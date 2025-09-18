Se viene la lluvia y el frío: así estará el clima durante el fin de semana del Día de la Primavera

Clima del jueves: mañana inestable

El jueves abrirá una ventana de cuatro días inestables y la primera tanda de precipitaciones podría darse desde temprano. Se espera una mañana con cielo nublado, viento leve desde el noreste, humedad alta y mínima de 16ºC. No escatime en desodorante porque será una jornada húmeda y cálida. Si bien existe probabilidad de precipitaciones, las lluvias podrían darse de manera aislada y localizada, por lo que no suspenda ninguna actividad, podrían afectar alguna porción del estuario mientras algunos barrios no tendrían ni una gota. Recién al mediodía comenzaremos a recobrar la estabilidad atmosférica con la salida de la nubosidad media y baja, incluso hasta podríamos tener algunas cuotas de sol intermitente durante las primeras horas de la tarde. La circulación de aire templado se intensificará y compensará la pobre insolación que subirá al mercurio hasta 23ºC vespertinos. La noche contemplará cielo parcialmente nublado, viento rotará ligeramente hacia el este y un cierre con 19ºC que esperemos no nos obligue a prender un espiral.

Clima del viernes: la noche, en duda

Para mañana se espera otro día inestable, esta vez con los nubarrones para amenazar a todas las franjas horarias. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve desde el norte y 16ºC de piso térmico. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana será baja, por lo que no se deje amedrentar por los nubarrones. Póngase una remera decente antes de salir de casa porque el descenso de aire caliente nos llevará hacia una tarde nubosa y templada, se esperan 26ºC de máxima que podrían obligar a un recálculo mayor por efecto de la alta humedad relativa. Hacia el atardecer volveremos a tener viento desde el río, lo que arrimará mucha más nubosidad e incrementará la posibilidad de precipitaciones. La noche no estará a salvo, en un cierre con 18ºC donde no desentonarían algunas lluvias aisladas.

Se viene la primavera, con lluvia

Clima del sábado: tormentas y descenso de temperatura

El sábado tendrá todas las de perder y obligará a decidir hasta último momento cualquier actividad al aire libre. Si bien la probabilidad de precipitaciones abarcará todo el día, la mañana será la franja menos expuesta a lluvias activas. Se espera un comienzo de jornada con cielo nublado, viento moderado desde el este y 18ºC de mínima. El mercurio casi ni se moverá en la primera mitad del día, hasta lograr 20ºC en una tarde inestable, ya con una posibilidad más certera de lluvias. Hacia el atardecer, un frente frío barrerá el estuario, abriéndole la puerta a algunas tormentas y a un descenso de temperatura. La noche podría presentar un ritmo menos intenso de precipitaciones con viento leve del sudeste y 14ºC.

Clima del domingo: se cancela el picnic

La jornada dominical defraudará a los estudiantes que esperaron por un día de sol para festejar al aire libre. La mañana podría exhibir cielo nublado, chaparrones aislados, mínima de 11ºC que se sentirían mucho más frío por el viento fuerte del sudeste, si le sumamos la tierra blanda y mojada, nada alentará a los jóvenes a salir de casa y puede que deban cambiar el tradicional picnic por un plato de fideos con tuco. La tarde se perfila menos inestable, aunque manteniendo la probabilidad de lloviznas y lluvias débiles, conservando la frondosa nubosidad y el viento fuerte desde el sur con máxima de 17ºC. Algunos modelos ponen a salvo de precipitaciones gran parte del domingo, pero todos coinciden en un día gris y muy ventoso.

Spoiler alert: ¿qué será del clima la semana que viene?

La primavera debutará con bajo perfil con varios amaneceres con mínima de 10ºC, aunque recuperándose por la tarde, lo que configurará una semana con mucha amplitud térmica. La noche del lunes mostraría un reingreso de aire frío que podría promover algunas lloviznas.

Se espera un fin de semana lluvioso

Eso es todo, amigos. No solo el invierno peleará hasta el final, sino que hasta amenaza con escupirle el asado a la primera semana de la primavera. Recordamos que el equinoccio se dará el lunes a las 15.19 horas y en ese momento se dará el cambio de estación, por lo que, en esa jornada, el día y la noche durarán lo mismo. De hecho, “equinoccio” viene del latín “noches iguales”. A partir de hoy comienza una saga de varios días de incertidumbre atmosférica donde no tendremos plena certeza sobre cuando y cuanto puede llover, suelen ser los días donde los lectores renuevan su aversión sobre los presentadores del tiempo, igual nuestra relación ya viene rara desde hace varios años, así que no importa.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli