Vuelve el calor veraniego: así estará el pronóstico del clima este fin de semana en el AMBA

Con un jueves fresco, el viernes comienza una leve suba de la temperatura que no será sofocante como en los tramos más intensos del verano. El fin de semana las tardes de pileta serán el denominador común.

Clima del jueves: el termómetro sigue tranquilo

Para hoy se espera otra jornada con el mercurio completamente adormecido por los efectos del viento frío. El amanecer volverá a demandar algún abrigo liviano antes de salir de casa, se espera una mínima de 16ºC, viento leve desde el este y cielo apenas nublado. A diferencia de ayer, tendremos dos grados más por la mañana y mucho menos viento. El conurbano podría presentar temperatura matinal mucho más baja. A aquellos que les toque moverse por la calle bajo el sol cerca del mediodía sentirán que es la antesala de una jornada calurosa, pero el mercurio tendrá otros planes. Con el correr de las horas se irá incorporando más cobertura nubosa, manteniendo el suave viento fresco desde el río, pero garantizando buenas cuotas de sol hasta entregar una tarde con cielo parcialmente nublado y máxima de 26ºC para seguir con la tregua térmica. La noche ofrecerá algunas horas con viento moderado del noreste y un cierre en 23ºC.

El sol y el fresco van y vienen

Clima del viernes: tarde de sol y calor suave

El viernes continuará con la senda de amaneceres térmicamente agradables con el mercurio largando desde 19ºC, con cielo parcialmente nublado y viento leve desde el noreste. Será otra jornada sin sobresaltos térmicos, con la veleta rotando pasado el mediodía hacia el este y con sol intermitente para que el termómetro no pueda ir en busca de una tarde de calor intenso. Se esperan 27ºC promediando el día, manteniendo el cielo parcialmente nublado y con viento fresco y suave. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre un poco mas ventoso con 24ºC.

Clima del sábado: sube la temperatura

El fin de semana abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con un descenso más importante de aire caliente lo que promoverá un importante ascenso de la temperatura. El amanecer promete cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste y 20ºC de piso térmico. El termómetro saldrá de su letargo e iniciará una carrera hacia una tarde de calor, mostrando registros mucho más alto con respecto a los últimos días. Habrá recompensa para quienes apostaron por una tarde de pileta cuando promediando el día la temperatura supere los 30ºC, incluso con buenos pasajes soleados y viento moderado desde el noreste. Hacia el final del día volverá a llegar viento desde el este que no logrará evitar una noche templada con 25ºC haciendo que el ventilador vuelva a escena para poder dormir.

Clima del domingo: tarde de pileta

Seguirá el descenso de aire templado para seguir apuntalando al termómetro en otro día de calor. Se prevé un amanecer con cielo despejado, viento moderado del norte y mínima de 21ºC. El mercurio las tendrá todas a favor respaldado por la total insolación de la superficie y el aire caliente que llegue desde el litoral. Se aguarda por una tarde de calor intenso, claro que al estar enmarcada en un fin de semana muchos podrán disfrutarla y no padecerla, con la máxima que escalará hasta los 32ºC para que el verano revalide su título. Aquellos que quieran salir a pasear un rato deberán tener en cuenta que si bien no se trata de valores altos, la exposición al sol con tanto calor puede dejar una percepción incómoda de la temperatura. Hacia la noche se espera que la veleta vuelva hacia el este para atemperar el mercurio nocturno en un cierre térmicamente incómodo con 26ºC. ¡Basta ,verano, que ya es marzo y merecemos noches menos templadas!

Spoiler alert: qué pasará con el clima la semana que viene

El verano peleará hasta el final con 32ºC para el lunes y 30ºC para el martes, jueves y viernes con varios pasajes inestables. Marzo empezará con tardes calurosas, pero lejos de valores sofocantes.

El calor todavía no nos abandona Ricardo Pristupluk

Eso es todo, amigos. Seguimos disfrutando de este armisticio térmico, con temperaturas muy agradables, incluso con el sol y el mercurio coexistiendo pacíficamente por un par de días más. Se termina de redondear un fin de semana que hará las delicias de la hinchada veraniega. Hacia mitad de semana tendremos varios días inestables donde algunos chaparrones aislados no desentonarían. Si bien destacamos la vuelta del calor, estaremos completamente diferenciados de cualquier escenario de temperaturas extenuantes, aunque los modelos a mediano plazo siguen pronosticando que hasta mitad de marzo el termómetro superará los 30ºC varias veces, casi avisando que hasta el equinoccio el verano tiene derecho a máximas altas.

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Clima Viento Lluvias Jueves 16°C 26°C Parcialmente nublado Leve del Este Sin probabilidad Viernes 19°C 27°C Sol intermitente Leve del Noreste / Este Sin probabilidad Sábado 20°C 30°C Parcialmente nublado Moderado del Noreste Sin probabilidad Domingo 21°C 32°C Despejado Moderado del Norte Sin probabilidad

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli