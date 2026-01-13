Busqué de nuevo la palabra catalejo en el diccionario para pensar un poco en este espacio. Me imagino al marinero mirando a través del instrumento tubular para avistar una embarcación, un muelle, una tormenta. Para ver lo que viene. Anticiparse al futuro. Porque la incertidumbre, no saber, es el peor de los estados para la mente humana: genera malestar, angustia, nervios; nubla la capacidad de acción. En la antigüedad, los interrogantes que la ciencia no podía responder se tapaban con mitología. Hoy hay muchas certezas, pero nunca son las suficientes para imaginar una catástrofe.

En las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, intervino en Venezuela, presentó advertencias a Cuba y amenazó con tomar Groenlandia. Todo junto, en un mundo en el que hay muchísimos interrogantes, donde no se sabe cómo impactará en la humanidad la Inteligencia Artificial (IA) –ni en las guerras, claro– y qué efectos tendrá la inestabilidad global en la economía. Tal vez sea hora de llenar esos huecos con algunos mitos o aferrarse a la imaginación positiva para evitar una espiral de ansiedad.