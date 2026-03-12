Filosofía, ensayo, fanzines y proyectos autogestivos: fin de semana de ferias en Buenos Aires

Este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires se llevarán a cabo dos ferias del libro con entrada libre y gratuita. Sábado y domingo, en el JJ Circuito Cultural (Jean Jaurés 347), de 15 a 21 se hará la quinta edición de la Feria de Libros de Filosofía. Y el domingo, de 14 a 20, en la avenida Boedo se hará la séptima edición de la Feria del Libro Independiente de Boedo.

De la Feria del Libro de Filosofía participarán más de cuarenta editoriales locales que publican libros de filosofía, pensamiento y ensayo de autores locales e internacionales, como Adriana Hidalgo, Biblos, Caja Negra, Cactus, Colihue, El Cuenco de Plata, El Hilo de Ariadna, Godot, Hekht, Ediciones IPS, La Cebra, Leviatán, Manantial, Mardulce, Miluno, SADAF, Siglo XXI, Tinta Limón, Unsam Edita y Winograd.

“Estamos atravesando una época refractaria al pensamiento filosófico y a la cultura en términos generales -dice el filósofo y profesor Diego Singer, organizador del evento, a LA NACION-. El clima social y político en el que estamos dificulta el ejercicio mismo de lectura y la distancia crítica respecto a nuestro entorno. Necesitamos multiplicar los espacios en los que puedan florecer otros modos de habitar y valorar. Por eso entendemos que es fundamental la posibilidad de seguir organizando una Feria de Libros de Filosofía en la que editores y autores pueden presentar sus trabajos a un público amplio y se habiliten discusiones sobre los problemas que nos interpelan. Un libro de filosofía opera hoy como un dispositivo que condensa posibilidades y experiencias para disputar con la lógica del entretenimiento y la información automatizadas”.

“Esta feria de libros de filosofía, y no solo de filosofía, que se viene sosteniendo hace cinco años de manera gratuita es una suerte de suspensión de la atmósfera de simplificación de la realidad que nos toca -considera el editor y escritor Ariel Pennisi, de Red Editorial-. Hay una relación entre la complejidad del lenguaje, la riqueza de la expresión y la densidad de la experiencia; en ese sentido, la palabra filosófica, los distintos modos del ensayo, del pensamiento crítico que forman parte de los libros presentados en la feria, repone algo de esa complejidad y de esa densidad. Es una invitación a ampliar nuestro campo perceptivo del presente con ese montón de papel y tinta que resiste y espera, está solo y espera como diría Scalabrini Ortiz”.

Además, en el subsuelo del centro cultural se realizará un ciclo de charlas de filosofía para todo público con la presencia del filósofo japonés Jun Furita Hirose y pensadores, activistas e intelectuales argentinos como Natalia Ortiz Maldonado, Marta Dillon, Diego Sztulwark, Luis Diego Fernández, Florencia Sichel y Marta Abergo, entre otros.

El sábado a las 15.30, Natalia Ortiz Maldonado y Marta Dillon hablarán sobre “imaginación y reparación en épocas fascistas”; a las 17, de la charla “Transhumanismo: filosofía, tecnología y futuros posibles”, participarán Karina Pedace y Sebastián Botticelli, y a las 19, Jun Fujita Hirosa y Diego Sztulwark debatirán sobre sus respectivos libros (Los indios de Israel y El temblor de las ideas) en “Un Deleuze para Palestina, un Kafka para Argentina”.

El domingo a las 15.30, abre con “¿Para qué filosofía en tiempos de Inteligencia Artificial?”, con Marta Abergo y Enrique Berarducci; a las 17, “‘Tú puedes ser feliz o morir en el intento’. Sobre la obligación de ser felices”, con Florencia Sichel y Marcela Peidro, y a las 19, “De Thoreau a Rothbard: la actualidad del libertarismo, un movimiento con 200 años de historia”, con Luis Diego Fernández y Tomás Borovinsky.

En la “peatonal” de Boedo

El domingo de 14 a 20, en la avenida Boedo, que se convertirá en peatonal, tendrá lugar la séptima edición de la Feria del Libro Independiente Boedo, reconocida de interés cultural por la Legislatura porteña. Con el lema “Leer no es un lujo”, concurrirán editores de libros, fanzines y proyectos autogestivos. La feria propone un espacio abierto para acercar la producción editorial independiente al público.

Durante la jornada, habrá varias actividades. A las 16, se presenta Conectar en tiempos de pantallas (Chirimbote), con Nadia Fink y Jesica Farías; a las 17, la escritora Ana Ojeda leerá fragmentos de Seda Metamorfa (Muchas Nueces); a las 18, Flor Minci y Walter Godoy hablarán sobre poesía e inteligencia artificial, y a las 19, val flores, leerá ¿En qué error vas a crecer? En caso de lluvia, se reprograma para el domingo 22 de marzo.