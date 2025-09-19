Qué dice la alerta meteorológica que rige para este viernes 19 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 19 de septiembre una serie de advertencias por condiciones climáticas adversas en diversas zonas del territorio argentino. La comunicación del organismo detalla la presencia de tormentas, lluvias y vientos fuertes, con un alerta meteorológico que alcanza a varias provincias y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde ya se registran precipitaciones.

Qué dice el alerta meteorológico para este viernes

El informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa establece alertas de nivel naranja y amarillo para distintas regiones por tormentas y lluvias. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut. El SMN anticipa para estas áreas “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Las alertas por tormentas y lluvias rigen para las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut Pilar Camacho�

Rige también una alerta amarilla por vientos fuertes para las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan: para este fenómeno se estiman velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70. El organismo detalló que este evento “puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.

En paralelo, se emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afecta al norte de San Juan, La Rioja, Mendoza y sectores de Catamarca.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm para la jornada del sábado en el AMBA

Cómo es la situación en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el cielo se oscureció pasadas las 9.30 de este viernes, como antesala a las precipitaciones. Reportes de usuarios en redes sociales confirmaron la presencia de lluvias intensas y la caída de granizo en algunas localidades, como Monte Grande.

El SMN actualizó su reporte y precisó la situación en la Capital Federal. “Las tormentas están sobre la Ciudad de Buenos Aires. Se registran chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado”, comunicó el organismo en su cuenta oficial.

Pasadas las 9.30, el cielo se oscureció en gran parte del conurbano y la Ciudad Anibal Greco

En diálogo con LA NACION, fuentes del servicio indicaron que “van a seguir las tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires con lluvias de variada intensidad”, aunque la situación mejorará hacia la tarde.

Para la ciudad de Buenos Aires se pronostica una temperatura que rondará los 19°C, con una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. La humedad alcanza el 83% y los vientos del sector noreste registran velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora.

Se recomienda máxima precaución a la hora de conducir bajo un clima hostil Gentileza diario La Capital

Qué recomienda el SMN para protegerse

Frente a las condiciones meteorológicas adversas, el organismo difundió una serie de pautas de prevención para la población:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El organismo recomienda tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono Tomy Coudures

El pronóstico para el fin de semana y el resto del país

El SMN advirtió que para el fin de semana también se esperan fenómenos atípicos. El sábado, el AMBA estará bajo alerta amarilla por tormentas “de variada intensidad y algunas localmente fuertes”.

El informe oficial agrega que “se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.