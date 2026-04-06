A los 86 años, murió el reconocido historiador Miguel Ángel De Marco

El historiador argentino Miguel Ángel De Marco murió este mediodía a los 86 años en el Hospital Alemán, donde se encontraba internado hace unos días. Doctor en Historia, fue una figura relevante en los estudios sobre el siglo XIX argentino, con una obra que abarca 48 libros, cerca de 100 artículos académicos y más de mil escritos periodísticos.

Nacido en Rosario el 1° de diciembre de 1939, De Marco desarrolló una extensa carrera académica e institucional. Fue miembro de número y presidente de la Academia Nacional de la Historia, presidió el Instituto Nacional Browniano y su Academia Browniana, y formó parte de la Academia Sanmartiniana y de la Academia del Mar, entre otras entidades. También integró organismos internacionales, como la Academia Portuguesa da História y la Real Academia de la Historia de España.

Profesor emérito de la Universidad del Salvador, donde enseñó en el Doctorado en Historia, fue además docente invitado en distintas universidades del país y del exterior. Su producción historiográfica, centrada en figuras como San Martín, Belgrano, Güemes, Brown, Sarmiento, Roca y Mitre, y procesos del siglo XIX, lo convirtió en un referente dentro de ese campo.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples distinciones. En 2014 obtuvo el Premio Konex en Historia y, en 2018, el Senado de la Nación le otorgó la Mención de Honor General José de San Martín. También fue reconocido por instituciones españolas y portuguesas por sus investigaciones vinculadas al mundo iberoamericano, en particular por sus trabajos sobre la historia naval en el Río de la Plata.

Colaborador y editorialista en LA NACION, De Marco mantuvo una presencia activa en el debate historiográfico hasta sus últimos años. Fue además por veinte años jefe de Editoriales del diario La Capital de Rosario. “El periodismo me enseñó el estilo, la rapidez, aprender a darle al mensaje una forma aceptable para que lo pueda leer el que tiene una gran preparación y también el lector común al que le gusta la historia”, había dicho en una entrevista a LA NACION en 2020.

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