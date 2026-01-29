¿Sigue el calor este fin de semana? Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana

El AMBA disfrutará de un período de calor templado y no sofocante entre este jueves y el domingo, gracias a la persistencia de vientos del este que evitarán temperaturas extremas.

Clima de jueves: caluroso, pero no sofocante

Para hoy se espera una jornada sin descenso de aire templado, por lo que no se esperan sobresaltos térmicos. La mañana mostrará poca nubosidad, viento leve del sudeste y mínima de 21ºC para seguir en la senda de amaneceres agradables. Con el correr de las horas, la veleta girará hacia el este y arrimará aire fresco, un poco más de nubosidad y desanimará al mercurio a ir por una tarde de calor intenso. Se esperan 30ºC en una tarde con cielo parcialmente nublado y viento moderado con ráfagas débiles desde el este que permitirán sobrellevar la tarde mucho mejor para los que anden por la calle. Esperemos que la humedad relativa no obligue a un recálculo mayor por sensación térmica. La noche se proyecta ventosa en un cierre templado con 24ºC.

La humedad reinará los próximos días en el AMBA, lo que hará que se sienta más calor

Clima del viernes: tarde inestable

El viernes promete un día con viento desde el este para seguir alejados del calor extremo. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el río y mínima de 23ºC. La mañana será la única franja del día que muestre algunos pasajes soleados, puesto que se espera mucha nubosidad a partir del mediodía para dejarnos una tarde mayormente nublada y ligeramente inestable, donde alguna precipitación cortita no estaría fuera de libreto. A su vez, los 30ºC de máxima podrían sentirse más calurosos por la humedad. La noche cerrará en 26ºC, conservando el viento fresco y los nubarrones, aunque con baja probabilidad de lluvias.

Clima del sábado: tarde de pileta

El sábado mantendrá la veleta moviéndose por el cuadrante este y mostrará un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y mínima de 22ºC. Con el paso de las horas se irá disipando la nubosidad para dejarnos una tarde a pleno sol, con poco viento y máxima de 31ºC, lo que cumple con aquellos que hicieron planes de pileta y sin entregar calor agobiante que obligue a cancelar algún plan al aire libre. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre térmicamente muy agradable con 25ºC.

Clima del domingo: último día sin calor fuerte

El fin de semana estará ideal para ir a la pileta Parque Norte

La jornada dominical será la última de la saga de tardes sin calor intenso. Se espera una mañana con viento moderado del noreste, cielo parcialmente nublado y mínima de 22ºC. La tarde mostrará menos nubosidad con la veleta que volverá al este para que el termómetro no se pase de la raya y se recorte en 31ºC. Así se cumple con la afición veraniega sin necesidad de llegar a valores más incómodos para los que quieran salir un rato. La noche cerrará en 25ºC y hasta acá llegaría la calma térmica.

Spoiler alert

La semana que viene sube la temperatura y se contempla el escenario de cuatro tardes seguidas con calor intenso. Las máximas treparían hasta 33ºC y las temperaturas nocturnas podrían dejarnos al borde de una nueva ola de calor. Después de mucho tiempo, volvería a entrar un frente frío el jueves 5 con un importante descenso de la temperatura.

Estadística de febrero

Máxima media: 28,9ºC.

Máxima absoluta: 38,7ºC en 1944.

Máxima más baja: 15,9ºC en 1993.

Mínima media: 20,2ºC.

Mínima absoluta 4,2ºC en 1910.

Mínima más alta: 28.5ºC en 2023.

Precipitación media: 117,6 mm.

Mes más lluvioso: 2010 con 420,3 mm.

Mes más seco: 1943 con 0,7 mm.

Día más lluvioso: 11 de febrero de 2003 con 117 mm.

Eso es todo, amigos. Si bien el calor aflojó, nos siguen debiendo una entrada de aire frío que remueva toda esta masa húmeda y calurosa, además de ponernos al día con la lluvia. Hasta el domingo estaremos a salvo de tardes sofocantes, aunque no nos sobrará nada: la humedad nos seguirá deparando percepción de calor intenso y las temperaturas nocturnas seguirán siendo templadas. Lamentablemente, se empieza a confirmar el escenario de una nueva tanda de días calurosos a partir del lunes, así que disfruten de este segmento de atenuación térmica. Se viene un fin de semana que hará las delicias de la hinchada veraniega sin someter con altas temperaturas a los que quieran planificar actividad al aire libre, ni a los que extrañamos al invierno.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli