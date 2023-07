Pronóstico del tiempo: cómo estará el fin de semana del viernes 7 de julio

escuchar

Jueves: mañana inestable, tarde fresca

El amanecer de este jueves acusará recibo del reingreso de aire frío que hubo en la noche de ayer, por lo que dejará un ambiente más fresco con respecto a las últimas mañanas. Se espera una mínima de 12°C, lo que nos devuelve al segmento invernal en un amanecer inestable y con algunas neblinas que reducirán la visibilidad, además de un viento moderado del sudeste y el cielo mayormente nublado. Todavía estaremos expuestos a alguna precipitación durante la primera mañana, pero antes del mediodía recobraremos la estabilidad con el retiro de gran parte de la nubosidad baja. La tarde mostrará poco y nada de sol, con viento frío y una máxima de 15°C. La noche conservará el viento frío que soplará con menos intensidad, en un cierre con cielo parcialmente nublado y unos 13°C.

Viernes: el invierno está de vuelta

Estos días vuelve el frío en la ciudad de Buenos Aires Fabián Marelli

El invierno regresará por sus fueros este viernes de la mano de un amanecer frío, con el mercurio que iniciará la cuenta desde 8°C, con viento moderado del sudeste que podría dejarnos una sensación térmica más baja. Será decididamente una mañana mucho más fría que obligará a abrigarse mucho, con cielo parcialmente nublado que nos dará pocas cuotas de sol. En tanto, la tarde mostrará menos nubosidad y una máxima de 16°C, e inaugurará una hilera de jornadas que muestren mañanas frías de gorros y bufandas con tardes otoñales. La noche no presenta probabilidad de lluvias en un cierre estable con 12°C y algo ventoso, por lo que se recomienda que se abriguen mucho los que quieran salir.

Sábado: nublado y fresco

El sábado abre un fin de semana con poco sol: se espera un amanecer ligeramente inestable, donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría, viento frío del sudeste para dejarnos una mínima de 8°C y cielo nublado. Se prevé que la nubosidad y la circulación de aire frío se mantengan todo el día, por lo que el termómetro no tendrá empuje y se recortará en solo 15°C. De todas formas, se podrá planificar actividad al aire libre si se abrigan, en una tarde algo ventosa con cielo parcialmente nublado. El cierre proyecta 11°C sin previsión de lluvias y con la veleta ya marcando el cuadrante este.

Domingo: el mercurio no levanta

La jornada dominical conservaría el manto de nubes, pero sin probabilidad de lluvias. De todos modos, no nos sobra nada y no sorprendería que alguna actualización les abra la posibilidad a algunas lloviznas entrecortadas. Se espera otro día con poco sol, con viento que soplará desde el este en forma leve para derivar en una tarde no tan fresca, en la que el termómetro entregará 16°C de máxima. La noche nos devolvería la estabilidad en un cierre con cielo parcialmente nublado y unos 12°C.

Spoiler alert

La próxima semana será totalmente invernal Archivo

La semana que viene sería netamente invernal, pero sin características polares ni de frío extremo. Para el lunes se espera un día de viento calmo y mucha nubosidad, con mínima de 9°C y máxima de 15°C y posibilidad de lluvias nocturnas. El martes tendría un potente ingreso de aire frío que podría dejarnos precipitaciones por la mañana y un importante descenso de temperatura, la cual iniciará una fila de días con mínimas de 7°C y máximas de 12°C.

Eso es todo, amigos. Se acabó la ficción térmica y el invierno asumió en sus funciones. Por suerte, el descenso de temperatura no será tan abrupto, pero iremos de los 24°C del martes hacia los 15°C de hoy y eso marca toda una diferencia en la temperatura máxima. El cambio térmico se sentirá mucho por las mañanas, ya que a partir del viernes comenzará una hilera de varios amaneceres con 8°C. Por su parte, las tardes prometen 15°C, por lo que volvemos al segmento de temperaturas más acordes para la época. De todos modos, no habrá perspectiva de ningún escenario polar, pero sí nos obligará a prender nuevamente las estufas y a salir de casa con gorro, bufanda y guantes.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo