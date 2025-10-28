Jalisco, México.- En México ya se están llevando a cabo los preparativos para los festejos por el Día de los Muertos, tradición popular que se conmemora los dos primeros días de noviembre, fecha que este año abarca la totalidad del próximo fin de semana. En la imagen, tres mujeres posan en medio de un campo de cempasúchiles, flores que se emplean para las ofrendas a los difuntos. Contrariamente a las imágenes típicas asociadas a estos festejos, que abundan en calaveras que representan directamente una suerte de personificación de la muerte, las mujeres que vemos aquí están cubiertas por sábanas, lo que en rigor es una típica representación de los fantasmas, pero que tiene su origen, sin embargo, en la Europa de la Edad Media. Aparentemente, esta singular manera de concebir a los fantasmas tenía su origen en las sábanas mortuorias con que se cubría a los muertos, al creerse que en sus apariciones desde el “más allá” vestían el último atuendo que habían llevado.