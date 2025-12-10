El futuro hoy
- 1 minuto de lectura'
Wuhan, China.- Quizás pocas imágenes puedan contener como esta una escena que en otro tiempo podría haber sido concebida como una presumible postal futurista: robots humanoides y parte de sus componentes son exhibidos en una suerte de vidriera, como artículos de consumo masivo. En rigor de verdad, no se trata de un comercio a la calle, sino del centro de innovación de robots humanoides en la Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago Este de Wuhan, también conocida como el Valle Óptico de China. En la provincia de Hubei, donde se encuentra este centro, se está acelerando el desarrollo de robots humanoides. Wuhan es la ciudad capital de esta provincia china, ampliamente conocida en todo el mundo porque allí se inició la última pandemia, que en gran medida moldeó el mundo de hoy. Considerando esto último, quizás efectivamente esta imagen sea una ventana a un futuro muy cercano, nuevamente proveniente de esa región.
- 1
La escritora venezolana Esther Pineda G acusa al historiador francés Ivan Jablonka de “apropiación y extractivismo intelectual”
- 2
Pinta Miami, en su mejor momento: el arte latinoamericano gana atención global
- 3
La nostalgia puede ser una voz infantil
- 4
El colombiano Andrés Restrepo Gómez ganó el Premio Tigre Juan con una novela que homenajea a César Aira