escuchar

Lunes: tarde de sol y calor suave

Comienza una jornada que seguirá con el ascenso térmico de los últimos días aunque sin entrar en territorio de calor intenso. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 19ºC. El descenso de aire caliente junto a la abundante oferta solar empujarán al mercurio hacia una tarde de calor suave veraniego por lo que no exagere con el abrigo al salir de casa. Se espera que la veleta empiece a rotar lentamente promediando la jornada lo que podría incrementar la nubosidad y aportar aire fresco para que la máxima no se dispare y se recorte en agradables 28ºC. Hacia la noche se intensificará el viento desde el río para promover el descenso de temperatura nocturno y darnos un ambiente agradable con 23ºC en el cierre del día.

Martes: se estrena el verano

Para mañana se espera el día más caluroso de toda la semana repitiendo la dupla del sol y el viento templado apuntalando al termómetro. Se estima un amanecer con cielo parcialmente cubierto con nubes altas que no restarán luminosidad, viento moderado desde el norte y una mínima que avisará que iremos rumbo a un día caluroso con el mercurio iniciando la cuenta desde 22ºC. Si bien no tendremos temperatura sofocante no subestimen el calor vespertino, todos aquellos a los que les toque moverse por la calle o trabajar a la intemperie estarán expuestos al rigor del calor intenso en una tarde de cielo despejado y viento caliente con la máxima alcanzando los 32ºC. Por suerte la veleta volverá a rotar aunque lo hará un poco más tarde, recién al atardecer se sentirá la entrada de aire fresco desde el río lo que nos dejará una noche más templada con 26ºC, bajando hacia la medianoche por lo que volveremos a prender el ventilador para poder dormir.

Verano en Buenos Aires

Miércoles: probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas

Afortunadamente el miércoles cortará la racha de calor para salvarnos de un escenario de temperaturas extremas. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento calmo y una mínima templada de 22ºC. Será un día inestable de punta a punta, con permanente probabilidad de precipitaciones. La mañana podría mostrar chaparrones aislados con viento moderado desde el este. La ausencia de sol, las potenciales lluvias y las débiles ráfagas desde el río no le permitirán progresar al termómetro que se recortará en 29ºC. Si bien será un día térmicamente más cómodo aquellos que tengan que trabajar al aire libre estarán expuestos a algunos pasajes de lluvias activas, especialmente a la noche donde no estarían fuera de libreto algunas tormentas aisladas.

Jueves: sigue inestable

El jueves continuará con la inestabilidad aunque con una probabilidad menor de precipitaciones. Todavía hay divergencias entre los diferentes modelos de simulación en cuanto al comportamiento atmosférico, algunos análisis auguran muchos nubarrones pero muy poca lluvia, otros nos dejan expuestos a una jornada con chaparones intermitentes por lo que deberán estar atentos aquellos que tengan actividad al aire libre. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, con la veleta dirimiéndose entre el este y noreste y el termómetro mostrando 22ºC. Al igual que el miércoles, la inestabilidad no estará asociada a la entrada de aire frío por lo que no se espera un descenso de temperatura por lo que iremos rumbo a una nueva tarde de calor con 30ºC de máxima en una tarde que todavía puede quedar a salvo de las precipitaciones. La noche cerraría con 26ºC y alta humedad, por suerte con viento fresco desde el río para que vaya bajando la temperatura durante la medianoche y madrugada

Viernes: otro día de lluvias

El viernes repetirá el patrón sinóptico de las jornadas anteriores; descenso de aire caliente e inestable con probabilidad de lluvias que no se traducirán en un alivio térmico. Se estima un amanecer que puede mostrar tormentas aisladas desde temprano, con viento moderado del noreste, cielo cubierto y una mínima de 20ºC. Será la jornada más inestable, la que pueda mostrar precipitaciones más continuas y activas. A pesar de la falta de sol el termómetro escalaría hasta 31ºC, donde la humedad imperante podría entregar una sensación térmica más alta. La tarde, y especialmente la noche podrían dar una tregua con las lluvias

Borrador del fin de semana

El sábado conservaría el descenso de aire templado en un día con cielo nublado, inestable con baja probabilidad de lluvias hasta el momento. Se espera una máxima de 29ºC, aunque no extrañaría que nuevas actualizaciones nos pronostiquen más calor. El domingo traería finalmente la atenuación térmica con una entrada de aire frío lo cual nos volvería a dejar a merced de nuevas precipitaciones, esta vez con un importante descenso de temperatura

Eso es todo, amigos. Si bien se viene una semana calurosa conservaremos las mínimas en valores moderados y no tendremos registros térmicos sofocantes, pero prepárense para una saga de jornadas que nos meterán decididamente en el segmento veraniego. Tendremos varios días inestables y todavía los algoritmos no se ponen de acuerdo en cuanto a las franjas de lluvia ni los posibles acumulados pero a la hora de armar la semana deberán saber que varias jornadas podrían presentar precipitaciones. A diferencia de los últimos días, el viento norte dominará la veleta por lo que habrá que prepararse para varios días meteorológicamente incómodos, o por los pasajes de lluvia o por las tardes de calor, aunque todavía con la ventaja del descenso de temperatura nocturno como para poder dormir e impedir que se arme la primera hora de calor de la temporada

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli