7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 16 al miércoles 22 de octubre en Buenos Aires
- 4 minutos de lectura'
LA NACION
- Pinta BAPhoto. La 21ª edición de la feria especializada en fotografía abrirá al público desde mañana hasta el domingo en el Pabellón 8 de La Rural (Av. Sarmiento 2704). Incluirá proyectos especiales, secciones curadas, visitas guiadas y charlas con expertos. Entradas disponibles en La Rural Ticket.
- Noche del diseño. El festival urbano gratuito impulsado por Distrito Arenales celebrará hoy una década, de 18 a 21, con performances, degustaciones e instalaciones interdisciplinarias en más de ochenta comercios. A las 18, la galería Praxis inaugurará Banquete para enormes colibríes, una puesta en escena de Nicola Costantino, y Cine Noir, de Dino Bruzzone. Y desde las 18.30, en Rugit (Vicente López 1646), Diderot.art presentará una experiencia inmersiva de luz y sonido con pinturas de la artista Andrea Fried. Más en distritoarenales.com.ar.
- Memorias de Stupía. En 1977, poco antes de partir a su exilio, Roberto Villanueva dirigió una muy original versión de El Plauto, del español Carlos Trías. En esa obra teatral, un joven Eduardo Stupía -hoy consagrado como artista visual-, fue parte del elenco como percusionista. En el marco de la exposición Esto Es Teatro, en el Museo Moderno (Av. San Juan 350), Stupía compartirá hoy a las 18 en el auditorio del museo sus recuerdos sobre esa puesta en escena. Entrada gratis, sin inscripción previa.
- Inauguraciones. Hoy a las 18, en el palacio Libertad (Sarmiento 151), se presentarán obras site-specific -de Cecilia Ivanchevich, Marcelo Toledo y Cynthia Cohen- que invitan a descubrir el diálogo entre arte contemporáneo y la arquitectura neoclásica del antiguo Palacio de Correos. A la misma hora, en Espacio Marcelo Gurruchaga (Tacuarí 719), Osvaldo Kreimer inaugurará una muestra con sus esculturas en madera. Mañana a las 17 será el turno de Los días nocturnos, exhibición de Amanda Tejo Viviani, Ornella Pocetti y Marcelo Canevari, en el museo Marco (Av. Almirante Brown 1031), y de Felices por siempre, de Samanta Abugauch, en Barrakesh (Ricardo Rojas 446). A las 18 abrirán Confines: de la Antártida al Ártico, de Adriana Lestido en Rolf Art (Esmeralda 1353), y Canción de piedra, de Santiago Lena, en Satsch Gallery (Juez Tedín 2914). El sábado a las 16, Guadalupe Silva presentará Jardín mutante, su primera exposición de dibujos en Mar Dulce (Uriarte 1490). A las 17 abrirá la 36° Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), en la “Casa de las Madres” Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos Ex Esma (Av. Del Libertador 8151). Y el lunes a las 18, el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av Libertador 1902) inaugurará Viaggio in Italia: la edad de oro del afiche turístico italiano (1920–1950).
- Conferencia de Julio César Crivelli. El coleccionista de arte y presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (Aamnba) hablará sobre "La desaparición del cuerpo en el arte conceptual “, el martes a las 18 en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831). Con entrada gratis y reserva previa en fnartes@fnartes.gob.ar.
- Encuentro de poesía. Hoy a las 20, en el Centro Cultural Nuestra América (Perón 3390), una nueva edición de MultiVerso incluirá la presentación de tres poetas sub-35 (Malén De Felice, Camila Mermet y Franco Tempone) a cargo de Alejandro Cesario; del libro Poesía Argentina del Siglo XXI (Clara Beter Ediciones) por Gito Minore y Luis Benítez, y un debate entre este último y Leandro Pereiro, de Ediciones del Dock. Banda invitada: Vennus. Entrada gratis.
- Felifa. Desde el jueves hasta el domingo, de 14 a 20, se llevará a cabo la 19ª edición del Festival de Libros de Fotografía y Artes Gráficas en el Palacio Libertad (Sarmiento 151), cuyo objetivo es promover la producción y la difusión de libros de fotografía en Latinoamérica. Habrá exposiciones y diversas actividades, como charlas, talleres y performances en vivo. Entrada gratuita.
