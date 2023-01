A pesar de la crisis por el precio del papel, nace una editorial de ficción literaria: Letras de Plata

escuchar

Si hay crisis que no se note. Pese a los incesantes aumentos de precios del papel, las tintas y los costos de impresión (en parte debido a la inflación), el Grupo Urano presenta en febrero un nuevo sello de ficción literaria: Letras de Plata. La iniciativa surge con el objetivo de publicar novelas acerca de “temas relevantes y significativos para los lectores del siglo XXI”, informaron desde el grupo editorial. Urano se destaca por sus best sellers de autoayuda y crecimiento espiritual, literatura juvenil, novela romántica y títulos para emprendedores. Los títulos de Letras de Plata se imprimen en el país y luego se distribuyen tanto en América Latina como en España. No obstante, las traducciones fueron hechas por españoles, entre ellos, el escritor Andrés Barba y Patricia Orts.

"Haremos algo totalmente disruptivo en términos de estrategia editorial", dice Leo Teti, director de Letras de Plata Gentileza Editorial

Los primeros lanzamientos llevarán la firma de la estadounidense Coco Mellors (Cleopatra & Frankenstein), la irlandesa Fíona Scarlett (Los chicos no lloran) y el japonés Satoshi Yagisawa, autor de la elogiada Mis días en la librería Morisaki, que pasa a incrementar el subgénero de historias ambientadas en librerías.

El responsable editorial de Urano, Leo Teti, dirigirá el sello. “Letras de Plata es un nuevo desafío para el equipo global de Ediciones Urano -dice Teti en diálogo con LA NACION-. Después de trabajar durante años con ficción comercial, ya sea juvenil, adulta o romántica, queremos dar un paso más con otro tipo de obras. El principal objetivo es traer nuevas voces de la literatura para el lector de hoy. Apostaremos a aquellas historias que son ‘distintas’, atrevidas y desafiantes. Haremos algo totalmente disruptivo en términos de estrategia editorial. Tenemos el firme compromiso de traer historias de calidad y prestigio, historias que resuenen tanto por su temática como por su escritura”.

Las temáticas son diversas. “Libros que nos dan luz sobre otras realidades a las que, tal vez, no estemos acostumbrados o no tengamos acceso directo -agrega Teti-. La concepción de la cultura, el arte y el paso del tiempo son otros conceptos que están muy presentes en muchas de las obras que estaremos publicando durante 2023. Entre mis favoritas, debo mencionar Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, una novela japonesa que transcurre en el barrio más famoso del mundo por sus librerías. Es una verdadera delicia y un himno al poder de la literatura. También tenemos el placer de publicar Cleopatra y Frankenstein, de Coco Mellors, que transcurre en Nueva York, una novela que nos habla sobre el arte, los deseos personales, los impedimentos sociales y el prejuicio. Es un libro que ha cosechado críticas excelentes en los principales mercados editoriales”.

La versión al español de la novela ganadora del Booker en 2022, de Shehan Karunatilaka, llegará este año al país DANIEL LEAL - AFP

En marzo se publicará Errantes, finalista del Premio Strega 2022 (que ganó Mario Desiati, con Spatriati), del italiano Marco Amerighi. “Es una verdadera joyita de la literatura italiana -dice Teti-. En junio tendremos al gran Mohsin Hamid, reconocido y galardonado autor pakistaní, con El último hombre blanco, una novela con mucha crítica social, una verdadera delicia. Y otra de nuestras grandes apuestas es la novela ganadora del Booker 2022, Las siete lunas de Maali Almeida, de Shehan Karunatilaka, un libro que atrapa al lector y que brilla por su prosa”. En octubre del año pasado, el escritor esrilanqués recibió el premio de manos de Camila Rosemary Shand, la reina consorte del Reino Unido.