frío, la máxima no caerá significativamente: se espera 20°C al promediar el día. La noche marcaría la salida de la nubosidad y el cese de la probabilidad de lluvia.

Spoiler alert

La semana que viene ofrecerá varios tramos de viento frío, aunque las temperaturas no caerán significativamente. También se esperan buenas cuotas de sol, por lo que se repetirá a partir del martes la saga de días con mañanas invernales y tardes de otoño térmicamente muy agradables.

Eso es todo, amigos. Estamos transitando una semana con varios amaneceres que nos entrenan para el invierno, pero por suerte, las tardes aprovechan el sol y revierten el termómetro. Buenas noticias para los friolentos, dado que subirá la temperatura con el correr de los días, incluso hasta sacarnos de los amaneceres con mínimas bajas. No será un fin de semana que invite a planificar actividad al aire libre. Si bien los modelos no se ponen de acuerdo (incluso hay algunos que invitan a no ser tan pesimistas), pareciera que los nubarrones van a desanimar a muchos a salir de casa. La tarde del domingo podría estar a salvo, todavía no cancele nada.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo