Siguen las tormentas y el frío unos días más: este es el pronóstico del clima para esta semana en el AMBA
El lunes y martes la lluvia será el denominador común; el miércoles afloja el mal tiempo; el jueves y viernes vuelve a primar el sol
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- Semana marcada por fuertes lluvias, ráfagas de viento y marcado descenso térmico. A partir del miércoles el tiempo mejorará, y vuelve el sol con tardes frescas y agradables.
Clima del lunes: lluvias y viento
Con el otoño instalado definitivamente hoy volveremos a tener una nueva jornada fresca en la ciudad. Se espera una mañana inestable, con cielo cubierto, viento moderado desde el este y mínima de 17ºC, mientras nos recuperábamos cinco grados con respecto al registro del amanecer de ayer. Si la lluvia le puede arruinar el día por que le toca moverse por la vía pública, lleve paraguas porque todo indica que en todas las franjas horarias estaremos expuestos a tandas de precipitaciones de diversa intensidad, de hecho, no es seguro que todos arriben secos al trabajo o las aulas. Pasado el mediodía ingresará aire frío del sudeste, lo que intensificará el viento hasta mostrar ráfagas de 50 km/h y aumentará la posibilidad de lluvias. Poco podrá hacer el mercurio en una jornada sin sol y con viento frío por lo que será un día de acotada amplitud térmica con la máxima que llegará solo a 20ºC, que en la calle a merced del chiflete podrían sentirse más fríos. La noche intensificará las precipitaciones con el viento que soplará aún más fuerte en un cierre con 19ºC. A pesar de que toda la jornada estará expuesta a precipitaciones livianas, recién las últimas horas le abren la puerta a tormentas más intensas, atención los que vuelvan tarde, no subestimen las potenciales alertas que puedan emitirse.
Clima del martes: siguen las precipitaciones
La nubosidad baja ayudará a que no caiga tanto la temperatura en la madrugada por lo que no se estima una mañana fría. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento fuerte desde el sur y 18ºC de piso térmico. Será estratégica la elección de una campera impermeable que permita mitigar el viento y la posible lluvia en el comienzo del día. La jornada transcurrirá bajo un manto de cumulos bajos que nos podrían dejar lluvias también por la tarde en una jornada muy ventosa donde será muy difícil maniobrar el paraguas. Se aguarda por 21ºC vespertinos en otro día donde el mercurio prácticamente no se moverá, lo que reservará para la tarde el momento de máxima inestabilidad. La noche intensificará las ráfagas y algunas simulaciones no descartan rachas de hasta 70 km/h.
Clima del miércoles: afloja la lluvia, pero siguen los nubarrones
El miércoles promete devolvernos la paz atmosférica antes del mediodía, primero habrá que desandar un amanecer ligeramente inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado de sur y mínima de 14ºC que obligará a abrigarse más de la cuenta y donde algún friolento suburbano podría abrir el cajón para buscar la bufanda. Con el correr de la mañana se discipará el manto de nubes para que el sol vuelva a nuestro firmamento de manera intermitente. Se aguarda por una tarde con viento moderado desde el sur, cielo parcialmente nublado y máxima de 21ºC, con el mercurio completamente sedado por la circulación de aire frío. La noche ofrecerá viento moderado desde el sudeste y 18ºC en el cierre del día.
Clima del jueves: vuelve el sol a la ciudad
Seguirá soplando aire frío, aunque de manera más suave para dejarnos un amanecer fresco, con el mercurio que iniciará en 14ºC, con cielo ligeramente nublado y viento leve desde el sur. Volverá el cielo mayormente despejado para que el sol permita una rápida recuperación térmica. El termómetro buscará los 22ºC por la tarde para devolverle la amplitud térmica al estuario en una tarde de sol y casi sin viento. La noche mantendrá la temperatura agradable y cerrará el día en 18ºC.
Clima del viernes: la revancha meteorológica
Después de varios días con circulación de aire frío rotará la veleta para cortarle la racha al cuadrante sur. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noreste y la mínima que se recuperará en los 17ºC. La jornada promete un día a puro sol y sin viento, lo que cortará la racha de tres viernes consecutivos con precipitaciones. La tarde presentaría cielo mayormente limpio con viento suave desde el norte para que el mercurio levante y marque 23ºC. La noche se encontrará a salvo de cualquier capricho atmosférico en un cierre con 19ºC y cielo despejado.
Borrador del fin de semana: el clima del sábado y domingo
El sábado aprovechará el cielo despejado y el viento suave desde el norte para marcar 24ºC en una jornada con buenas condiciones meteorológicas. El domingo volvería la nubosidad con entrada de aire frío por la tarde que nos dejaría sin sol y al borde de alguna lluvia aislada.
|Día
|Temperatura mínima
|Temperatura máxima
|Clima
|Viento
|Lluvias
Lunes
17ºC
20ºC
Fresco e inestable
Moderado del Este (Ráfagas 50 km/h)
Sí (Toda la jornada / Tormentas fuertes de noche)
Martes
18ºC
21ºC
Ventoso y nublado
Fuerte del Sur (Ráfagas hasta 70 km/h)
Sí (Probables por la mañana y tarde)
Miércoles
14ºC
21ºC
Fresco con sol intermitente
Moderado del Sur / Sudeste
Solo inestable al amanecer
Jueves
14ºC
22ºC
Mayormente despejado
Leve del Sur
No
Viernes
17ºC
23ºC
Soleado y agradable
Leve del Noreste / Norte
No
Eso es todo, amigos. Se fue el calor y la humedad para devolvernos al otoño con un importante descenso de temperatura que nos encontró completamente desaclimatados a este nuevo escenario térmico. Volvieron las frazadas al dormitorio y se prescinde de la ayuda del ventilador para poder dormir; además, se destaca la vuelta del sol a nuestro equipo, ahora se volverá un importante aliado a la hora de revertir el fresco matinal. Se esperan dos días seguidos con probabilidad de precipitaciones, aunque la lupa quedará puesta en la noche de hoy y madrugada del martes donde podríamos quedar expuestos a tormentas fuertes. Seguirán los nubarrones hasta mitad de semana, el sol promete un regreso triunfal para el jueves.
¡Buena semana para todos!
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