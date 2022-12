Borges actor: en la casa museo de Adrogué se exhibió por primera vez un film protagonizado por el autor de “Ficciones”

escuchar

Uno de los mejores cuentos de Jorge Luis Borges, según él mismo declaró en varias ocasiones, dio origen a un preciado material audiovisual que, en una función exclusiva realizada el sábado 3, se proyectó en la Casa Borges (Diagonal Brown 301), en Adrogué. Con la presencia de la escritora María Kodama, un gupo de artistas, escritores, gestores culturales y funcionarios bonaerenses pudieron ver el mediometraje Borges, un destino sudamericano, del director polaco Tadeo Bortnowski y el argentino José Luis Di Zeo, en donde el escritor interpreta el papel del protagonista de “El Sur”: Juan Dahlman. El cuento fue publicado por primera vez en el diario LA NACION el 8 de febrero de 1953 y forma parte de Ficciones.

María Kodama participó de la primera proyección de "Borges, un destino sudamericano" en la Casa Borges de Adrogué Sebastián Naon - Agustín Pulido

También una joven Kodama actúa en la película: se la ve abriendo una puerta para darle paso a un Borges manchado de sangre. La película original, de 1976, dura media hora, y se extendió a 45 minutos luego de que se añadieran entrevistas a los directores que comentan detalles acerca de la realización. El escritor reflexiona sobre su obra y luego el “Borges actor” encarna a un Dahlman decidido a enfrentar a un “compadrito de cara achinada” con una daga.

La película contiene segmentos de entrevistas al autor de "El Sur" Captura de video

El fotógrafo Carlos Greco, presidente de Management Cultural, junto con un vecino de Adrogué, Gustavo Bianchi, acercaron la propuesta de proyectar la película a la directora del área de Patrimonio Cultural del Municipio de Almirante Brown, Sandra Agis. “Es importante reconocer la participación de los vecinos, que interactúan con las actividades de la Casa Borges”, dijo Agis a este diario.

Carlos Greco, María Kodama y Sandra Agis llegan a la Casa Borges Sebastián Naon - Agustín Pulido

“¿Es cierto que Borges actúa en una película suya?”, le preguntó Greco al director polaco cuando fue a verlo con la intención de adquirir la copia, en 2007. Borges, un destino sudamericano había estado guardada en un ropero por treinta años y hubo que hacer un delicado proceso de restauración para salvarla.

Bortnowski fue un emigrado polaco que se instaló en la Argentina en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial; se desempeñó como camarógrafo y director artístico del famoso noticiario cinematográfico Sucesos Argentinos y falleció en noviembre de 2015.

Kodama se refirió a su nuevo libro "La divisa punzó", coescrito con Claudia Farías Gómez Sebastián Naon - Agustín Pulido

En la película, Di Zeo cuenta que Borges había aceptado participar del proyecto desde el comienzo. “Cuando le planteé la posibilidad de que hiciera la adaptación del cuento, me dijo: ‘De ninguna manera, adáptelo usted’”.

El día de la filmación, Borges esperaba con ansiedad a los cineastas. Las escenas se filmaron en la pampa bonaerense, cerca de una casa abandonada que se usó como el almacén del cuento. “En principio no quería bajar del auto, porque hacía mucho frío -recordó el productor-. Tenía como cierto miedo escénico de encarnar a su personaje favorito, Juan Dahlman. Yo, por las dudas, había llevado una botella de coñac y le pregunté a María Kodama si le podía dar un poco y me dijo que sí, pero en realidad le llené la copa y Borges se la tomó, se sacó el sobretodo, se incorporó y le dije: ¡Borges a la batalla!”. Para Greco, Borges interpreta en la película el modo épico en que le hubiera gustado morir.

Desde 2007, Borges, un destino sudamericano se proyectó varias veces a sala llena. “En Madrid, donde la tuvimos que pasar dos veces por la cantidad de gente; en la Feria del Libro de Fráncfort, en 2010, cuando la Argentina fue el país homenajeado; hace cinco o seis años en la Feria del Libro de Buenos Aires y, a pedido del entonces gobernador rionegrino Mario Das Neves, también en la ciudad de Viedma -enumeró Greco-. Esta es la primera vez que se exhibe en la provincia de Buenos Aires y en Adrogué, donde Borges pasaba sus veranos y que siempre recordaba cuando sentía el olor de los eucaliptus”. Greco es autor de las fotografías Borges cuenta Buenos Aires, con cuentos de Borges y prólogo de Kodama.

La director de Patrimonio Cultural de Almirante Brown, Sandra Agis; el diputado provincial Mariano Cascallares y María Kodama Sebastián Naon - Agustín Pulido

Agis anticipó que en agosto de 2023, cuando se celebre un nuevo aniversario del nacimiento de Borges, la película volverá a ser exhibida en las renovadas salas de la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown, con entrada libre y gratuita. El sábado 3 asistieron el diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el presidente del Instituto de Estudios Históricos, Emilio Klubus, Agis, y artistas, escritores y gestores culturales. “La película tiene elementos autobiográficos muy importantes porque plantea una serie de cuestionamientos, ideas, preguntas y, finalmente, el personaje que encarna Borges sale a pelear contra el destino”, dijo Greco a la audiencia.

Borges ya estaba ciego cuando se estrenó la película. Sin embargo, declaró que le había gustado “el sonido y el color amarillo” (como en el cuento: “En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él”). Aunque Greco informó que Management Cultural no tiene previsto digitalizar la película, en YouTube se puede ver un tráiler de casi dos minutos. “Kodama siempre estuvo interesada en que la película se viera, nos acompañó en distintas presentaciones y siempre se emociona”, agregó. Agis comentó que la escritora “no daba más de la alegría”.

En la Casa Borges, que fue puesta en valor recientemente, artistas, funcionarios y vecinos de Adrogué agasajaron a la viuda de Borges. Kodama recibió varios obsequios (entre ellos una “mesita Borges”) y tuvo tiempo para hablar sobre su flamante ensayo La divisa punzó (Sudamericana), que escribió con Claudia Farías G., donde se propone una mirada más conciliadora sobre Juan Manuel de Rosas. La artista Adriana Giannoni, que le regaló un diseño de su autoría, le acercó a la coautora un ejemplar de esta novedad editorial para que se lo autografiara. “No fue el monstruo que nos contaron -dijo Kodama sobre Rosas-. Una persona que piensa en el bien del otro, y no en el propio, no era la mentira con la que nos criaron”. Kodama dijo que la democracia no es un “Boca-River” sino un esfuerzo conjunto de construcción social.

Borges, un destino sudamericano, donde el escritor cumple su deseo de enfrentarse a una muerte “heroica”, no es la única película en la que participó en ese periodo de su vida. En el documental Los paseos con Borges, realizada por Adolfo García Videla entre 1975 y 1977, el escritor canta tangos y milongas, y en Borges para millones (1978), de Ricardo Wullicher, se alternan entrevistas al escritor (y a Kodama, Vlady Kociancich, Margarita Bali y Diana San Martino) con escenas dramatizadas de su obra; también se incluyen fragmentos del cortometraje Borges realizado en 1964 por Luis Ángel Bellaba.

“Borges: un destino sudamericano es una película única porque Borges actúa el rol de un personaje suyo -dice el profesor e investigador Martín Hadis a LA NACION-. Sería bueno que se publique en algún formato o plataforma de streaming para que todos podamos verla. Es un aporte excepcional a la cultura y al estudio de la obra de Borges. Verlo avanzar con un cuchillo en la mano es algo irreal, increíble. Dado que como el mismo Borges señala ‘El Sur’ es un cuento autobiográfico”.

“Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta [...] -se lee en el cuento-. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado”. “Entonces el protagonista ‘empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura’- concluye Hadis-. Y eso es lo que hace Borges en esta película. Es muy impresionante”. A fijar un recordatorio en el calendario de 2023 para poder ver en pantalla grande al Borges cuchillero.

Para agendar

La Casa Borges (Diagonal Brown 301, en Adrogué) se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 14 y sábados de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.