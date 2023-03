Alta Fidelidad. “Charlie Garc(IA): este loco mata”

escuchar

Así lo había presentado la revista Gente en 1972 cuando, de la nada, Sui Generis había desbordado el nicho contracultural del rock. “Charlie García: este loco mata”. En su paintaint Ezeiza, una de las mejores obras de arte argentino del siglo XXI, el rosarino residente en Nueva York Fabián Marcaccio había incluido en 2005 una reproducción digital de aquella nota en esa pieza vinílica desplegada en la terraza de Malba que buscaba reproducir la superficie de una tragedia.

Se sabe, el 20 de junio de 1973 una multitud se desplazó hacia el aeropuerto de Ezeiza para recibir a Perón tras 18 años de exilio. En lugar de escuchar al líder en el escenario terminaron participando de una batalla cruenta (13 muertos) entre las facciones ultra que se disputaban el palco. Aquel paintaint (como el mismo artista denomina su técnica de pintura mutante) trabajaba la violencia latente aún en los avisos publicitarios de la época. Decir matar por algo que impactaba era jerga de Plaza Francia pero Gente lo había llevado a un título: “Charlie García: este loco mata”. Un predictivo entrenado para proteger a usuarios sensibles se hubiera ocupado de corregirlo pues Charlie (como se hizo llamar hasta 1974) no estaba loco ni había matado a nadie.

****

La misma semana en la que el periodista cultural Jordi Carrión volvió a Buenos Aires para presentar su reescritura del legendario ejercicio proto-surrealista Los campos magnéticos con el que Breton y Soupault introdujeron el trance de la escritura automática, circuló por las redes una intervención de @petacas_posting sobre “Spector”, una canción de Charly García incluida en su último álbum Random (2017). Tanto Carrión como @petacas_posting trabajaron con programas de Inteligencia Artificial. El escritor lo hizo alimentando de libros (incluidos los suyos) los programas GPT-2 y GPT-3 mientras que @petacas_posting echó mano (“entrené”, especifica en su cuenta de IG) al Diff-SVC con la voz todavía fresca de García en un Luna Park de 1983 y el álbum No llores por mí Argentina.

La pieza Ezeiza, de Marcaccio Fabián Marcaccio

Si el resultado de Los campos eletromagnéticos parece todavía una reflexión sobre lo que podría ser una literatura asistida (¿Lo de Respiración Artificial de Piglia era por esto?) por algoritmos, la versión 2023 de Charly por un Garc(IA) que canta como en 1983 causa un asombro y estupor inmediatos. Hay en el trabajo de @petacas_posting (que se define como shitposter y “memero” de Charly García) algo a mitad de camino entre un upgrade de la ingeniera de grabación y la restauración del arte. Ya no se trata de utilizar la IA para mejorar una grabación sino que esta simulación fantasmática permite que “Spector” sea revalorizada como una gran canción de Charly García o el primer clásico de Garc(IA). Es como si el programa se hubiera ocupado de revelar una superficie estropeada por el maltrato solo que no lo hizo sobre un original (no es un pirata del ‘83 que ahora suena sin ruidos) sino sobre una obra en la que el artista no pudo exhibir todo su potencial por tener la voz arruinada. O quizás sí. A lo mejor “Spector” tiene que ser lo que es: un Charly García ajado, quebradizo, de brillante opacidad. Como fuera, aquello que los Beatles sobrevivientes habían hecho con un sample de la voz de Lennon en “Free as a bird” se revela ahora como prehistórico.

****

Carrión ha dado en el clavo cuando dijo que la ciencia ficción es nuestra nueva realidad. Vivimos en un entorno cyborg naturalizado en el que muchas de nuestras decisiones están mediadas o alimentan de información al genio del Big Data. De Charlie (1972) a Garc(IA) (2023) hay medio siglo de diferencia y lo que va de una consola de grabación de ocho canales a programas de sonido capaces de eso que el mismo artista llamó “maravillación”. Aunque luche, Charly no volverá nunca a ser el del ‘83 y no habrá otro Clics Modernos. No hace falta, es tarea de sus replicantes. Y se sabe: la entrada es gratis, la salida vemos. Como en Ezeiza.