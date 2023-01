Banda sonora “inmersiva”: “Lo más difícil fue encontrar el ADN musical del Frida”

escuchar

“Lo más difícil fue encontrar el ADN musical de Frida”, dice a LA NACION Arturo Cardelús, creador de la música de la muestra inmersiva Vida y obra de Frida Kahlo. Cardelús es ambicioso: cree en la esencia humana y busca su traducción melódica. “En las películas creamos un leit motiv para cada personaje. Es una melodía que va mutando, a veces tanto que parece otra. Pero me gusta que cada uno tenga un tema principal. En este caso, para abordar la complejidad de Frida, tuvimos que recurrir a distintos estilos musicales: electrónica, clásica, atonal, minimalista... El resultado es muy ecléctico”.

Arturo Cardelús Gentileza Prensa

La banda sonora de la muestra inmersiva se puede escuchar en el perfil de Spotify del compositor. Empieza con un punteo de guitarra árido, acompañado por algunos quejidos del violín. Todo indica que nos zambullimos en un melodrama mexicano. Pero no: el viaje que propone Cardelús está lleno de desvíos. El álbum tiene varios títulos, que mas bien son elementos extraídos de la vida de Frida: “Fuego”, “Familia”, “Accidente”, “Diego”, “Sombras”, “Casa azul”... La última canción, “Vida”, es un salvaje crescendo en el que Frida parece suplicar, como en tantas cartas a sus amigos: “No me olvides”. “Tuvo mucho dolor pero su legado es pura luz”, dice el compositor. “No queríamos que la exposición acabara en la oscuridad”.

Arturo Cardelús se formó en Salamanca, Budapest y Berklee. Hace diez años se estableció en Los Ángeles, donde se destaca como compositor. En 2020 fue nominado al premio Goya por la música de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Hasta que emprendió este proyecto era ajeno a la fridamanía. Ahora es un admirador confeso: “Lo que más me impacta de ella es su libertad y su valentía. Se acercaba de una forma muy personal y libre a las cosas. Es genuina. Eso es lo más complicado en medio de tanta información”.

La música no sonará en loop, como en otras muestras del estilo, sino que avanzará junto con los espectadores, como en una película. El recorrido está dividido en tres actos: en el primero se aborda la infancia, en el segundo la tormentosa relación con Diego Rivera y en el tercero se muestra a Frida desde un prisma más universal. “No queríamos una música invasiva, que subiera al ring a competirle a la obra. Tratamos de que entrara por debajo”, dice el compositor.

Cardelús trabajó con el guitarrista argentino Tomás Cepeda, quien grabó los solos de guitarra en Los Ángeles. La orquestación estuvo a cargo de la Orquesta de Budapest, que realizó la banda sonora de Parásitos, la película ganadora del Oscar.

-¿Busc generar alguna emoción?

-Es difícil hablar de música con palabras. No sé... qué palabra... Ah, sí: me gusta que la gente se conmueva.

