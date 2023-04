Feria del Libro: ¿una edición hispanoparlante?

escuchar

Como se informa en la página web de la Fundación El Libro (FEL), a lo largo de las décadas -y haciendo honor a su nombre- la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires recibió las visitas de grandes escritores internacionales en lengua extranjera. Jorge Amado y Clarice Lispector, Ray Bradbury, Paul Auster y Susan Sontag, los Nobel de Literatura Doris Lessing, José Saramago y John M. Coetzee, Italo Calvino, Edgar Morin, Hanif Kureishi, Tom Wolfe, Wilbur Smith, Dacia Maraini y Cees Nooteboom, entre muchos otros, se encontraron con los lectores en la antigua sede del evento, en el Centro Municipal de Exposiciones, y desde el año 2000 en La Rural. Para lectores y cazadores de autógrafos, el encuentro con sus autores favoritos en stands y salas de La Rural es un “clásico” de la FIL porteña.

En 2018, el escritor estadounidense Paul Auster convocó a una multitud en La Rural Fernando Massobrio - LA NACION

En su 47ª edición y a diferencia de otros años, las figuras internacionales más renombradas de la nueva edición de la Feria, que abre sus puertas al público este jueves, llegarán de España y de países de América Latina. Entre ellos, se destacan los españoles Irene Vallejo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (que presentará su libro sobre Jorge Luis Borges), Fernando Aramburu, Santiago Posteguillo, Blanca Llum Vidal, Luz Gabás y Arturo Pérez-Reverte; la poeta uruguaya Ida Vitale; las mexicanas Natalia Lafourcade, Clau Ramírez y Fernanda Melchor; los chilenos Raúl Zurita, Nona Fernández, Benjamín Labatut, Alejandra Costamagna y Alberto Fuguet (entre muchos otros, dado que este año la ciudad invitada de honor es la Región Metropolitana de Santiago), la colombiana Margarita García Robayo, los peruanos Gustavo Rodríguez y Jaime Bayly, y Hernán Díaz, el argentino residente en Estados Unidos que cautivó a Barack Obama y Kate Winslet con su segunda novela, Fortuna.

De otras latitudes y otras lenguas, llegarán los franceses Benjamin Lacombe y Eric Sadin, la canadiense Nita Prose, los brasileños Bernardo Carvalho, Marília Garcia e Itamar Vieira Junior, la suizo-brasileña Prosca Agustoni, los estadounidense Lawrence Schimel, Robin Myers y Valerie Miles, el bengalí Razu Aluddin, los italianos Gianrico Carofiglio, Giulia Caminito y Marco Amerighi, la alemana Antje Strubel y el portugués Pedro Eiras.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la FEL, el escritor Alejandro Vaccaro, indicó que, en relación con este tema, todavía se estaban pagando las consecuencias de la pandemia. “Muchos no quieren viajar, porque venir a la Argentina no es sencillo, son muchas horas de vuelo -sostuvo-. Ezequiel Martínez, director general de la Feria, tiene extraordinarios contactos en todo el mundo. Es verdad que nos resulta más fácil traer a escritores españoles porque ellos mismos quieren viajar, les encanta venir a Buenos Aires. Este año se dio esta circunstancia pero, de todos modos, creo que hay una gran variedad”. También contó que la empresa Aerolíneas Argentinas, que se ha sumado como auspiciante de la Feria, había ayudado a la FEL con los pasajes.

Desde dos grandes grupos editoriales -Penguin Random House y Planeta- informaron a LA NACION que esta circunstancia no se debe a un hecho puntual, como podría ser la situación socioeconómica que atraviesa la Argentina. De hecho, señalaron que los costos de traer a un invitado de España a Buenos Aires no difieren tanto de traer a un escritor británico, a un rumano o a un estadounidense.

No obstante, Marcela Luza, directora de El Ateneo (stand 916, Pabellón Verde), indica que esta situación está directamente relacionada con el aumento de costos de producción de los libros. “Desde la pandemia, el papel, que es el principal insumo en la impresión de libros, ha aumentado sin cesar -dice Luza a LA NACION-. Para no trasladar por completo los aumentos al precio final del libro, porque los lectores dejarían de comprar, los editores estamos resignando rentabilidad. Cada vez ganamos menos. A tal punto que, en muchos casos, tenemos que definir si nos conviene más imprimir una novedad, que siempre es una apuesta, o un libro cuya demanda está asegurada porque ya está instalado en el mercado. La sábana es cada vez más corta. Y eso hace que invitar autores extranjeros resulte imposible. Los costos de una invitación se asumen en dólares. Todos sabemos que los pasajes aumentaron de manera desmedida, pero ese no es el único gasto: hay que sumar comida, movilidad, hospedaje. Y muchos autores exigen honorarios para asistir a una feria. El combo completo lo convierte en algo inaccesible. Históricamente, las editoriales hemos contado con la colaboración de embajadas o fundaciones para financiar estos viajes, pero la situación económica golpea a todos y estas ayudas son más difíciles”.

El Ateneo apuesta este año a autores locales, como Fernanda Pérez y Florencia Vercellone, de Córdoba; Facundo Pereyra, de Río Negro; Enrique Espeche, de Tucumán, y Mabel Zimmermann, de Mendoza, entre otros. “La Feria volverá a ser una fiesta de reencuentro, como lo fue en 2022, de toda la gente hermosa de nuestro país que brinda generosamente su conocimiento y su talento para sostener una industria cultural que nos distingue en el mundo entero”, concluye Luza.

“En los últimos años, al menos en lo que a respecta a literatura juvenil, se ha diversificado el tema de los autores y el consumo -afirma la editora Melisa Corbetto, de VR Editoras (stand 1914, Pabellón Amarillo)-. Se derribó un poco el mito de que los lectores latinos solo leen autores anglosajones o que consumen poca literatura nacional. Por otro lado, las cancelaciones durante la pandemia provocó que varios autores sean reticentes a los viajes, pero si algo demostró la FIL pasada es que no son presencias necesarias para tener una gran feria exitosa”.

El 29, a las 16, Anna K. Franco presentará y firmará ejemplares de su libro Thea (VRYA); el 30 a las 17:30, la chilena Amanda Laneley haablará de su novela romántica El trato más dulce, y el sábado 6 y el domingo 7 de mayo las autoras de VR Anabella Franco, Laura G. Miranda, María Laura Gambero, Karen Delorbe, Patricia Suárez, Brianna Callum, Erica Vera, Valeria Naya y Magalí Escandell firmarán ejemplares en el stand.

En el Grupo Urano (stand 835, Pabellón Verde) se ufanan de tener a varios invitados internacionales que, al menos en cuestiones de idioma, no son herederos de Cervantes. El domingo 7 de mayo, a las 19, se presentará el italiano Marco Amerighi, autor de la novela Errantes, finalista del Premio Strega 2022, y para el 14 habrá un encuentro en el “firmódromo” de La Rural con las autoras norteamericanas Naomi Novik, Rebecca Ross, Brigid Kemmerer y Adrienne Young. Se dividirán en dos duplas: la primera de 13:30 a 16:30, con Novik y Ross; y la segunda de 17 a 20, con Kemmerer y Young.

“Si bien invitar a escritores de afuera implica un gran esfuerzo económico y logístico, en Ediciones Urano apostamos a que nuestros lectores tengan la posibilidad de conocerlos en persona, de conversar con ellos y de que les firmen sus libros, logrando así ofrecer experiencias únicas e irrepetibles que son el sello distintivo de la editorial -dice Georgina Dritsos, jefa de prensa y marketing de Urano-. En ediciones anteriores, hemos invitado a diversos autores de nuestro catálogo, como Victoria Schwab, Adam Silvera, Becky Albertalli, Shelby Mahurin y otros. La idea es seguir generando estos encuentros que tanto piden y valoran nuestros lectores”.