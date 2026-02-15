“Homo Argentum”: después de la película episódica, se publicó el libro con las dieciséis historias y un relato extra

Casi en simultáneo con el estreno en la plataforma Disney+ de Homo Argentum, la taquillera película de dieciséis episodios cómicos (y pesimistas) de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat sobre arquetipos del “ser nacional”, se publicó Homo Argentum. El libro (Guadal, $ 19.999), con dieciséis cuentos y un relato extra no llevado a la pantalla. A diferencia de las demás historias, “Una selfie” está protagonizada por una mujer: Carola, actriz que tiene que soportar la insistencia de un admirador que, a toda costa, quiere sacerse una foto con ella. El actor Guillermo Francella, que interpreta a los dieciséis personajes de la película, se hubiera puesto en la piel del pertinaz fan de la celebridad.

Los cuentos se basan en el guion de la película, escrito por ambos directores, Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes) y el escritor y periodista Horacio Convertini, con los “aportes creativos” del escritor Juan José Becerra, el crítico de cine Leonardo D’Esposito y el periodista y escritor Mario Mactas. Todos los cuentos están narrados en tercera persona.

Gastón Duprat y Mariano Cohn, productores, directores de cine, guionistas y ahora también escritores

En el texto de contratapa, Cohn y Duprat describen la película -recomendada por el presidente Javier Milei, que no se vio reflejado en ninguno de los personajes- como una “una galería de historias sobre la idiosincrasia argentina, con personajes que encarnan diferentes identidades”. Cohn y Duprat son conscientes de que la película -amada y odiada por los espectadores- suscitó debates. “Se la discutió con la misma intensidad con la que se discute sobre el país”, afirman.

En el caso de la película episódica de la que hablaron incluso aquellos que se negaron a verla, el camino fue inverso: de la pantalla al papel. “Es todo lo contrario a lo que sucede habitualmente cuando se filman películas basadas en un libro o novela -dice Mariano Cohn a LA NACION-. En este caso es al revés, es un libro basado en una película. Se filmó la película y luego de esa experiencia escribimos el libro. Estamos muy satisfechos con el resultado. Es muy diferente a un guión, que es algo técnico que tiene más que ver con la puesta en escena y con los diálogos. Acá es diferente como ejercicio, tuvimos que llevarlo al terreno literario. Nos pareció divertido sumarle un agregado, una historia inédita que estaba en el guión pero que no se filmó, la incluimos de yapa, como bonus track”.

Los directores trabajan en un nuevo libro. “Quedamos tan contentos con el resultado que ya estamos trabajando con el editor en hacer un segundo volumen con el resto de las historias que no usamos en la película; teníamos escritas cuarenta y quedaron solo dieciséis”, anticipan. El volumen de cuentos se publicó en la editorial del presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.