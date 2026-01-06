De un Jaime Bayly eufórico a un Stephen King escéptico: repercusiones por la “extracción” de Maduro ordenada por Trump

Siguen las repercusiones internacionales por la “extracción” de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, el sábado pasado. Reconocidos escritores estadounidenses como Stephen King, Don Winslow y Joyce Carol Oates expresaron su desaprobación por la operación bautizada “Resolución Absoluta”, llevada a cabo por fuerzas militares de Estados Unidos. Algunos de ellos dieron a entender que esta sería una “pantalla” para dejar en segundo plano la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein vinculados con tráfico sexual, amén de los intereses económicos en juego, explicitados por el presidente estadounidense.

Pero no todas fueron críticas. Desde Miami, el escritor peruano Jaime Bayly celebró en su canal de YouTube la captura del dictador venezonalo y su esposa, en un operativo militar que dejó víctimas fatales. “Hoy, sábado 3 de enero de 2026, es un día histórico, un día feliz, inmensamente feliz. El día con el que tantos habíamos soñado. Hoy, por fin, ha caído Maduro. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva María Corina! ¡Viva Edmundo González Urrutia! ¡Viva Trump, carajo! ¡Viva Trump! ¡Vivan las fuerzas militares de Estados Unidos! ¡Qué maravilla! ¡No me lo puedo creer! No hemos podido casi dormir toda la noche“, reveló Bayly, luciendo una gorra con el escudo nacional venezolano.

La portada del video de Bayly en su canal de YouTube

En 2025, el escritor había dedicado videos críticos a Trump por no cumplir con su amenaza de invadir el país sudamericano. “Joder, yo no me imaginé, sinceramente pensé que Trump no iba a correr un riesgo tan grande -admitió esta vez-. Me saco el sombrero, me saco la gorra venezolana, joder, por Trump, hoy”.

Bayly dijo que los líderes de izquierda en América Latina son "impresentables" por "defender a Maduro"

“En Nueva York tiene causas criminales desde 2020 -sostuvo sobre Maduro-. Y ahí va a ser juzgado y condenado por el resto de su vida. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel, lo mismo su esposa, Cilia Flores [...]. La guardia pretoriana de Maduro casi no lo defendió, era previsible, ¿no? A Maduro no lo quiere nadie, si acaso su esposa”.

“A mí me encantaría que Estados Unidos entre por segunda vez y que capturen a Delcy, a su hermano Jorge, al malhechor de Cabello“, expresó. Según él, habrá en Venezuela un gobierno de transición “hasta que venga Edmundo González Urrutia y se jura; María Corina Machado ha dicho que González Urrutia tiene que jurar inmediatamente como presidente legítimo de Venezuela, y yo estoy de acuerdo con ella. Pero en eso van a tener que ponerse de acuerdo con Trump”, estimó.

Por último, Bayly no se privó de criticar a algunos presidentes de la región. “Qué impresentable la izquierda latinoamericana, qué impresentable, o sea, Petro, la presidenta mexicana Sheinbaum, Lula, que son tres presidentes elegidos democráticamente, deberían estar contentos [...]. No, salen a defender a Maduro, es una cosa vergonzosa. Que el dictador cubano Díaz-Canel defienda a Maduro se entiende. Rusia también defiende a Maduro. China también defiende a Maduro. Todos los malos se agrupan para defender a Maduro”. Elogió, en cambio, al Presidente argentino. “Milei, que dice la libertad avanza ahora también en Venezuela. [...] Luego en Europa me ha encantado Macron. Macron ha saludado la captura de Maduro. Sánchez, el español, mucho más tibio”, opinó.

Un gran show.

Machado traicionó a su país al pedir que lo invadiera USA; Trump traicionó a Machado haciéndole creer que la pondría de presidenta; Delcy traicionó a Maduro entregándolo a Trump. El único que esta vez no traicionó fue el tonto de Maduro -y por eso ahora está preso. pic.twitter.com/g8P2Obsk2j — Martín Caparrós (@martin_caparros) January 6, 2026

A diferencia de Bayly, el escritor y cronista argentino Martín Caparrós reprobó la intromisión estadounidense en la política venezolana desde el minuto uno y debatió en redes sociales con quienes la apoyaban, entre otros, el escritor venezolano residente en España (como Caparrós) Rodrigo Blanco Claderón y Marcelo Birmajer.

“¡Qué difícil les está resultando a las ‘derechas democráticas’ del mundo seguir celebrando ‘el derrocamiento de un dictador’ cuando, por orden americana, lo sucederá la vicedictadora! Es que este Trumpf [sic] es tan bruto que siempre les complica las cosas”, posteó ayer sobre la decisión de Trump de negociar con la chavista Delcy Rodríguez.

¡Qué difícil les está resultando a las "derechas democráticas" del mundo seguir celebrando "el derrocamiento de un dictador" cuando, por orden americana, lo sucederá la vicedictadora!

Es que este Trumpf es tan bruto que siempre les complica las cosas. pic.twitter.com/GQZAzV0FLS — Martín Caparrós (@martin_caparros) January 5, 2026

Hoy, Caparrós retomó la cuestión con críticas hacia los principales involucrados en el episodio intertropical. “Un gran show. Machado traicionó a su país al pedir que lo invadiera USA; Trump traicionó a Machado haciéndole creer que la pondría de presidenta; Delcy traicionó a Maduro entregándolo a Trump. El único que esta vez no traicionó fue el tonto de Maduro -y por eso ahora está preso”, concluyó.

Voces desde Estados Unidos

El “rey del terror”, Stephen King, se expresó en X sobre la captura del dictador latinoamericano. “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja. No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, cae aún más bajo”, estimó.

Maduro's not a good guy, agreed. But neither is Putin, and Trump rolled out the red fucking carpet for him. It's not about dope, it's about oil (which kinda IS dope).



Just when you think Trump has hit the gutter, he bounces lower. — Stephen King (@StephenKing) January 3, 2026

Otra voz crítica fue la del escritor Don Winslow, al considerar que lo que hizo Trump en Venezuela fue una “locura”.

“1. En Venezuela no se produce fentanilo. 2. Los barcos pesqueros que Estados Unidos hizo estallar nunca podrían llegar a su territorio sin reabastecerse de combustible muchas veces en medio del océano. 3. La invasión y el secuestro tenían como objetivo los billones de dólares del petróleo en Venezuela”, sintetizó el autor de El poder del perro, conocido por sus “narcothrillers” y su rechazo de las políticas de Trump.

Trump has been telling us for a year that he has secured American borders and done a greater job than any President before him.



If he's doing such a great job at the border why did he have to invade Venezuela and kidnap their President? — Don Winslow (@donwinslow) January 5, 2026

También apuntó contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. “Si la invasión y el secuestro en Venezuela estuvieran remotamente protegidos constitucionalmente, la fiscal general no estaría publicando en las redes sociales que Estados Unidos arrestó al Presidente de una nación soberana y a su esposa por posesión de armas en violación de una ley de armas de fuego estadounidense de 1934. Demencial”, opinó Winslow.

Highly potent fields of catnip reported in Venezuela! Zanche is volunteering to “take over” & “run things” assisting the US government in its exciting new colonizing of our neighbor to the south in need of skilled oversight. pic.twitter.com/ZSjH2oDLLB — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 4, 2026

Por su parte, la escritora Joyce Carol Oates asoció el caso Epstein (que involucraría a Donald y Melania Trump) con la captura de Maduro. “T ***p está amenazando públicamente al presidente interino de Venezuela con ser epsteinizado si no se somete a sus demandas”, se burló al repostear la publicación del periodista Ben Norton acerca del comportamiento “gansteril” del presidente estadounidense. Y, al compartir una publicación de la periodista española Marta Peirano (que recomienda la lectura de Maureen Tkacik en The Prospect), sostuvo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su familia tuvieron vínculos con el narcotráfico.

T***p is publicly threatening the acting president of Venezuela with being Epstein'd, if she doesn't submit to his demands. https://t.co/SVWgqO2UAc — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 5, 2026

Y se refirió a la “descortesía” de Trump con la Nobel de la Paz María Corina Machado (quien, desde la óptica del presidente estadounidense, le habría “arrebatado” el premio que él merecía). “Malhumorado, hosco T ***p ! a pesar de ser presidente de los Estados Unidos, esta persona se comporta como un niño de secundaria enojado porque alguien más recibió un premio que él, al no merecerlo, no pudo obtener”.