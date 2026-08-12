Escritores defendieron en la Comisión de Cultura de Diputados las leyes de precio único del libro y de fomento de la lectura

Este martes, por invitación de la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, la diputada Lorena Pokoik, se convocó a diversos representantes del sector editorial y librero para que informaran sobre el intento de derogación de las leyes 25.542 y 25.446, de defensa de la actividad librera y de fomento a la lectura, respectivamente. Según afirmó en su cuenta de X el ministro Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la derogación de la ley 25.542 alentaría una baja en el precio de los libros.

Semanas atrás, circuló un anteproyecto que puso en alerta a todo el sector. La senadora Patricia Bullrich, al ser consultada este martes en un evento, dijo que el proyecto de ley no había ingresado en el Congreso y que se trataba de “un comentario que hizo un funcionario”. No obstante, a finales de julio, en su cuenta de X el Presidente había respaldado el proyecto de Sturzenegger (alias “el Coloso”).

Consultado por LA NACION sobre si el proyecto llegaría o no al Congreso, Javier Milei respondió que la “dinámica legislativa de los proyectos la determina la mesa política”. “La agenda lesgislativa se decide en la mesa política -remarcó-. La cúpula del Poder Ejecutivo gestiona y presenta propuestas. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación”.

AQUI COLOSO ATENDIENDO GENTE CON DÉFICIT DE IQ SEVERO. https://t.co/aQDUE8hiBc — Javier Milei (@JMilei) July 25, 2026

También en la Comisión se trató la disolución por decreto del Coro Nacional de Niños y el intento del Gobierno de derogar la ley del doblaje (23.216).

Entro otros, participaron de la reunión informativa los escritores Vicente Battista (en calidad de vicepresidente 3° de la Sociedad Argentina de Escritores) y Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión Argentina de Escritores y Escritoras; Javier Piccolo, coordinador de la Red de Editoriales Universitarias Nacional (REUN); Damián Cabeza Porley, tesorero de la Cámara Argentina de Librerías Independientes; Matías Velázquez, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y Juan Pablo Piscetta, secretario de prensa de Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que se refirió a la derogación del estatuto del periodista. Estuvieron además la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Dibujantes, Myriam Bahntje y Paula Elissamburu, respectivamente.

“Mi intervención fue corta, porque ya habían hablado quienes representaban a los editores, libreros y gráficos -dice Battista a LA NACION-. También estaban los chicos del Coro Nacional de Niños que Milei borró por decreto, se reprobó ese decreto y los chicos cantaron un pequeño tema. Ahí los diputados libertarios hablaron entre ellos con la canalla intención el canto, a punto tal que el padre de uno de los chicos, que dijo haber votado a Milei, los insultó a grito pelado. Dije que no deberíamos asombrarnos, porque del mismo modo que Goebells [ministro de Propaganada del nazismo] desenfundaba su arma cada vez que escuchaba la palabra ‘cultura’, Milei saca un decreto de necesidad y urgencia”.

“Cuando quiero comprar un bife voy a la carnicería, si se trata de un tomate voy a la verdulería y si mi propósito es comprar un libro voy a la librería, nadie mejor que un carnicero para hablarme de la bondad de un bife, nadie mejor que un librero para hablarme de la bondad de un libro -dijo ayer el escritor-. El proyecto tiene la firma de Sturzenegger, un personaje que insiste en destrozar al país; por fortuna, el entusiasta coloso va de fracaso en fracaso y tal vez algún día tenga que rendir cuentas; si el proyecto proviene de este señor, bochémoslo inmediatamente. Los libros en las librerías y la carne en la carnicería”.

Guerrieri, por su parte, indicó que el “trabajo de los escritores pierde” si se deroga la ley 25.542 y que esta iniciativa se orienta en favor de “las plataformas multinacionales, que decidirán qué se publica y qué no, empobreciendo la oferta”.

“Pensar que lo harán con una baja del precio del libro es una ingenuidad o una hipocresía, cosa demostrada tanto por los países que cuentan con una ley de este tipo como por los que carecen de ella -agregó-. Por eso la ley es defendida de manera abrumadora por el ecosistema del libro, que la tiene como una de las garantías de acceso a las creaciones en todo género y disciplina”.

En referencia a la ley 25.446, que obliga al Estado a instrumentar medidas para fomentar la lectura, se indicó que varios de los artículos de la norma no fueron reglamentados. Guerrieri remarcó que la derogación “desampara a los escritores autoeditados”, que crecen año a año.

Por útlimo, Piccolo afirmó que la ley de precio único “ha permitido la ampliación de las librerías independientes, las librerías de barrio y en diferentes puntos del país”.

Reconocimiento a Juan José Saer

En la misma reunión, el diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, presentó un proyecto de resolución que expresa el reconocimiento al escritor santafesino Juan José Saer, que fue firmado por dieciséis legisladores de la oposición. Ni los diputados del PRO ni los libertarios lo apoyaron.

JUAN JOSÉ SAER: UN ORGULLO SANTAFESINO 📚🇦🇷



En la Comisión de Cultura de @DiputadosAR aprobamos el proyecto que impulsamos para reconocer la obra del poeta y escritor Juan José Saer.



Saer es una de las voces fundamentales de nuestra literatura y una figura inseparable de Santa… pic.twitter.com/HWGcfhUK0G — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 11, 2026

“Es uno de los escritores de habla hispana más importantes que hemos tenido en los últimos años”, dijo Rossi, que en su alocución se refirió a novelas saerianas como La vuelta completa y Glosa.