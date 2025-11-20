Claroscuros de los premios municipales de literatura: con fallos pendientes, se anunciaron algunos ganadores

A comienzos de mes, el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, con la firma de la ministra Gabriela Ricardes, dio a conocer el listado completo de ganadores de los premios municipales de literatura del bienio 2020/2021 y el listado incompleto de ganadores del bienio 2022/2023. Ambos incluyen menciones honoríficas. Días antes del anuncio, organizaciones de escritores habían elevado quejas al gobierno porteño por la demora en la premiación y en la convocatoria del bienio 2024/2025, que sigue pendiente.

Los ganadores del primer premio en las categorías de poesía, novela, cuento y ensayo (incluidos los premios únicos en obra inédita de las cuatro categorías) serán beneficiarios de un subsidio mensual y vitalicio. Aunque hay un monto para todos los premios y subsidios, por ahora el gobierno porteño no informó a cuánto ascendían unos y otros. Se entregaron menciones honoríficas.

Respecto del bienio 2020/2021, en la categoría de obra editada de poesía, el primer premio lo obtuvo Para arder, de Alejandro Méndez; el segundo, Zarmina, de Valeria Pariso, y el tercero, Até mi caballo, de Ariel Bermani. En la categoría de obra inédita, el premio único fue para “Lobo está” de Adriana Billone.

En novela, el primer premio fue para La mejor enemiga, de Sergio Olguín; el segundo, para No es un río, de Selva Almada, y el tercero, para Olimpia, de Betina González; el premio de novela inédita lo ganó “Indómitas”, de Paola Vicenzi. En cuento, el primer premio lo ganó Aquello era el cielo, de Viviana Bernadó; el segundo, La belleza ajena, de María Laura Bertolé, y el tercero, Animales, de Santiago Craig. El premio único de libro inédito de cuentos fue para “La agitación de los espíritus” de Oliverio Coelho.

En la categoría de ensayo, el primer premio lo ganó La obligación de ser genial, de Betina González; el segundo, La voz de Olga Orozco, de Jorge Monteleone, y el tercero, Imperio Kitsch. Ornamento y cultura en el cambio de milenio, de Jimena Néspolo. El premio único de obra inédita de ensayo fue declarado desierto.

Del bienio 2022/2023, se anunciaron los ganadores de libro de poesía editado: el primer premio lo obtuvo El pozo y la cima, de Enrique Solinas; el segundo, Sampler, de Patricio Foglia, y el tercer premio, Por las ramas, de Gabriela Franco (con el que, en 2022, había ganado el Premio Storni, “discontinuado” por el Gobierno nacional). En la categoría de obra inédita, el premio único fue para Los cuadros, de Valeria Pariso.

El primer premio de libro de ensayo lo obtuvo La segunda puerta del sueño, de Pablo Gianera; el segundo, Caligrafía de la imagen. De la política de los autores al cine de autor, de David Oubiña, y el tercero, La flecha ya está en el aire. El cancionero y la literatura de Yupanqui, de Alejandro Gómez Monzón. El premio único de obra inédita de ensayo de este bienio también fue declarado desierto.

Sin embargo, aún no se anunciaron a los ganadores de novela y cuento, ni se convocaron a los premios especiales Ricardo Rojas y Eduardo Mallea. Desde el Ministerio de Cultura porteño comunicaron a LA NACION que los jurados habían solicitado más tiempo para evaluar las obras de las categorías narrativas (sobre los premios especiales, no hubo respuesta).

La Unión de Escritoras y Escritores (UEE) difundió un comunicado en el que “celebran” la resolución 2025-6514 del gobierno porteño, por la que se anunciaron los premios antes mencionados.

“Solicitamos se informen los fallos restantes: la categoría Cuento y Novela (editado e inédito) para el bienio 2022-2023 y que se fije a la brevedad la fecha en que se convocarán los premios especiales Ricardo Rojas y Eduardo Mallea bienios 2020-2021 y 2022-2023 que al día de hoy siguen pendientes -solicita la UEE-. Esta resolución fue el resultado de gestiones por parte de nuestra organización y de otras entidades participantes del sector, así como de escritoras y escritores que sumaron su adhesión a un reclamo conjunto que debe recordarnos la potencia del trabajo colectivo para defender y ampliar nuestros derechos”.