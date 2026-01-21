Cristina Monge ganó la segunda edición del Premio Paidós de Ensayo

La politóloga y socióloga española Cristina Monge fue distinguida esta mañana en Barcelona con el II Premio Paidós de ensayo por su libro Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables, que se publicará en España el 25 de febrero –según señalan desde el Grupo Editorial Planeta, llegará a la Argentina en el mes de marzo–. El galardón, dotado con 35.000 euros, reconoció su trabajo entre 249 manuscritos inéditos presentados a esta edición.

El jurado estuvo integrado por Adela Cortina, Adolfo García Ortega, Gabriel Rolón, Elisabet Navarro y Gonzalo Celorio (último ganador del Premio Cervantes), quienes valoraron la claridad del diagnóstico de la autora, que es columnista en el diario español El País, y la voluntad propositiva del ensayo, que se pregunta por las razones del malestar contemporáneo y por la dificultad creciente para imaginar horizontes colectivos.

En su libro, Monge analiza un clima social marcado por el desencanto, la desafección política y la sensación de que el futuro ha dejado de ser una promesa para convertirse en una amenaza. Un proceso que, según plantea, se profundizó tras la crisis financiera de 2008 y que hoy atraviesa a las democracias occidentales.

Desde la editorial describen el libro como una reflexión sobre los malestares sociales que se fueron acumulando durante décadas y que hoy cristalizan en un descontento profundo, capaz de poner en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática, la confianza en las instituciones y la idea misma de futuro. Frente a ese escenario, el ensayo se pregunta qué caminos quedan abiertos.

”Lejos del pesimismo o la nostalgia, este libro reivindica la necesidad de recuperar la conversación pública, defender los hechos ciertos en la era de la posverdad y reconstruir un nuevo contrato social basado en la cooperación, la justicia y la sostenibilidad mediante alianzas para crear futuros deseables. Contra el descontento es un manifiesto por una democracia más fuerte y un futuro compartido que aún están a nuestro alcance", señalan desde Paidós.

“Conocemos bastante bien las causas del descontento. Yo hice mi tesis doctoral sobre el movimiento 15M, del que han pasado 15 años, y muchos de los malestares ya eran visibles, pero no se les consigue dar salida. Así que creo que es la hora de pasar la página del desánimo y acabar con esta crisis de imaginación política”, dijo la politóloga a El País.

Para Monge, la crisis democrática actual no se explica únicamente por el deterioro institucional, sino también por una pérdida más profunda de confianza social. “La crisis de la democracia es una crisis de confianza: no confiamos en las instituciones, ni en la mediación, ni en nosotros mismos como sociedad”, afirmó.

El ensayo cuestiona además la idea, instalada durante décadas, de que no existen alternativas posibles al orden vigente. Frente a esa lógica del “no hay futuro”, la autora propone recuperar la capacidad de pensar proyectos comunes, integrando debates como la emergencia climática, el feminismo, las desigualdades sociales y el sentido mismo de la política.

En ese punto, advierte que la crisis ambiental no puede leerse solo en términos ecológicos. “La crisis medioambiental no es que acabe con el planeta, es que acaba con las personas… porque más allá de lo físico, erosiona la convivencia y genera conflictos, sirve como caldo de cultivo al auge del autoritarismo”, señaló.

Lejos de reivindicar la antipolítica, Monge defiende el rol de las instituciones y de los partidos como herramientas necesarias para canalizar los conflictos sociales. “Todo lo que nos horroriza del ”trumpismo” es que es un ejercicio de antipolítica… así que soy defensora de los partidos políticos. Y dada la situación, creo que es momento suficientemente importante para implicar también a la cultura, el pensamiento, la sociedad civil… No somos conscientes de la fuerza de la sociedad civil en Occidente”.”, sostuvo.

La primera edición del Premio Paidós se entregó en 2025, coincidiendo con los 80 años de la editorial, y la ganadora fue la argentina Tamara Tenenbaum con su libro Un millón de cuartos propios, basado en Un cuarto propio de Virginia Woolf.