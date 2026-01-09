“Se esperan condiciones adversas”: descontrolado, el fuego cruzó la ruta 40 y complica aún más el combate en El Hoyo y en Epuyén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El panorama se vuelve cada vez más complejo en los alrededores de El Hoyo y Epuyén, en Chubut, a medida que avanza el incendio forestal iniciado el lunes pasado en Puerto Patriada. Tras una tarde en que los vientos se descontrolaron, anoche, las llamas cruzaron la ruta 40 cerca de la zona de El Balcón y queman forestaciones en el cerro Coihue en dirección a El Maitén. Al menos cinco viviendas se vieron afectadas por las llamas.

El fuego llegó a la Ruta Nacional 40, entre Epuyén y El Hoyo

“Ayer en un ratito, el fuego arrancó con mucha fuerza, se quemaron casas y mucho bosque. Cruzó El Balcón, la zona del arroyo Minas y la zona de La Angostura. Y sigue sin haber información oficial sobre los damnificados”, afirmó Joel, que defiende desde hace cuatro días su terreno y los de varios amigos.

Diversos vecinos de la localidad de Epuyén, especialmente los que viven cerca de la desembocadura del río homónimo, evacuaron sus viviendas. El peligro se concentró mayormente en la cara sur del cerro Pirque, y amenazó los terrenos entre La Playita y La Angostura. Además de las altas temperaturas imperantes por estos días, las intensas ráfagas de viento de ayer a la tarde complicaron el trabajo de los brigadistas. Para hoy a la tarde se esperan condiciones muy adversas nuevamente.

La comarca andina, en alerta EGMfotos/ Agustin González Gamarra

“Se vienen días de mucho viento y la superficie del incendio creció muchísimo en las últimas horas”, indicaron desde Brigada Andina, uno de los grupos de vecinos autoconvocados que combate las llamas desde el lunes pasado.

“Acá estamos mojando el terreno y las casas mientras se pueda. La parte que estuvo más complicada las primeras dos noches fue el Callejón Mayorga, en Rincón de Lobos, cerca de El Hoyo. Ahora se ve más tranquila esa parte, aunque hay focos calientes y hoy se prendieron fuego unos cables de alta tensión y se cortó la luz”, cuenta Hernán, que es docente y vive en la ladera del cerro Currumahuida, en un sector que se llama El Pinar, entre El Sauzal y El Desemboque. Desde su casa ve una de las laderas ardiendo del cerro Pirque y parte de Rincón de Lobos, donde se quemaron una decena de casas.

Anoche también se estuvieron defendiendo casas del fuego en cercanías del puente Salamín, cerca de Rincón de Lobos. “Desde acá se ve mucho humo ahora en la cara norte del Pirque, la que da al pueblo de Epuyén, hacia El Pedregoso. Desde ahí agarró El Balcón de Epuyén, cruzó la ruta 40 y se fue para el cerro Coihue. En esa zona hay mucha forestación de pino Oregón, así que puede arder muchísimo”, sumó Hernán. La Escuela 81 de El Hoyo, en la que trabaja, también está rodeada por el fuego.

Hernán y muchos otros pobladores de esa zona de la comarca andina siguen insistiendo en la peligrosidad de los pinares. “En la Patagonia Andina hay más de 70.000 hectáreas de plantaciones de pináceas de rápido crecimiento. Además del impacto ocasionado por el reemplazo de la vegetación nativa, muchas de estas forestaciones presentan una exitosa regeneración espontánea fuera de cultivo, lo que puede comprometer la biodiversidad, la estructura y la supervivencia de especies del bosque nativo, ya que estas crecen más rápidamente que las especies autóctonas”, señaló ayer el doctor en Biología Javier Grosfeld. Además, tras cada evento de incendio forestal, se produce una retroalimentación y una invasión de ese tipo de árboles exóticos.

“Estamos muy atentos ahora en el cerro Currumahuida para que el fuego no cruce el río, por El Derrumbe, porque esto se llama barrio El Pinar. En La Zeta hay un pinar enorme y mi vecina tiene un pinar descontrolado. Ya le pedí mil veces que lo limpie, pero no quiere. Hay mucha responsabilidad de los propietarios que tienen pinares descontrolados y dicen que sale mucha plata limpiarlos. Mi vecina tiene cuatro hectáreas”, señaló hoy otro poblador del Currumahuida.

Los vecinos también critican el poco accionar de los medios aéreos. Ayer sobrevoló la zona un avión hidrante Boeing 737, aunque solo hizo una descarga en la zona de El Pedregoso.

“Las brigadas trabajan de una forma rara. Muchos amigos en Epuyén siguen diciendo que los abandonaron, que no enviaron medios aéreos en los peores momentos. Eran los vecinos defendiendo las casas. En la zona norte del Pirque, más cerca de Rincón de Lobos, lo abandonaron también. El lunes se veía un foco y lo dejaron. Se dedicaron al Derrumbe, por donde el fuego podía pasar al Desemboque, que estuvo bien activar eso, pero alrededor de las 19 de esa tarde, lo abandonaron. Los aviones trabajan de forma rara”, consideró Hernán.