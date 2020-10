Obra de Nicanor Aráoz en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el primero que abrirá este miércoles en la semana de reaperturas de la ciudad Crédito: gentileza Guido Limardo

Esta semana será posible comenzar a visitar museos en la Ciudad de Buenos Aires. De forma escalonada, con turnos online para visitas y estrictos protocolos, el Museo de Arte Moderno inaugura el calendario de reaperturas, que continuará por instituciones públicas y privadas. La medida se anticipó el viernes, durante la acción #LosMuseosIluminan, por la que cincuenta museos de todo el país alumbraron sus fachadas pidiendo su reapertura. Y se cocinó antes con la elaboración del protocolo presentado por la flamante Red Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME), que finalmente fue aprobado con algunas modificaciones y publicado hoy

Esta semana ya se podrá sacar turno para recorrer las muestras del Moderno, que el miércoles por primera vez desde el inicio de la cuarentena volverá a recibir visitantes. Podrán recorrerse las muestras temporarias más largas de la historia (algunas montadas desde hace un año), de Sergio De Loof, Mildred Burton, Santiago Iturralde; la permanente Una llamarada pertinaz: La intrépida marcha de la colección del Moderno y, a partir del viernes, la individual que inauguró Nicanor Aráoz por Instagram Live el sábado pasado, además de las intervenciones de Cotelito y Diana Aisenberg en espacios comunes del museo. La tienda y el café ya está funcionando, en el patio y la vereda de la avenida San Juan 350.

Se sumarán más espacios de manera escalonada. Las siguientes reaperturas serán el Museo Issac Fernández Blanco, también el miércoles, con la exhibición Esculturas en el jardín, de Vivianne Duchini, además de la colección permanente de la sede Palacio Noel (Suipacha 1422). Desde mañana se podrá sacar turno en su web. El lunes próximo se sumará a las reaperturas porteñas el Museo Larreta, que está acondicionando su señalética. Su web estará lista mañana. El protocolo indica que las visitas serán de lunes a domingos, con un horario máximo entre las 10 y las 20, con reserva previa por vía digital y anticipada, con mamparas o pantallas en las cajas de cobro.

Recorridos únicos

Entre otras extrañezas de esta nueva normalidad, se establecerán circuitos de recorrido en sentido único para impedir acercamientos imprevistos y las puertas interiores estarán siempre abiertas (para no ser tocadas) o serán higienizadas constantemente. El factor de ocupación será de 1 persona cada 15 m2: cada sala tendrá en un lugar visible un cartel que indique su capacidad máxima de espectadores. Las visitas serán individuales (una persona o un grupo de convivientes que no superen las cuatro personas y que se deben mantener juntos). En tiempos de ASPO, no habrá instalaciones participativas ni se podrá tocar las obras. Sólo estará permitida la visita contemplativa al museo, no la celebración de actividades culturales y educativas, y toda folletería deberá ser digital. Ventilación, limpieza y desinfección, la nueva santísima trinidad de los museos. Para los visitantes: tapabocas, alcohol en gel y distancia.

"Es una oportunidad para volver a conectar con la enorme oferta cultural de Buenos Aires y hacer un plan entretenido. Además, es una buena noticia para los artistas que dependen de los espacios culturales para trabajar y mostrar su arte", dijo el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel. "Con mucha responsabilidad vamos a poder volver a vivir estos espacios que son fundamentales para nuestra cultura", señaló el ministro de cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

La vuelta al ruedo de MUNTREF Museo de la Inmigración y Centro de Arte Contemporáneo, sede Hotel de Inmigrantes, será desde el próximo sábado, con aplicación móvil propia para sacar turno: Museum View MUNTREF (disponible en Google Play Store) o por correo electrónico a visitasmuntref@untref.edu.ar. Las visitas serán de martes a domingo, de 12 a 19. Ahí podrán verse de manera gratuita Los diarios del alma de Maria Lai, de Italia; Memoria colectiva, de Carlota Beltrame, de Argentina y El estado fotográfico, de Julia Toro, de Chile.

El jueves 5 de noviembre también abrirá sus puertas el Malba, con una intervención en su fachada, una obra en su explanada (Leverage, de Pedro Reyes) y el estreno de Latinoamérica al sur del Sur, nueva puesta de colección a cargo de su directora, Gabriela Rangel, junto a Florencia Malbran y Veronica Rossi, que ya se pudo conocer este sábado a través de un recorrido virtual. También, seguirá hasta el 15 de febrero Remedios Varo, Constelaciones, gracias a que el MAM de México accedió a extender el préstamo. Desde este jueves se pueden sacar entradas

Mientras tanto, en La Boca, Proa ya habilitó su tienda y la cafetería de la terraza, los fines de semana de 12 a 18, y estrenó el sábado una nueva exposición por IG Live: Crear Mundos, sobre la base de una investigación de María Laura Rosa. Esta semana adecuará su web para que también se pueda reservar lugar para recorrer sus salas, con obras de Delia Cancela, Nicola Costantino, Mónica Giron, Mona Hatoum, Alicia Herrero, Mónica Millán, Dalila Puzzovio, Mariela Scafati y Mini Zuccheri. Aire fresco para los amantes del arte.

