“Afirmaciones libres de cualquier evidencia”: Intelectuales y escritores se pronunciaron sobre el “criptoescándalo” del Presidente

El Día de los Enamorados no terminó bien para Javier Milei. Después de alentar en X e Instagram a invertir en la criptomoneda $LIBRA en un posteo que se mantuvo por más de cuatro horas y que borró cuando se habían generado pérdidas millonarias al desplomarse su valor, el líder anarcocapitalista explicó en redes sociales que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto” que había apoyado, además de llamar “ratas inmundas” a sus colegas los políticos “que quieren aprovechar esta situación para hacer daño”. Con el hashtag #MileiEstafador distintos usuarios criticaron al Presidente, dejando a las patrullas digitales de las fuerzas del cielo sin reflejos para el control de daños.

Julian Peh, responsable de la plataforma donde se lanzó $LIBRA, y Javier Milei, con los pulgares para arriba

Intelectuales y escritores opinaron sobre el affaire presidencial que será investigado, según anunció en redes la Oficina del Presidente, por la Oficina Anticorrupción, y que podría dar lugar a demandas judiciales en el exterior en contra de Milei y Julian Peh, responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó la criptomoneda en cuestión (también denominada “shitcoin”, por su escaso valor y fiabilidad).

Una de las muchas cosas negativas que tiene la estafa que promocionó el Presidente es que suma prejuicios en contra de lo crypto, porque la gente no diferencia las empresas serias de estos ladrones.

“Según su abogado criminalista, la defensa judicial del señor Milei va a ser que no lo hizo por malo sino por idiota. Millones de personas ya están convencidas, así que probablemente pueda comprarse algún juez que se lo firme. Y será un gran alivio para todos”, ironizó desde Madrid el escritor Martín Caparrós en referencia a un posteo del abogador Francisco Oneto en el que intenta exculpar al Presidente.

“Milei ha cometido una imbecilidad con los bitcoins. Esto da la vuelta al mundo y destruye su reputación. Que en el futuro se deje asesorar y se deshaga de la banda de obsecuentes que lo rodea. Debe tolerar un razonable disenso. Que no se repita lo ocurrido en el kirchnerismo”, reflexionó el letrado Daniel Sabsay.

También la escritora Claudia Piñeiro optó por la ironía: “Si fue una estrategia de Elon para que volvieran todos a X, le salió bien”. El “criptoescándalo” concitó la atención de los usuarios de X todo el fin de semana y probablemente se extienda por varios días, según vayan surgiendo nuevos personajes y revelaciones. Para el escritor Hernán Vanoli, “el Javo se re lavó las manos, como Ponzi Pilatos”.

“Ritondo, Cositorto y Zulemita dicen que no hay delito. A mí me alcanza”, bromeó el guionista Alejandro Turner. El consultor Leonardo Cositorto fue muy mencionado en los tuits burlescos dedicados a Milei. El escritor Luciano Lamberti estimó: “Tenemos para una buena novela latinoamericana como las que se escribían en el boom”. El traspié presidencial suscitó una suerte de euforia entre quienes execran sus políticas de gobierno.

“La propuesta del juicio político es como interrumpir al enemigo cuando está cometiendo un error: otro error”, sostuvo la escritora Paula Puebla en referencia a la iniciativa de un sector de la oposición. “Lo más interesante es que, esta vez, no le puede echar la culpa a nadie”, evaluó el escritor Juan Terranova. “El arco narrativo mileísta es emocionante: era un paria social, pasó a ser un referente nacional, después un referente global y ahora es un paria global”, resumió el ensayista Alejandro Galliano.

“Lo más grave de que #MileiEstafador le haya hecho perder dinero a un montón de boludos que invirtieron en la criptomoneda del ‘Viva la libertad project’, que promovió y luego desestimó, es que con el mismo rigor dice que Argentina fue el país más rico del mundo, que el índice de libertad económica de Heritage y Fraser es fiable, que la teoría del valor trabajo no es científica, que la desigualdad no ocasiona problemas y que el calentamiento global no supone problema alguno, entre otros bulos que promueve a diario. Defiende tanto la libertad que hasta sus afirmaciones son libres de cualquier evidencia. Si Milei hubiera sido marinero en el Titanic, habría gritado ‘¡el iceberg es un invento socialista!’”, graficó la filósofa Roxana Kreimer. Su colega, Luis Diego Fernández, consideró: “Si no es ahora lo será en el futuro pero Milei va a terminar mal. La estructura psíquica difícilmente cambia y la suya (extremadamente dañada) solo conducirá al desastre”. Para el profesor y filósofo Diego Singer, “imbécil y estafador no son dos opciones mutuamente excluyentes”.

El historiador y académico Pablo Gerchunoff se convirtió en blanco de críticas por su “defensa” de Milei: “Estoy convencido de que no estamos frente a una estafa del presidente. Sí frente a una enorme torpeza”; ”Ya hay gente tirándose sobre la granada, presérvese”, le aconsejó el periodista Jorge Bernárndez. El politólogo Andrés Malamud tuvo una línea similar de razonamiento: “El que inventó $LIBRA es un vivo; el que la publicitó es un bobo”.

“‘Pidió disculpas y listo’. En el medio millones de dólares pasaron de un bolsillo a otro...”, resumió el escritor Marcelo Gioffré. “Por favor, les ruego, por el bien del país: busquen un buen penalista para el presidente y manden a cerrar el orto a todos estos burros analfabetos que en el afán de ayudarlo lo están enterrando. Gracias por su atención”, recomendó la abogada Natalia Volosin, en referencia a una publicación de la diputada libertaria Lilia Lemoine. Volosin desconfió de la ingenuidad de Milei y recordó que este suele presentarse como un “genio” de las finanzas y la economía.

“Milei. Leo q algunos libertarios apelan a citas bíblicas para darse ánimo en la lucha por el Presidente. Pero ojo q los profetas fueron muy duros con la corrupción, un pecado mayor. Isaías, x ejemplo, criticaba a quienes lograban ‘ganancias fraudulentas’. También Jeremías”, recordó el periodista y escritor Ceferino Reato.

“Sí, al presidente sociópata le corresponde el juicio político. Por un tuit. Sí, por un tuit. Por estafador o por idiota. O por ambas cosas”, opinó el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto. “Lo mejor para Milei es que mañana diga ‘fui engañado en mi buena fe, soy un boludo, pido disculpas, juro que no me llevé un mango’ y que le creamos. Improbable, pero todas las otras opciones son peores”, sostuvo el editor y ensayista Hernán Iglesias Illa. “La próxima misión que visite Argentina no será del FMI, sino del FBI. Guarden este tuit”, pronosticó la periodista Silvina Márquez.

La historiadora María Victoria Baratta propuso: “Ya fue. Que gobierne el del banco central con la corte suprema. Orden macroeconómico, respeto a la Constitución y aburrimiento. El país no necesita nada más que eso por cien años”. “El muerto se ríe del degollado”, posteó la científica Sandra Pitta sobre una publicación de tono arrabalero de la expresidenta Cristina Kirchner. “Tardaron casi 24 horas. Los chupamedias estaban callados. Salió la arquitecta egipcia en su auxilio. Ahora la cuestión es lo perverso que es el kirchnerismo”, coincidió el abogado y ensayista Osvaldo Pérez Sammartino. “Como dice [Darío] Lopérfido lo peor del libragate es tener que leer a los kirchneristas criticando a Milei, mientras muestran a cada paso que son una organización delictiva”, comentó el economista y profesor Emilio Ocampo.

“Es infantil señalar los presuntos robos de la oposición para justificar el presunto robo del presidente. Es aceptar una línea de continuidad con el crimen. Y con ‘la casta’. Lo genuino sería atribuirse el libre arbitrio impune del poder. Como Netanyahu, Musk, Putin, Trump, etc.”, opinó el escritor Nicolás Mavrakis. “El mercado le puso precio al meme. no resistió una hora”, evaluó el escritor y experto en “memología” Juan Ruocco.

Otros intelectuales apoyaron al Presidente; uno de los primeros fue el filósofo Alejandro Rozitchner, que escribió en X: “Tranquilo, presidente @JMilei, el apoyo está firme”. Y luego: “Me da la impresión de que el affaire Libra está radicalizando y acentuando el tremendo apoyo que tiene Milei”. El intelectual chileno Axel Kaiser consideró que el criptoaffaire no podría hacerle daño al “mejor presidente de la historia moderna de la región [Milei] por un error de buena fe”.

El periodista Marcelo Duclos, coautor con Nicolás Márquez de una biografía de Milei, intentó separar al Presidente del economista: “Los que siguen queriendo asociar la subida del valor al posteo de ‘un presidente’, como si eso le diera la relevancia para una cotización (y mezclar la responsabilidad política) están equivocadísimos. El respaldo a un producto de ‘un presidente’ no vale nada. Cuánto valdría una cripto respaldada por Petro? Por Maduro? Cuánto cotizaría un activo celebrado por Trudeau o Díaz Canel? Por Sánchez? Ni si lo hacen en X ni si lo anuncian por cadena nacional. Esto tuvo relevancia por ser Milei y no por ser un presidente o sus prerrogativas. Y fue Milei el que pagó el precio de la equivocación. No el pueblo argentino, que si fue estafado con los pesos del kirchnerismo que multiplicó la pobreza y la miseria”.

“CONOZCO DESDE HACE AÑOS AL PRESIDENTE @JMilei: Ello no quiere decir que mis opiniones o libros sean coincidentes con su forma de pensar -reveló Márquez en X-. Dicho, estoy en certeza absoluta como para sostener que su honestidad es irreprochable. NO EXISTE MARGEN PARA LA CORRUPCIÓN EN SU PERSONA! Ese es uno de los tantos motivos por los cuales apoyo su proyecto”.

