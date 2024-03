Escuchar

MADRID.- “¿Joaquín? ¿Nos podemos sacar una foto?” El pedido ya se volvió habitual también en las calles de la capital española, donde Furriel se encuentra filmando una serie de Netflix. El actor argentino se perdió la inauguración de la feria ARCO porque viajó hoy al estreno de Descansar en paz en el Festival de Málaga, pero el encuentro estaba en su agenda. “Me gusta Madrid por lo que representa –decía en enero último, en el marco de una campaña que protagonizó para una marca de ropa internacional-. Está llena de gente de toda España y del mundo, lo cual la convierte en una ciudad extremadamente amigable y llena de vida todo el año”.

Eso se confirma especialmente durante una semana como ésta, en que la feria madrileña atrae a cientos de coleccionistas, curadores, galeristas, artistas y responsables de instituciones de todo el planeta. Gran parte de ellos provienen de América Latina, región con una creciente presencia en ARCO, donde la Argentina está representada hasta el domingo por una decena de galerías, entre 205 galerías de 36 países.

Los directores de la galería salteña Remota, la galería argentina visitada por los reyes, con la artista Roxana Ramos y su obra

“En los últimos cinco años se mudaron acá muchos argentinos. Eso hace que crezca el interés local por nuestra escena, porque España es un país que recibe muy bien a los extranjeros”, señalaba anteanoche el coleccionista Juan Vergez en una reunión organizada por la mecenas italiana Patrizia Sandretto Re Rebaudengo en la casa de la madrileña Isabela Mora, en honor a la artista nigeriana-estadounidense Precious Okoyomon. Entre los invitados que hablaban distintos idiomas se contaron varios argentinos como Daniel Levinas, Dolores Cáceres y Julia Converti.

Rosario Zorraquin, en Isla Flotante, seleccionada para el premio Illy

El arte de nuestro país también está muy bien representado en colecciones como la de Juan y Pat Vergez. En el depósito donde muestran con cita previa parte de ella, en el barrio de Usera, tienen por ejemplo obras de Gabriel Chaile y Mariela Scafati. La silla sostenida en el aire con sogas que creó esta última llamó la atención de la pareja en la edición 2020 de ARCO, en el stand de Isla Flotante que compartía con Rosario Zorraquin. Ahora la galería dedica el stand completo a esta última, nominada al XVII Premio Illy SustainArt para menores de 40 años, cuyo jurado integra Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

César Abelenda, director de la galería Pasto, con una instalación de Zé Carlos García

“Hay muchos argentinos y son muy interesantes”, dijo a LA NACION la coleccionista italiana, que además de presidir la fundación que lleva su nombre integra los consejos del MoMA, la Tate Gallery, el New Museum y el Philadelphia Museum of Art. Consultada por nombres, no dudó: mencionó a Zorraquin y a Tomás Saraceno, cuyas obras exhibidas por la galería italiana Pinksummer –con valores que van de los 9000 a los 96.000 euros- llamaban minutos después la atención de una compradora asiática. “Absolutamente”, agregó Sandretto ante la pregunta de si compraría obras en esta edición de ARCO.

Los directores de la galería Piedras, con obras de Clara Esborraz y Carla Grunauer

La misma respuesta dio César Abelenda, director de la porteña galería Pasto, en referencia al hito que implicó para “La Chola” Poblete el hecho de que la reina Letizia se detuviera en su stand en 2022. “Cambió totalmente el rumbo de su carrera –aseguró-. Fue la entrada a Europa: no la conocía nadie y a partir de ARCO se hizo famosa”. Esta vez, los reyes incluyeron en su habitual recorrido una parada en la galería Remota, de Salta, la primera del norte argentino que participa de la feria.

Los reyes de España segundos antes de llegar a la galería Remota, donde esperaba Leonardo Cifelli

“Absolutamente”, aseguró también Maribel López Zambrana, directora de ARCO, cuando LA NACION quiso saber si el idioma español funciona como vínculo entre culturas de distintos continentes, tal como el agua actúa como metáfora de lo que nos une en la sección curada por Sara Hermann y Carla Acevedo-Yates. “Una conversación que comienza aquí puede terminar en Art Basel Miami o vicerversa –agregó-, por eso tenemos que mantenernos conectados”.

Leonardo Cifelli, junto al stand de la galería Remota, esperó a los reyes en ARCO

Con el fin de fortalecer ese diálogo entre España y la Argentina, el flamante secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, viajó esta semana a Madrid y se reunió con autoridades locales. “Coincidimos en varias líneas de cooperación”, anunció desde su cuenta de Instagram, donde también afirmó estar intercambiando “estrategias de financiamiento para las industrias culturales y creativas”.

Nora Fisch dedicó todo su stand a un solo show de Alfredo Londaibere

Esa conversación, sin embargo, se viene acelerando desde 2017, cuando la Argentina fue el país invitado en ARCO. “Fue muy significativa la imagen que se dio entonces como comunidad artística: los coleccionistas vinieron y apoyaron”, recuerda Mariano Mayer, curador argentino radicado en España desde 2002, que tuvo un rol clave en aquella edición. Luego tuvo a su cargo la sección latinoamericana de la feria madrileña, y ahora dirige las visitas guiadas por galerías argentinas organizadas por arteba.

La sección dedicada al Caribe, una de las más destacadas de la feria

Desde aquel año que marcó un antes y un después, el galerista Mauro Herlitzka siempre elige el mismo stand para participar de ARCO. “La gente ya sabe dónde estamos”, explica. Y coincide con Vergez en que “muchos latinoamericanos se vinieron a vivir a Madrid, y eso cambió la escena de la ciudad”.