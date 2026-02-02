Semana asfixiante de calor en AMBA: este es el día exacto en el que bajan las temperaturas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra el inicio de la tercera ola de calor de la temporada con marcas térmicas que superan los 35 grados en diversos puntos geográficos, un fenómeno climático de gran intensidad que domina la escena meteorológica durante la primera semana de febrero y exige medidas de precaución ante la persistencia de temperaturas mínimas elevadas. El ingreso de una masa de aire fresco desde el sector sudeste modifica las condiciones generales hacia el cierre de la semana laboral.

¿Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires?

El alivio térmico llega a la región el viernes 6 de febrero tras una seguidilla de jornadas con valores extremos que no dan descanso. El termómetro desciende ese día hasta los 30 grados como consecuencia de la rotación del viento hacia el sector sudeste y la presencia de nubosidad abundante. El ingreso de aire fresco desde el río ayuda a moderar el ambiente después de un extenso período de calor agobiante. Los modelos meteorológicos indican la aparición de lluvias con acumulados muy escasos que apenas alcanzan para humedecer la superficie terrestre. La noche del viernes presenta un entorno mucho más agradable con una marca de 23 grados y cielo ligeramente nublado.

Que dia tendra las temperaturas mas altas

Pronóstico detallado para la primera semana de febrero

La tarde de este lunes transcurre con ribetes sofocantes bajo un cielo con nubosidad alta y temperaturas que rondan los 34 grados con viento moderado y escasa sombra en la vía pública. Esta jornada marca el inicio de días con máximas altas que activa el alerta por temperaturas extremas en la ciudad. La noche mantiene el calor con 29 grados al cierre del día por la circulación sostenida de aire cálido, pero la temperatura baja recién hacia la medianoche para permitir un mejor descanso.

El martes 3 presenta una mañana templada con 24 grados con un amanecer ligeramente nublado y viento desde el sudeste que arrima nubosidad hacia la urbe, lo que generará una leve inestabilidad con probabilidad de chaparrones aislados. La temperatura rondará alrededor de los 36 grados durante la tarde y la noche contará con viento desde el este para permitir la circulación de aire más fresco. El cierre del martes registra 28 grados en un ambiente que permanece caluroso.

Se esperan altas temperaturas para el martes Soledad Aznarez - LA NACION

El miércoles ofrece un breve respiro por la ausencia de descenso de aire caliente desde las capas superiores. La jornada comenzará con 24 grados acompañados de un viento desde el este y cielo parcialmente nublado. La cobertura de nubes aumenta con el paso de las horas y frena el ascenso térmico. La máxima se recorta en 31 grados ante la falta de sol directo y la presencia de ráfagas frescas. La noche muestra una importante atenuación térmica con un cierre de 26 grados.

El jueves el verano vuelve a la ofensiva con viento caliente desde las primeras horas con 25 grados de piso térmico y cielo mayormente nublado. El mercurio inicia su carrera hacia una tarde de calor intenso y rebasará cómodamente los 34 grados. La noche registra 29 grados y no da tregua a los habitantes. Un débil frente frío se aproxima a la región antes de la medianoche para cambiar las condiciones climáticas.

El sol impacta con fuerza sobre la ciudad durante la primera semana de febrero con marcas térmicas extremas Fabián Marelli

Condiciones climáticas para el fin de semana

El alivio del viernes consolida el descenso de los valores máximos a pesar de la humedad imperante, que puede dejar una sensación térmica más alta y decepciona a quienes esperan un descenso más abrupto de las marcas. El sábado conserva la calma térmica con una mínima de 22 grados y una máxima de 30 grados. La tarde transcurre a pleno sol y permite actividades en el exterior. El domingo muestra una temperatura un poco más alta durante las horas de mayor radiación, con una nueva entrada de aire frío antes de la llegada de la noche. Este fenómeno trae lluvias y un leve descenso de temperatura para el cierre del fin de semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Diego Angeli.