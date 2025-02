Pronóstico del tiempo: ¿hasta cuando siguen la humedad y los nubarrones?

Jueves: otro día gris

Bienvenidos a un nuevo día húmedo e inestable en el estuario del Río de la Plata. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado con ráfagas desde el este y mínima de 22ºC. Seguiremos con la inestabilidad de los últimos días, aunque con menor probabilidad de lluvias, de todas formas alguna precipitación cortita en cualquier franja horaria, especialmente por la mañana, es parte de la previsión del día. La frondosa nubosidad baja y el viento desde el este a partir de media mañana nos darán una acotada amplitud térmica con el termómetro recortándose en 26ºC. Flaco favor nos hará el aire que llegue desde el río inyectando más humedad en nuestra columna atmosférica, incluso hasta variando la percepción a valores más calurosos con respecto a lo que nominalmente entregue el mercurio. La noche promete 24ºC, configurando un día de muy acotada amplitud térmica, en un cierre nublado con viento leve o calmo.

Se esperan días inestables en la Ciudad Manuel Cortina

Viernes: probabilidad de chaparrones aislados

Para mañana se estima un nuevo comienzo nublado, con 22ºC y viento moderado del noreste. Volverá la inestabilidad con una probabilidad mayor de precipitaciones con respecto a los últimos días, por lo que algunas lluvias aisladas podrían ser de la partida. Será otro día a puro nubarrón, la tarde mostrará la franja más expuesta a chaparrones, incluso abriéndole la puerta a alguna tormenta aislada. Tampoco se descarta un escenario de lluvias débiles e intermitentes desde la mañana al atardecer. La máxima treparía hasta 27ºC, nuevamente obligando a un recálculo de sensación térmica por efecto de la humedad relativa. Si bien se espera una inestabilidad decreciendo hacia la noche, el cierre del día no estará completamente a salvo, algunos modelos colocan una nueva tanda de precipitaciones pasada la medianoche.

La humedad y los nubarrones seguirán por varios días más y dejarán un fin de semana inestable

Sábado: posibilidad de lluvias por la mañana

Enésima jornada inestable en la ciudad donde los nubarrones volverán a tenernos en vilo con posibles precipitaciones activas. Se prevé un amanecer con viento moderado del oeste y mínima de 24ºC. Seguiremos con el escenario de incertidumbre atmosférica, es posible que usted se levante ya con lluvia, incluso puede que algunos truenos lo hayan despertado por la noche, con el correr de las horas el área de posibles tormentas se habrá desplazado para dejarnos una ventana de mucha menos inestabilidad, con chances de que el resto del día este exento de precipitaciones. Este pronóstico es a solo efecto de que todo aquel que tenga algo impostergable al aire libre no sea completamente pesimista con las potenciales lluvias de la primera parte del día. De todas formas, los nubarrones seguirán en nuestro cielo con una ligera inestabilidad, por lo que alguna tanda de precipitaciones no desentonaría en el resto del día. Se espera una máxima de 27ºC y a pesar de la mejora vespertina, la noche no estará completamente a salvo.

El sábado no estará exento de precipitaciones ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

Domingo: los nubarrones no se van

Otro día bajo un manto de nubes amenazante, con mucha agua precipitable, arriba nuestro. Si bien será una jornada inestable de punta a punta, lo que puede llover es muy poco y podría darse el escenario que todo termine en un fiasco, situándonos en el escenario más pesimista, podríamos contemplar lluvias débiles intermitentes, especialmente por la tarde. La humedad seguirá sin dar tregua y puede que lo encuentre transpirado a pesar de la gentileza térmica de 26°C de máxima.

Spoiler alert

La semana que viene no mostrará demasiados cambios, por lo que seguiremos con días inestables y húmedos. Tendremos descenso de aire caliente, lo que llevará al termómetro a una máxima crucero de 28ºC, con alta sensación térmica. Recién el sábado 8 entrará una masa de aire frío y seco removiendo toda la humedad configurando una hilera de doce días seguidos inestables.

Eso es todo, amigos. Como ya les había anticipado en el reporte pasado, transcurre una semana donde es muy difícil tener precisión en cuando y cuanto va a llover, quizás el mejor ejemplo fue ayer donde mientras se registraban chaparrones en el sur del conurbano, no caía ni una gota en la Capital. Muchos seguirán sacando a pasear el paraguas o quedarán expuestos a alguna lluvia tras decidir dejarlo en casa, y muchas actividades al aire libre se cancelarán o no sobre la hora. Lo más llamativo es la persistencia de la humedad en la ciudad por varios días más. Aunque todos los modelos ya dan por terminado el período estival y no muestran jornadas con alta temperatura por delante, tendremos varias tardes pesadas y pegajosas con la sensación térmica un poco más arriba que lo que indica el termómetro.

Hasta la semana que viene

