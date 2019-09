Aunque la cultura ni siquiera está incluida entre los temas del debate presidencial rumbo al 27 de octubre, los principales candidatos formulan los conceptos de sus políticas; en la ciudad de Buenos Aires, la posible continuidad de gestión anima a hacer anuncios, frente a una oposición que aspira a llegar al ballottage

Si la cultura nunca fue una bandera que se agitara especialmente en las campañas electorales de nuestro país, en el marco de una crisis política y económica profunda como la actual lo es muchísimo menos. Está a la vista: el lugar que ocupan estos temas en la agenda de los candidatos es pobre. Los presidenciables, por ejemplo, ni siquiera discutirán sus propuestas al respecto en los debates previos al 27 de octubre, aunque sí lo harán sobre educación y salud, derechos humanos, diversidad y género, ambiente y vivienda, por mencionar algunos ejes que van más allá de la coyuntura financiera, de seguridad y desarrollo social que tanto preocupa.

Sin embargo, puertas adentro, los "equipos técnicos" de J untos por el Cambio y el Frente de Todos delinean (con trazo más bien grueso) algunas políticas que les permitan mostrar a una porción nada despreciable del electorado -ninguna lo es- cuál será el devenir de los proyectos artísticos conocidos y de las instituciones faro -como el Teatro Colón o la Biblioteca Nacional- y qué nuevas medidas serán prioritarias en esta área si el voto popular los favorece.

Consultados por LA NACION, Mauricio Macri y Alberto Fernández, que se medirán en las urnas por la presidencia de la Argentina, y Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lammens, que van por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondieron un cuestionario sucinto y concreto sobre tres ejes que dejan ver los principales conceptos (o los más "urgentes") de las políticas culturales que implementarían en el caso de ganar las elecciones.

También fueron contactados los candidatos por la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal contestó el cuestionario con las mismas propuestas de programas que ya ha desarrollado hasta aquí el ministerio del área, que entienden fundamentalmente la cultura como herramienta de inclusión social (por ejemplo, Acercarte, Arte en Barrios o Leer Hace Bien, entre otros). En esa repuesta, más cercana al balance de la gestión que termina que a una proyección para un futuro mandato, Vidal deja un presupuesto en el área de $2.315.907.596. Al cierre de esta edición, y a pesar de la insistencia, Axel Kicillof no respondió las preguntas.

"Con el cambio de milenio, la cultura ha desempeñado un papel cada vez más importante en las economías nacionales en tanto sector productivo. Las actividades e industrias culturales impulsan el crecimiento, contribuyen a diversificar las economías nacionales, generan ingresos y crean empleo", se lee, en un documento sobre "Indicadores de cultura para el desarrollo", de la Unesco. Paradójicamente, ahora, cuando estas industrias creativas son uno de los sectores más dinámicos de la economía global, el presupuesto destinado a los ministerios y secretarías que se dedican a gestionarlas no alcanza en nuestro país la conocida cuota mínima del 1% del presupuesto que internacionalmente se maneja como vara de recomendación para las ciudades y estados.

En la nación

"Jerarquizar la gestión cultural en el ámbito público no es solo un aspecto presupuestario ni pasa por transformar la Secretaría en Ministerio de Cultura -medida que públicamente Fernández ya adelantó que implementará si gana-; pasa por una comprensión integral de este nuevo tiempo, del nuevo mundo y de la nueva Argentina, con la que recuperaremos la economía y el mercado interno. A partir de allí todo se enciende y la cultura va a ser protagonista", dicen desde el Frente de Todos.

En tanto oposición, señalan también un "achique" de los fondos de Cultura durante la gestión 2015-2019: aunque en millones de pesos la disminución no fue tal (por ejemplo, pasó de casi 4500 millones a casi 5000 millones, de 2018 a 2019) el ajuste no alcanzó los términos de la inflación. Para 2020, "el presupuesto estará determinado en el proyecto de ley que trata el Congreso de la Nación y que aún no conocemos".

En la consulta puntual sobre las prioridades de la futura gestión es donde quedan bien marcadas las diferencias de modelo cultural. Mientras que desde el Frente de Todos resaltan como clave el apoyo del Estado a las pymes del sector, los planes de fomento para artistas y creadores y la promoción de las exportaciones de servicios culturales, desde Juntos por el Cambio subrayan la necesidad de generar medidas que promuevan la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos culturales. También, "promover un proyecto de ley para la autarquía de los elencos estables dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, con el fin de garantizar y mejorar su financiamiento y desarrollo federal".

Los organismos descentralizados -el Incaa, el Teatro Cervantes, el Fondo Nacional de las Artes y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno- son jugadores claves en la gestión nacional de Cultura. En ese sentido, LA NACION les preguntó a los candidatos por la Biblioteca, una institución faro a los ojos de cualquier gestión que, al mismo tiempo, estuvo atravesada por tensiones administrativas e intereses políticos.

Orgulloso del legado del exdirector Alberto Manguel y la tarea llevada adelante por su sucesora, Elsa Barber, en términos de actividades culturales, el equipo de Macri resaltó que "se lograron mejoras que nunca antes se habían alcanzado": además de cuestiones técnicas, de programación o bibliotecológicas, hay que señalar "los procesos de licitaciones transparentes de los servicios de seguridad y limpieza, con ahorros millonarios que luego se pueden volcar a otras áreas". También destacaron que durante el gobierno de Cambiemos "sanearon" administrativamente espacios cedidos en forma irregular, como bares y cocheras, con contratos que ya desde los años del kirchnerismo habían generado polémica.

Con respecto a la Biblioteca Nacional, el equipo del Frente de Todos proyecta "revitalizarla" para que sea "el lugar natural de encuentro de los escritores noveles con los consagrados, un faro para las futuras generaciones". No dejaron de recordar que "en los últimos años se despidió a cientos de trabajadores de la BN, se redujeron a la mitad sus actividades culturales y se cerró su editorial. Lamentablemente también bajó su presupuesto un 51% en términos reales".

Si bien en la actualidad el Centro Cultural Kirchner no depende de Cultura, sino del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que encabeza Hernán Lombardi, se consultó a los equipos técnicos sobre su futuro. Del lado del oficialismo no hubo comentarios. Desde la oposición concedieron que "es un espacio muy querido", en el que tienen grandes expectativas de concretar proyectos culturales.

En la ciudad

En las PASO, de los tres gobiernos que gestiona Cambiemos solamente el porteño pudo lograr una brecha (15 puntos a favor) respecto de la segunda fuerza, representada por Matías Lammens. Esa ventaja se traduce en una proyección de continuidad que les permite expresar más anuncios que ideas sobre lo que vendrá. Por ejemplo, en las extensas respuestas al cuestionario de LA NACION, Rodríguez Larreta desglosó un "plan integral de cultura" que compromete para el potencial próximo período al frente de la ciudad varias reaperturas (del Teatro Alvear, que lleva cinco años cerrado, a salas barriales) y da a conocer planes concretos para el Teatro Colón por fuera de sus temporadas: Marta Argerich será la artista central de un festival para conmemorar los 250 años del nacimiento de Beethoven, que comienza en diciembre y, a través de un acuerdo que firmaron con el Bolshoi de Moscú, la prestigiosa compañía de ballet rusa regresaría al país en 2021, entre otros hechos que ya confirman.

En la vereda de enfrente, Lammens respondió al pedido de información con destacable puntualidad y sorpresivamente coincidió con el oficialismo en la importancia de "revitalizar" los espacios barriales de Buenos Aires, como el Cine El Plata, en Mataderos, o el Teatro Urquiza, en Parque Patricios. Sin embargo, observó que la "descentralización" que todos persiguen privilegia ciertas comunas.

Y así como la actual gestión se enfocó en la escena independiente y los jóvenes, el candidato del Frente de Todos expresó su interés por este segmento, pero agregó: "Con más cultura se puede mejorar la calidad de vida de los niños y los adultos mayores, que probablemente sean los que más necesitan el apoyo del Estado". Respecto del Colón, Lammens hizo dos importantes señalamientos: estimular la producción propia, mantener activos a los cuerpos estables (aun cuando las obras vengan de afuera) y eliminar las actividades ajenas al terreno artístico.

Eso sí, ni en Juntos por el Cambio ni en el Frente de Todos quieren dar nombres, nuevas designaciones o confirmar funcionarios en sus cargos en ninguno de los distritos. "No es momento de hablar de personas, sino de discutir ideas y políticas del sector", dicen.