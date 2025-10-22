El Nobel de Literatura está enfermo, pero desde una cuenta falsa lo dieron por muerto

Tras ausentarse el pasado 14 de la charla inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort, que oficiaría como la primera rueda de prensa, el flamante Nobel de Literatura, el escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 años, tampoco participará del festival literario Kosmopolis de Barcelona debido a “problemas de salud que requieren atención inmediata”, informó hace horas el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Krasznahorkai se iba presentar el viernes a las 17.30 con el escritor y arquitecto Miquel de Palol.“El recientemente nombrado Premio Nobel de Literatura agradece a todo el mundo su comprensión y amabilidad”, agrega el comunicado del CCCB, que informa que las entradas adquiridas con antelación serán devueltas a través del mismo sistema con el que se compraron.

El domingo pasado, el Nobel también canceló su presencia en el Festival Literario Internacional de Óbidos, en Portugal, por las mismas razones. Krasznahorkai debía participar de una charla con la escritora estadounidense Lionel Shriver y el escritor portugués Rui Cardoso Martins.

El "asesino de X" anunció la muerte del Nobel de Literatura 2025

En simultáneo, esta mañana, primero desde la cuenta falsa de la editorial húngara Magveto y luego desde otra llamada “Pino del Gatto”, se informó la muerte del autor de Tango satánico. “Nuestro querido autor László Krasznahorkai murió sorpresivamente a los 71 años. El comunicado oficial será lanzado pronto”, rezaba la publicación, en el inconfundible estilo del “asesino de X”, el italiano Tommaso Debenedetti.

Debenedetti confirmó a LA NACION que era el autor de la publicación que repostearon escritores, periodistas y gestores culturales con mensajes de pesar o irónicos, pero que la daban por verdadera, antes de ser eliminada de la red social.

“Lo he hecho para ver si alguno desde Hungría nos dice algo sobre la salud de Krasznahorkai -respondió-. Se ausentó de la rueda de prenda inaugural de la Feria de Fráncfort, aduciendo ‘causas de salud’; después parece que el mismo Krasznahorkai había escrito en Facebook que él estaba bien de salud, ¿era verdadero o fake? Una semana después Krasznahorkai, renunció a un encuentro en Portugal por causas de enfermedad que necesitaban de atención inmediata y lo mismo se escribió por la renuncia de un encuentro en Barcelona. ¿Dónde esta Krasznahorkai? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Por qué no habla desde el día de la entrega del Nobel? Espero que sus editoriales hablen… si no, todo es posible”.

Desde la editorial Sigilo, que publicó dos novelas del húngaro, aún no brindaron información al respecto.