En fotos: un hogar de niños por dentro, retratado por sus protagonistas

"Lo que me gusta del hogar es que te cuidan, te dan de comer, te tratan bien, te lavan la ropa, te hacen dormir. Sueño que estoy con mi familia adoptiva, jugando con mis compañeros, con mis tres hermanos. Nada más. Esta foto me gusta porque tiene lindos colores, como el arocoíris. A mí me encantan los grafitis y la caricatura, me enseñó un cuidador del hogar. Cuando sea grande, quiero ser mecánico o futbolista", cuenta el chico de 13 años que tomó esta foto.