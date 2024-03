Escuchar

Con la firma de tres diputados opositores, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el que se requiere la fundamentación jurídica para remover la actual Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNM), en contra de lo dispuesto por la ley 12.665, que establece que los integrantes de ese cuerpo colegiado deben permanecer seis años en funciones. La actual CNM, que preside la licenciada Mónica Capano, fue designada en noviembre de 2022. El único integrante que quedaría a salvo de la remoción es el arquitecto y funcionario porteño Juan Vacas. El número del expediente es 578-D-2024.

El proyecto es iniciativa de la diputada Marcela Passo, y lo acompañan Carlos Castagneto y Roxana Monzón, de Unión por la Patria. Según los legisladores, los miembros de la nueva comisión que designaría el Ejecutivo no están más calificados que los actuales ni poseen la misma trayectoria. Al respecto, solicitan en la resolución los antecedentes y también que se informe si en los dictámenes de la actual CNM se detectaron irregularidades. También si, fiel al manual libertario, se aplicarán “restricciones presupuestarias o baja de contratos de personal técnico”.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, había propuesto al arquitecto Fernando Ferreyra en la presidencia de la CNM, a Graciela Cáceres como vicepresidenta, al abogado especializado en protección jurídica del patrimonio cultural Tomás Vaccaro como vocal secretario y, como vocales, a Néstor José, Mónica Valentini, Sergio Sepiurka, Jorge Mallo, Mario Lazarovich, María Cristina Vera, Gabriel Romero y Vacas.

Desde el Gobierno indicaron a LA NACION que la medida no violaría el plazo de la ley 12.665 porque, interpretan, el mandato de los integrantes de la CNM coincide con el del Presidente en funciones. Según los asesores legales de la Secretaría de Cultura, al acortarse el periodo presidencial en 1994 de seis a cuatro años, también se puede adecuar el de los miembros de la Comisión. “Sostener que el legislador al momento del dictado de la ley 12.665 en el año 1940 tuvo intención de extender el mandato de los miembros de la CNM más allá del mandato presidencial no tiene respaldo histórico ni normativo, simplemente la ley no ha fue modificada luego de la reforma constitucional de 1994″, señalan. No obstante, recientemente se dio ese caso, con la presidencia en el organismo de Teresa Anchorena, cuyo mandato se extendió de 2016 a 2022, durante dos presidencias de distinto signo político: la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández.

Sobre esta cuestión deberá decidir la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem, aún no autorizó la constitución de varias comisiones de trabajo, entre otras, la de Cultura. Será esta Comisión la que apruebe o rechace el pedido de informes; si lo aprueba, el Ejecutivo tendrá que responder las consultas de los diputados opositores.

Desde la CNM informaron que continúan trabajando, sobre todo en diversas demandas provinciales, como la intervención ilegal que se hizo en la estancia de Santa Catalina en Córdoba, que ya tiene intervención de la Fiscalía, y la situación del Jardín Botánico, donde la Justicia paralizó una obra ilegal tras las protestas de vecinos. También se están auditando las intervenciones en la embajada de Italia y en la embajada del Reino Unido, y se preparan los informes finales de lo que fue la restauración del Banco Central.