Pronóstico del tiempo: ¿mesa adentro o mesa afuera para recibir el Año Nuevo?

Jueves: tarde de sol y calor suave

El jueves comienza con algunas horas de viento sudeste que limpiará el cielo y nos dejará una mínima muy agradable con el mercurio saliendo desde 17°C. A partir de media mañana volverá a rotar la veleta anunciando descenso de aire caliente desde el noreste para que junto al sol empujen al termómetro hacia una tarde de calor con una máxima de 31°C anotando otro casillero en esta hilera de jornadas cálidas pero diferenciadas de valores extremos. La noche podría traer viento desde el este para moderar la temperatura nocturna en un cierre muy agradable con 24°C.

Viernes: vuelven las temperaturas extremas

Hasta aquí llego la oferta de temperaturas tranquilas, el viernes nos someterá térmicamente con altos valores vespertinos. Lo bueno es que no empezaremos el día acalorados, se espera un amanecer con 19°C, cielo algo nublado y viento moderado desde el norte. Hacia el mediodía comienza la carrera del termómetro rumbo a una tarde de calor intenso, el sol junto al aire caliente empujará al mercurio hasta 34°C vespertinos configurando una tarde que podría tener matices sofocantes, especialmente para todos aquellos que tengan que andar por la vía publica haciendo los últimos trámites o las últimas compras. No subestime el calor vespertino, se prevé una jornada realmente difícil, incluso hay modelos que auguran una máxima aún más alta. La noche no daría tregua en un cierre térmicamente muy incómodo con 28°C hacia el final del día.

Sábado: el viento fresco nos salva las fiestas

Por suerte el sábado traerá el alivio justo cuando todo estaba a punto de desmadrarse y arruinarnos las fiestas con un día de calor insoportable. Se espera una jornada con viento moderado sostenido, de a ratos algo fuerte, desde el este y sudeste como para desanimar al termómetro de ir por otra tarde de calor extremo. Se estima un amanecer a pleno sol, con mínima de 23°C que se mantendría durante gran parte de la mañana. Con el correr de las horas se iría incorporando más nubosidad hasta moldear una tarde ventosa pero térmicamente muy agradable con máxima de 30°C. La noche presentaría cielo mayormente nublado, pero sin riesgo de precipitaciones con el mercurio mostrando 24°C a la hora de la cena en un ambiente térmicamente muy agradable, quizás podríamos esperar una noche bastante ventosa y algunos prefieran meter la mesa adentro para que no se vuelen las servilletas y se apaguen las velas. A la hora del brindis se estiman 22°C para configurar una jornada con buenas condiciones meteorológicas, acaso el viento regular desde el este sea el precio a pagar para librarnos de una noche de calor.

Domingo: la mesa afuera, en duda

El pronóstico del domingo es un verdadero dolor de cabeza sabiendo que es una fecha muy sensible en la cual muchos estarán planificando un almuerzo al aire libre. Todavía hay divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico de la jornada dominical, algunos modelos colocan lluvias débiles y aisladas al mediodía, otros colocan las precipitaciones al atardecer con lluvias fuertes hacia la noche. Se espera un día con cielo mayormente nublado, con nubarrones amenazantes que podrían dejarnos algún goteo en cualquier momento del día. No quedará otra que estar atentos a nuevas actualizaciones e inclusive decidir sobre el momento de acuerdo a las condiciones que se presenten.

Spoiler alert

La semana que viene será dominada por viento del cuadrante este, a veces sudeste y de a ratos noreste por lo que no se espera descenso de aire caliente por varios días por lo que estaríamos a salvo de cualquier escenario de calor sofocante. Solo la mañana del lunes presentaría inestabilidad, el resto de la semana no prevé precipitaciones

Eso es todo, amigos. Nos volvemos a salvar de unas fiestas con calor insoportable, solo restará saber cómo nos puede afectar el viento del sábado por la noche, si es una agradable brisa desde el río o si ya puede volverse algo un poco más molesto. También queda la gran duda sobre las potenciales lluvias dominicales, el almuerzo de año nuevo no está completamente a salvo.

¡Felices fiestas para todos! ¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli