¿Se viene la lluvia? Este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para el fin de semana

Habrá una tregua del calor para el jueves, seguida por el regreso de altas temperaturas y algunas lluvias durante el fin de semana.

Clima del jueves: descenso de temperatura

Para hoy se espera un leve descenso de temperatura para sacarnos del segmento de calor agobiante y dejarnos un ambiente muy agradable para Navidad. Se espera una mañana con viento moderado desde el sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 21ºC. Con el paso de las horas se irá retirando la nubosidad baja y media para que vuelva el sol. El viento soplará desde el este para dejarnos un mediodía térmicamente muy agradable con 27ºC. La tarde ofrecerá cielo algo nublado y máxima de 30ºC para configurar una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planificar actividad al aire libre, sin sufrir el calor extenuante de los últimos días. Se volverá a moderar la temperatura nocturna en un cierre con 24ºC, cielo despejado y viento suave.

El último fin de semana de diciembre será uno de mucho calor en el AMBA

Clima del viernes: vuelven el sol y el calor

Después de la tregua térmica de Navidad, volverá a soplar aire caliente en el estuario para que hacer que suba la temperatura. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noreste y mínima de 22ºC. La mañana transcurrirá con mucho sol y el viento interferirá para que el termómetro se dispare cerca del mediodía y vaya en busca de una tarde de calor intenso veraniego. El mercurio volverá a las andadas y trepará hasta los 34ºC. Habrá un poco más de cobertura nubosa promediando el día y hacia la noche tendríamos ráfagas intermitentes desde el norte que arrimará más calor, lo que nos dejará una noche térmicamente molesta con el termómetro pausado en 28ºC. Por suerte, un frente frío vendrá a nuestro rescate que ingresará en la madrugada con varias tandas de lluvia, así que atención los que salgan y vuelvan tarde.

Clima del sábado: probabilidad de lluvias por la mañana

La mañana del sábado estará solapada por la probabilidad de precipitaciones. Se espera un amanecer inestable, con cielo nublado, viento moderado desde el noroeste y mínima de 23°C. Casi toda la jornada transcurrirá bajo un manto de nubarrones, aunque la franja más expuesta a chaparrones será la matinal. La tarde mostrará viento caliente desde el oeste, por lo que se podrá apostar por una tarde de pileta con la máxima que se estirará hasta los 33°C para despertar la euforia de la hinchada veraniega. Se espera una noche templada con 27°C para los que quieran salir. No hay estimación de precipitaciones y la veleta entregará algunas horas de viento fresco desde el este para que baje la temperatura durante la madrugada y se pueda dormir mejor.

Puede caer algún chaparrón en la mañana del sábado

Clima de domingo: el termómetro sigue tranquilo

La jornada dominical tendrá aire que llegará desde el este durante todo el día, lo que nos garantizará un día sin calor intenso. La mañana mostrará 21°C, viento moderado desde el río y cielo parcialmente nublado. Se espera una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planificar actividad al aire libre.Se cumplirá con la afición veraniega en una tarde con 32°C, buenas cuotas de sol y sin calor extremo. La noche mostrará un cierre con 26°C y serán las últimas horas de tranquilidad hasta que todo se desmadre.

Spoiler alert

El fin de año terminará a fuego fuerte, con tres días de valores extremos que casi moldearán una ola de calor: el lunes alcanzaría los 34°C, el martes los 36°C y el miércoles 37°. El jueves llegaría el alivio con un importante descenso de temperatura que se extendería por el resto de la semana.

Eso es todo, amigos. Por suerte las lluvias no opacaron la cena de Navidad, aunque hubo que lidiar con altas temperaturas. La entrada de aire frío después de la medianoche nos dejaría hoy un día mucho menos caluroso y un ambiente térmicamente muy agradable para la juntada familiar del mediodía. A partir de mañana volverán a subir las temperaturas, aunque la lupa quedará puesta en los últimos días del año, donde el termómetro puede perder la chaveta y devolvernos al terreno del calor extremo. No se asuste por las lluvias del sábado, puesto que quedarán relegadas a las primeras horas del día y no se muestran muy activas.

Hasta la semana que viene.

