Enigma milenario

Guiza, El Cairo.- El Gran Museo de Egipto es el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Si bien fue inaugurado hace pocas semanas, su construcción se inició en 2005. Está íntegramente dotado de colecciones del antiguo Egipto que sin duda atraen las miradas y el interés del público. Sin embargo, nada subyuga más que aquello que se encuentra más allá de este vidrio detrás del cual se concentran miles de visitantes por día. Ubicada a dos kilómetros de distancia, la Pirámide de Guiza, quien ordenó construir el faraón Keops alrededor del 2600 a. C., es un imán visual que alberga uno de los grandes misterios de todos los tiempos: aún hoy no se sabe a ciencia cierta cómo fue construida. Imponente y enigmática, compite con una estructura de la que se puede dar perfecta cuenta de su creación y se burla de una modernidad que busca explicaciones para todo, mientras ella, oronda, conserva su inexpugnable secreto.