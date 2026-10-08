Comienza hoy la Feria del Libro de Rosario en el Cultural Fontanarrosa

La Feria Internacional del Libro de Rosario abre sus puertas este jueves en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080); se extenderá hasta el 18, con entrada libre y gratuita. En 2025, recibió la visita de más de 350.000 personas. Para ingresar a lo largo del evento, que durará once días, es necesario sacar un QR de acceso gratuito en este enlace.

En el acto de apertura, a las 19, la historiadora e investigadora Marcela Ternavasio será la oradora principal, acompañada por autoridades del gobierno provincial, la municipalidad y la Fundación El Libro (FEL).

“Dado que soy historiadora, voy a recuperar algunos momentos de la historia del libro y de la lectura, para hablar del pasado y del presente, desde la la aparición del códice en los primeros siglos de la era cristiana, pasando por la invención de la imprenta y la industrialización de la impresión en el siglo XIX, hasta la revolución digital de fines del XX. En ese rápido pantallazo voy introduciendo algunos aspectos de la materialidad del libro y de su dimensión discursiva, los cambios en las formas de la lectura, y sobre todo en la historia de las diversas modalidades de censura hasta el presente”, anticipa la autora de Juan Manuel de Rosas y Los juegos de la política. Cerrará con una reflexión sobre las “batallas culturales”.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe y la FEL, y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, esta nueva edición de la Feria tendrá un carácter especial, al reafirmar el rol de Rosario como “capital cultural” y espacio de referencia para la producción editorial del país. Están programadas más de 350 presentaciones, charlas, talleres matutinos, lecturas de poesía y actividades vinculadas a tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias y gastronomía, entre otros temas. Habrá espectáculos en el Teatro Municipal La Comedia y en la Sala Lavardén.

El evento reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritores y artistas. En el segundo piso del Fontanarrosa, en una acción apoyada por la Fundación Sabias Huellas, se podrá escribir una carta a mano que pasará a formar parte del Archivo Emocional de la Ciudad, que quedará en guarda en las bibliotecas públicas rosarinas.

“Rosario y Santa Fe, frente a un contexto nacional muy difícil para la cultura, siguen tomando la decisión de invertir y sostener una agenda pública fuerte –dice a LA NACION el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini–. Esta Feria del Libro reafirma esa decisión, y lo hace en un momento especialmente complejo para el sector editorial y librero, que viene atravesando una caída del consumo y mucha incertidumbre”.

“En Rosario trabajamos codo a codo con librerías, editoriales, autores y trabajadores del libro –agrega Valentini–. Tratamos de acompañar, de generar espacios de visibilidad y, sobre todo, de hacer que los libros encuentren lectores. Esta Feria es una de esas herramientas: once días donde el sector puede mostrar lo que hace, encontrarse con muchísima gente y también vender, que hoy es importante decirlo”. Los expositores ofrecerán promociones y descuentos.

María Teresa Andruetto, Selva Almada, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase y Luis Novaresio Archivo

Participarán figuras de la literatura, el periodismo, la cultura y el arte como María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Germán de los Santos, Beatriz Vignoli, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Adriana Riva, Viviana Rivero, Andi Nachon, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Violeta Gorodischer, Graciela Ramos, Facundo Pastor, Juan Mattio, Alicia Salinas, Pablo Colacrai, Martín Kohan, Horacio Vargas, Santiago Siri, Laura Wittner, Chanti, Edgardo Esteban, Carlos Rottemberg, María Lobo, Julia Enriquez y Juan José Becerra.

Se programaron actividades dedicadas a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. El sábado, a las 18, de la charla “La odisea Borges” participarán Luciano Olivera, Marcelo Scalona y Magdalena Aliau. El lunes 12, a las 19.30, Martín Kohan y Nicolás Freibrun dialogarán con Hernán Lascano sobre el totémico escritor argentino (Kohan también presentará su novela La separación y el Anuario Argra 2025 en la Feria). Y a las 20, Patricio Zunini hablará sobre Borges enamorado y Borges en la biblioteca, con Andrea Calamari. El martes a las 18, Daniel Mecca presentará Absolutamente principiantes. Borges y Bowie: un cruce entre Universos, con Mariano Montenegro. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Contará con un espacio destinado a los chicos: en la planta baja del Fontanarrosa están previstas más de cincuenta actividades que incluirán juegos, charlas y propuestas vinculadas con libros y cuentos. Y el Plan Mil65, programa que acompaña los primeros mil días de los bebés y a los adultos mayores, tendrá propuestas para ambos públicos. Durante la Feria habrá un espacio para que los mayores de 65 años se puedan inscribir en el Club de los Grandes, red gratuita de actividades recreativas, culturales, deportivas, de formación y beneficios.

Para agendar

Feria del Libro de Rosario, en el Cultural Fontarrosa (San Martín 1080). De lunes a miércoles, de 13 a 21; jueves y viernes, de 13 a 22; y los sábados, de 10 a medianoche. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13 a 22, y el domingo 18 se podrá recorrer de 13 a 21. El ingreso será gratuito y requerirá un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios del evento.