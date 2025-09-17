Una intensa niebla cubrió Buenos Aires y sorprendió a todos
Durante la tarde de este miércoles, gran cantidad de usuarios comenzaron a compartir en redes sociales imágenes del evento climático inesperado que se vivió en toda la Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires
- 2 minutos de lectura'
Aunque la jornada del miércoles comenzó con temperaturas agradables y mucho sol, por la tarde la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires se llenaron repentinamente de niebla, algo que tomó por sorpresa a quienes circulaban por la calle o miraban la ventada desde sus respectivos trabajos; en pocos minutos, una gran cantidad de usuarios comenzaron a comentarlo en redes sociales.
El Servicio Meteorológico Nacional ya había informado que se esperaban intensas nieblas provenientes del este que se mantendrían hasta el día jueves, con temperaturas que oscilarán los 14 y 24 grados. Las primeras zonas con visibilidad afectada, según se pudo corroborar por la actividad de los usuarios en redes sociales, fueron las aledañas al Río de la Plata, entre las que se destacaron Puerto Madero, Retiro, Núñez y Vicente López.
“En menos de cinco minutos quedamos sin visibilidad en la zona de Puerto Madero. ¿Humo? ¿Niebla?“, se preguntó un usuario en X, quien sumó imágenes de lo ocurrido. A lo que otro usuario asintió: ”Yo estoy viendo desde mi oficina y nadie sabe el porqué“. “En Olivos se puede ver lo mismo”, confirmó otra persona, desde el otro extremo, fuera de la ciudad.
Aunque muchas personas se preocuparon por la posibilidad de precipitaciones, la misma es muy baja, de alrededor del 10%. Se espera, además, que las temperaturas sigan en aumento para el día viernes, con máximas de 26 grados y mínimas de 16 grados. El día sábado se encuentran previstas algunas lluvias aisladas por la mañana, con un descenso notorio de la temperatura: 18 grados de mínima y 20 de máxima.
Las reacciones en redes sociales al evento climático inesperado en Buenos Aires
veníamos abajo del sol y nos metimos en silent hills de la nada— tommythoughts (@haagovnunchaku) September 17, 2025
qué rara la niebla en caba pic.twitter.com/4fl6GLwood
Que onda está niebla en puerto madero? pic.twitter.com/zvggKLdcY7— lean (@LeandroBiritos) September 17, 2025
September 17, 2025
Qué onda en Retiro, CABA? Es niebla o humo eso? pic.twitter.com/DKzWMOM88n— Richter_Valentine82 (@Richter_Val82) September 17, 2025
Que onda en RETIRO, CABA ? Es humo o niebla ??? Alguien tiene data? pic.twitter.com/TZBifE2LNk— Flor Ibarra (@flor_ibarra09) September 17, 2025
Que onda esto? Es niebla o humo? pic.twitter.com/0uOCuwna6V— Diego Contreras (@Diegxcontrerxs) September 17, 2025
Humo o niebla por microcentro? pic.twitter.com/WL0iXSgiJZ— Core (@CoreMillan) September 17, 2025
Niebla en Caba pic.twitter.com/pgn7WMBUNX— Fe (@FelipeG31702187) September 17, 2025
Otras noticias de Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad. Marcha Federal Universitaria: el mapa de las concentraciones de este miércoles
Brotes de alergia. Estudiantes secundarios presentaron un proyecto de ley para reemplazar los plátanos en la Ciudad
Fotos y videos. La noche inolvidable que vivieron los hijos de Evangelina Anderson y Wanda Nara en una pista de karting
- 1
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”
- 2
Mapa de árboles: las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota
- 3
Jair Bolsonaro estuvo internado por un problema renal y le diagnosticaron cáncer de piel
- 4
Portugal, en alerta después de que un grupo de orcas hundiera un yate turístico frente a Lisboa