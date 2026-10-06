Argentina desembarca en la Feria del Libro de Frankfurt con un stand oficial para fortalecer la “proyección internacional” del sector

Del 7 al 11, la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, volverá a abrir sus puertas. Este año, la República Checa es el país invitado de honor; participa con el lema shakespeariano “Chequia: un país en la costa”. En 2027, le tocará el turno a Chile (que sí tiene salida al mar). Con el apoyo de PromArgentina, a cargo de Diego Sucalesca, diez editoriales argentinas de las dos cámaras del sector estarán presentes en la 78ª edición del evento, en el predio ferial Messe Frankfurt de la ciudad alemana.

Hoy, a las seis de la mañana (hora argentina), el director de la Feria, Jürgen Boos; el presidente de la Asociación Alemana de Editores y Libreros, Sebastian Guggolz, y la historiadora y escritora estadounidense Jill Lepore (Pulitzer de Historia 2026) brindaron la conferencia inaugural. El acto se transmitió por el canal de YouTube del evento.

La Feria del Libro de Frankfurt reúne a agentes literarios, propietarios de derechos editoriales, traductores, editores, productores audiovisuales y profesionales de la industria del sector para el desarrollo de negocios, el intercambio de licencias y networking.

En el stand de la Argentina, de 28 metros cuadrados, se exhibirán los catálogos de Eudeba, Granica, Dunken, Penguin Random House, Superpoder, A-Z, Catapulta, La Palabra Viajera, V&R y Urano. Con este envío, se busca fortalecer la proyección internacional de la industria editorial por medio de acciones estratégicas de promoción y cooperación en favor de consolidar la intervención argentina en los principales escenarios del libro global, informaron las autoridades de PromArgentina.

Se estima que el costo del stand asciende a los veinte mil euros. Por la Secretaría de Cultura, viaja a Frankfurt el director nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Gastón Pulero.

El stand funcionará como plataforma y espacio de reunión de iniciativas que impulsen la circulación internacional del libro argentino. En conjunto con la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería, se presentarán ejemplares del Programa Sur de apoyo a las traducciones y la convocatoria específica para esta edición, con ejemplares de cómic argentino. Con la Cámara Argentina del Libro, se exhibirá la edición 2026 de Argentina Key Titles, el catálogo de títulos nacionales con derechos disponibles para traducción y adaptación.

Junto con la Fundación El Libro (FEL), se informará sobre los primeros adelantos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027 que tendrá como país invitado de honor a España.

Christian Rainone, participará de la Feria como presidente de la FEL y responsable de la editorial Guadal, con un stand propio de 16 metros cuadrados. “Este año, nuevamente la Argentina tendrá su espacio, un poco más grande que el del año pasado, con presencia de editores de la Cámara Argentina del Libro y de la Cámara Argentina de Publicaciones. También hizo su aporte la Fundación El Libro, que tendrá su espacio en el stand. Quiero agradecer a PromArgentina que nos ayudó en la financiación y en la organización del espacio, y destacar que es muy importante que el país tenga presencia para mostrar al mundo sus autores y sus editoriales”.

Los organizadores de la feria conmemorarán el 50º aniversario de Latinoamérica como primer invitado de honor histórico. A partir de este año, se lleva adelante una reorganización estructural de los pabellones, con una separación vertical en la cual los pisos superiores concentran las actividades de editores y agentes, mientras que las plantas bajas se destinan al público, que podrá acceder de viernes a domingo.

La presencia de las editoriales argentinas cuenta con el respaldo de PromArgentina, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Cultura de la Nación, la FEL y las cámaras del sector.