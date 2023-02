Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará la semana del 6 al 12 de febrero?

escuchar

Lunes: primera tarde de calor fuerte

El verano volverá a sacar chapa con una semana calurosa y hoy lunes ya se sentirá el aumento de temperatura en el estuario. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado y el mercurio iniciando la cuenta en 21ºC. Luego comenzará la corrida térmica con el termómetro respaldado por el viento caliente y el sol, que prácticamente no tendrá nubes que le hagan marca personal para llevarnos a una tarde muy calurosa con la máxima superando los 33ºC para despertar la euforia de la afición veraniega. Será un día muy incómodo para los laburantes a los que les toque moverse por la vía pública o deban estar a la intemperie durante todo el día, una jornada que puede tener algunas franjas vespertinas con características sofocantes para los que tengan que padecer el cemento porteño. La noche no tendrá rotación de viento desde el río, las rachas se intensificarán, pero seguirán soplando desde el norte por lo que no habrá una atenuación de temperatura nocturna significativa esperándose 27ºC para el cierre del lunes.

Martes: un día sofocante

Seguirá el descenso de aire caliente en un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y una mínima más alta con 23ºC de piso térmico. La mañana podría mostrarse ligeramente inestable aunque hasta el momento no hay previsión de lluvias. Iremos rumbo a otro día de calor espantoso con el mercurio escalando hasta los 34ºC para moldear otra jornada donde habrá que padecer las altas temperaturas. La tarde conservará cierta inestabilidad, pero no habría lluvia que nos de un breve alivio, será otro día difícil donde la temperatura nocturna también empezará a ser molesta en un cierre cálido con el termómetro marcando 28ºC

Miércoles: el calor no afloja

El miércoles tampoco tendrá clemencia con los laburantes que deberán padecer otro día de calor intenso. Seguiremos con las mínimas templadas, con 24ºC, viento moderado del noroeste y cielo parcialmente nublado. A diferencia de días anteriores, el miércoles tendrá a la veleta rotando por todos los cuadrantes, por lo que las direcciones variables del viento no nos dejarán un permanente descenso de aire caliente. También tendremos más nubosidad como para tapar un poco al sol, de todas formas nuestra columna ya estará lo suficientemente sobrecalentada como para no necesitar tanto respaldo a la hora de ir por una jornada de altas temperaturas. Se espera por otra tarde de calor fuerte con el mercurio trepando hasta 33ºC con cielo mayormente nublado en varias franjas de la mañana y la tarde, recién a la noche se retira la nubosidad, pero el calor no cederá en otro cierre térmicamente incómodo, con el mercurio en 28ºC. A esta altura estaremos parados al borde de una ola de calor.

Jueves: el mercurio afloja un poquito

El jueves no tendrá descenso de aire caliente por lo que no tendremos calor extremo aunque igual habrá que sobrellevar las altas temperaturas veraniegas. Por suerte la mínima cede y larga desde 22ºC aprovechando unas pocas horas de viento sudeste. Luego tendremos aire fresco desde el río soplando débilmente en una jornada donde volverá el cielo limpio a la ciudad por lo que el sol nos llevará a otra tarde veraniega aunque sin características sofocantes con una máxima de 32ºC, esperemos que la humedad nos haga precio y no permita una alta sensación térmica. Será la primera noche con viento desde el este que permita atenuar la temperatura nocturna en un cierre con 27ºC.

Viernes: calor intenso pero no extremo

El viernes continuará la nueva tendencia de días calurosos pero no extremos. Seguirá el viento desde el este con cielo mayormente despejado para moldear otra jornada de alta temperatura. Se espera una mínima de 23ºC y una máxima de 32ºC en una tarde a pleno sol, con viento leve que derivará en una noche templada con el mercurio cerrando en 27ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado tendría dos semblantes, uno matinal con cielo mayormente despejado hasta el mediodía o primeras horas de la tarde. Luego tendremos una leve intromisión de aire frío que nos dejaría una tarde y noche inestables. De todas formas el débil y breve viento del sur no planteará una atenuación térmica por lo que volveríamos a la máxima de 32ºC. El domingo tendría una probabilidad más concreta de lluvias aisladas en una jornada con más nubosidad y viento del este a partir del mediodía. Si tiene alguna actividad al aire libre para el próximo fin de semana deberá estar atento a las próximas actualizaciones que desarmen o ratifique esta primera tendencia

Eso es todo, amigos. Lamentablemente nos tocará lidiar con una semana de altas temperaturas, después veremos si se gana o no la certificación de “ola de calor”. De todas formas, más allá de la etiqueta que le pongamos, será una hilera de tardes con un calor espantoso donde puede llegar a ser más molesta la alta temperatura nocturna que las estridencias térmicas vespertinas. Varias zonas del territorio argentino tendrán que sobrellevar temperaturas más altas en una racha de varios días con calor agobiante. El verano vuelve por sus fueros y nos dejará varios días muy difíciles para todos los laburantes

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

