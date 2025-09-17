Una intensa niebla cubrió Buenos Aires y sorprendió a todos

Aunque la jornada del miércoles comenzó con temperaturas agradables y mucho sol, por la tarde la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires se llenaron repentinamente de niebla, algo que tomó por sorpresa a quienes circulaban por la calle o miraban la ventada desde sus respectivos trabajos; en pocos minutos, una gran cantidad de usuarios comenzaron a comentarlo en redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional ya había informado que se esperaban intensas nieblas provenientes del este que se mantendrían hasta el día jueves, con temperaturas que oscilarán los 14 y 24 grados. Las primeras zonas con visibilidad afectada, según se pudo corroborar por la actividad de los usuarios en redes sociales, fueron las aledañas al Río de la Plata, entre las que se destacaron Puerto Madero, Retiro, Núñez y Vicente López.

Las zonas aledañas a la costa rioplatense fueron las primeras en presentar bancos de niebla intensos (Foto: LA NACION)

“En menos de cinco minutos quedamos sin visibilidad en la zona de Puerto Madero. ¿Humo? ¿Niebla?“, se preguntó un usuario en X, quien sumó imágenes de lo ocurrido. A lo que otro usuario asintió: ”Yo estoy viendo desde mi oficina y nadie sabe el porqué“. “En Olivos se puede ver lo mismo”, confirmó otra persona, desde el otro extremo, fuera de la ciudad.

Aunque muchas personas se preocuparon por la posibilidad de precipitaciones, la misma es muy baja, de alrededor del 10%. Se espera, además, que las temperaturas sigan en aumento para el día viernes, con máximas de 26 grados y mínimas de 16 grados. El día sábado se encuentran previstas algunas lluvias aisladas por la mañana, con un descenso notorio de la temperatura: 18 grados de mínima y 20 de máxima.

Las reacciones en redes sociales al evento climático inesperado en Buenos Aires

veníamos abajo del sol y nos metimos en silent hills de la nada

qué rara la niebla en caba pic.twitter.com/4fl6GLwood — tommythoughts (@haagovnunchaku) September 17, 2025

Que onda está niebla en puerto madero? pic.twitter.com/zvggKLdcY7 — lean (@LeandroBiritos) September 17, 2025

Qué onda en Retiro, CABA? Es niebla o humo eso? pic.twitter.com/DKzWMOM88n — Richter_Valentine82 (@Richter_Val82) September 17, 2025

Que onda en RETIRO, CABA ? Es humo o niebla ??? Alguien tiene data? pic.twitter.com/TZBifE2LNk — Flor Ibarra (@flor_ibarra09) September 17, 2025

Que onda esto? Es niebla o humo? pic.twitter.com/0uOCuwna6V — Diego Contreras (@Diegxcontrerxs) September 17, 2025