escuchar

“El arte es un buen refugio de valor, pero también emocional”, opinó hoy Norma Quarrato, directora de la galería Palatina, tras haber vendido una de las obras más caras de esta edición de arteba: Juanito pescando entre latas, de Antonio Berni, realizada en 1972. Según ella, al coleccionismo argentino le falta “tener una mirada menos especulativa hacia el arte; no pensar tanto en si es una buena inversión, sino elegir desde el corazón”. Con esta última consigna, sin pensar en cuánto les costaría pagarlas, hicieron sus elecciones de obras preferidas en la feria los siguientes expertos convocados por LA NACION:

Andrés Duprat

(Director del Museo Nacional de Bellas Artes)

Taxis y lluvia (1998/99) de Rómulo Macciò, en Vasari

Escogería esta magnífica pintura de Rómulo Macció, de fines del siglo pasado, de su serie de Nueva York, ciudad en la que pasó largas temporadas y que retrató con estilo particular y genio plástico. El tamaño es en sí mismo un desafío, ya que se trata de un óleo de dos metros de alto por tres de largo. Dimensiones de museo. Me gusta el modo en que captó el espíritu de esa ciudad: el trajín urbano, el tráfico, la arquitectura, la lluvia, el vapor típico de las calles de Nueva York. Realmente logra transportarme a esa ciudad desde un plano sensible. Me recuerda las pinturas de J. M. W. Turner. Sobre todo en la combinación que logra entre las grandes superficies gestuales de color que definen un paisaje y una atmósfera, y el modo sutil en el que intuimos o adivinamos los objetos y las personas que animan la escena.

Javier Iturrioz con Blanca (2023) de Edgardo Giménez, en MC Roberto Remonteo

Javier Iturrioz

(Arquitecto, decorador y escenógrafo)

Blanca (2023) de Edgardo Giménez, en MC

Esta mona de Edgardo Giménez me fascina. Como “animalero” que soy, todos sus monos y panteras me producen ternura. Me encanta además esa mirada pop cuasi infantil que tienen siempre sus obras. Me conmueve y me transporta a un mundo feliz. Es una pieza que tendría en mi oficina para que me alegre todos los días. ¡Una pantera ya tengo!

Ama Amoedo con El músculo de todo (retrato de joven dibujando, por Marie-Denise Villers), 2023, de Alberto Passolini en Constitución Gentileza Ama Amoedo

Ama Amoedo

(Artista, coleccionista y presidenta de la Fundación Ama Amoedo)

El músculo de todo (retrato de joven dibujando, por Marie-Denise Villers), 2023, de Alberto Passolini, en Constitución

Esta obra entró al Metropolitan bajo la autoría de Jacques-Louis David, y todos los méritos que se veían en el cuadro desaparecieron cuando se supo que no sólo no era de él, sino que era de una mujer. A Passolini le interesa la decisión de la autora de destacar la luz que define los contornos de una mujer dibujando, que se encuentra con nuestra mirada. En lugar de mantener contacto visual con ella, la atención se desvía hacia la escena encerrada por un cristal roto.

Teresa Bulgheroni con Triptico nro. 2 (1954), de Germaine Derbecq, en Calvaresi

Teresa Bulgheroni

(Coleccionista y presidenta de Fundación Malba)

Triptico nro. 2 (1954), de Germaine Derbecq, en Calvaresi

Descubrí su obra hace poco. Dirigió la galería Lirolay y vio antes que nadie a grandes artistas como Marta Minujín y Alberto Greco. Además de ser alumna de Juan Gris, amiga de Le Corbusier y la mujer del escultor Pablo Curatella Manes fue una gran artista, pero su talento creativo había quedado en segundo plano.

Guillermo Tempesta Leeds con la Instalación de Mónica Millán en W Gentileza Guillermo Tempesta Leeds

Guillermo Tempesta Leeds

(Presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina)

Instalación de Mónica Millán en W

Me interesa porque va en línea con lo que en Fundacion Santander consideramos que es cultura: identidad, trabajo y transformación social. Con esta obra, Mónica Millán honra el trabajo artesanal, la tradición y el valor de lo comunitario.

Diego Bianchi con Sin título (2023) de Florencia Caiazza, en Sputnik Gentileza Diego Bianchi

Diego Bianchi

(Artista)

Sin título (2023), de Florencia Caiazza, en Sputnik

Es una artista que siempre me interesa. Trabaja con extrema sutileza en relación al tiempo los materiales y la gestualidad, siempre en el borde del vacío y de la nada. Y obtiene mágicamente de esa nada imágenes muy bellas y potentes. En este caso trabajó sobre durlock con pintura y ferrites, agujereó el material y el mismo polvo de la agujereadora cayó como una nieve que quedó apenas apoyada sobre los relieves de la pintura.

recorrido por ArteBA. Santiago Filipuzzi

Jessica Trosman

(Artista y diseñadora de moda)

Sonrisa (2023), de Vicente Grondona, en Revolver

Me gusta mucho la escultura y me interesa mucho el trabajo de Vicente, cómo lo logra a través del carbón. Fue evolucionando año a año. Esta que está en arteba tiene un gesto que me gusta mucho.