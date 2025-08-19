Intelectuales y académicos se animan a la política y podrían ocupar bancas en el Congreso

En varias listas de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre hay, además de figuras del espectáculo, intelectuales reconocidos. Del editor y ensayista Alejandro Katz al historiador y politólogo Fernando Pedrosa, y de la filósofa feminista Diana Maffía al economista y docente Adrián Ravier, varios pensadores, académicos y profesores universitarios se animaron a dar el salto a la política partidaria. Los ciudadanos que protestan por la falta de idoneidad y preparación de los integrantes de la “casta” política tendrán así chances para rever su punto de vista.

En la lista de candidatos a diputados del Movimiento Ciudadano (MC), que lidera el legislador Esteban Paulón (que espera pasar de la Cámara Baja al Senado), los tres primeros candidatos a diputados nacionales son Alejandro Katz, Diana Maffía y el sociólogo y analista internacional Gabriel Puricelli. Tanto este último como Maffía se desempeñaron como asesores de políticos y ocuparon antes cargos públicos. La propuesta de MC ya recibió el apoyo reconocidos intelectuales de centroizquierda.

Una luz de esperanza de cara al futuro. Gracias Esteban Alejandro, Diana, Gabriel.. https://t.co/OklXi9ySMq — hugo.vezzetti (@HugoVezzetti) August 18, 2025

“Desde hace mucho tiempo amplios sectores de la ciudadanía porteña se encuentran políticamente a la intemperie, ante la ausencia de alternativas que representen una sensibilidad política a la vez progresista, democrática e innovadora -dice Katz a LA NACION-. En una escena polarizada entre los adoradores del Estado y los que idolatran al mercado, se echaba en falta una política orientada a la sociedad, igualitaria y democrática. De allí surgió la voluntad de construir Movimiento Ciudadano: no antipolítico ni mucho menos, sino como un diálogo entre la sociedad y los dirigentes que pueden acompañar este proyecto. Esteban Paulón, un dirigente socialista y también de la diversidad, acompaña con su candidatura a senador nuestra lista de diputados integrada por gente variada, de trayectorias profesionales diversas, entre los que se encuentran Maffía y Puricelli. Ellos, como todos los que integran la lista, están, estamos imbuidos del compromiso de incidir en la conversación pública y en la agenda legislativa para promover una sociedad que disfrute, en la mejor tradición socialdemócrata, del máximo de libertad con el máximo de igualdad”.

Para Katz, la apuesta de MC se orienta a “hacer una elección aceptable para mantener el impulso y, quizás en 2027, podamos hacer algo para evitar que Manuel Adorni o Patricia Bullrich lleguen a la jefatura de gobierno porteño, lo que en mi opinión sería una catástrofe”, señala el autor de El simulacro. Por qué el kirchnerismo es reaccionario. “Si podemos convocar a los sectores medios que se encuentran muy abandonados, carentes de discursos que reflejen no solo sus problemática sino también su sensibilidad, podríamos conseguirlo”, concluye.

En la lista de diputados nacionales de Alianza La Libertad Avanza para la ciudad de Buenos Aires, además de la historiadora y diputada Sabrina Ajmechet, aparece el historiador y politólogo Fernando Pedrosa, especializado en las relaciones entre Asia y América Latina y director de la Revista Asia/América Latina, editada por Eudeba hasta la actualidad. La tesis de doctorado de Pedrosa para la Universidad de Salamanca consistió en una mirada crítica al discurso de la izquierda tradicional. Fue asesor del diputado Fernando Iglesias entre 2008 y 2011. Es autor de artículos en revistas nacionales e internacionales, de capítulos de libros y de La otra izquierda. La socialdemocracia en América Latina y Lecturas para el estudio de la Sociedad y el Estado. Ofició de editor de varias publicaciones y también es músico; en Spotify, se lo puede escuchar como Fer Asiático.

Nunca pensé involucrarme en política. Mi lugar siempre fue el aula. Pero este es un momento histórico y @JMilei necesita que aquellos que siempre defendimos las ideas de la libertad estemos en el congreso defendiendo las reformas estructurales de segunda generación. Si los… pic.twitter.com/7YW1R9vRsy — Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 18, 2025

El economista Adrián Ravier es presidente de la LLA en La Pampa y candidato a primer diputado nacional por esa fuerza. “Nunca pensé involucrarme en política. Mi lugar siempre fue el aula. Pero este es un momento histórico y @JMilei necesita que aquellos que siempre defendimos las ideas de la libertad estemos en el congreso defendiendo las reformas estructurales de segunda generación -escribió en su cuenta de X-. Si los pampeanos me permiten representarlos voy a trabajar para bajar los impuestos, reducir la burocracia y la corrupción, abrir la economía y desmantelar a la máquina de impedir en que se ha convertido el Estado argentino”.

“Javier Milei se para sobre los hombros de gigantes del pensamiento liberal para ver más lejos -dice Ravier a este diario-. Por eso entendió de qué forma derrotar a la inflación o bajar la pobreza casi a la mitad, desde el 57 al 31 %, o la indigencia a la tercera parte, desde el 22 al 7.3 %. Milei hoy quiere un Congreso compuesto por hombres y mujeres que tengan ideas compatibles con esta forma de ver el mundo y la Argentina, porque allí se fuerzan los cambios que una parte de nuestro país anclada en el pasado quiere resistir”.

En la provincia de Buenos Aires somos protagonistas y testigos de la desidia y la decadencia en la que nos sumergió el kirchnerismo durante décadas.



Ellos cruzaron impunemente todos los límites y nos expusieron a lo peor con su abandono. Y quieren seguir haciéndolo.



Como no… pic.twitter.com/rCuhesXEA3 — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) August 18, 2025

Otros intelectuales en listas de Alianza LLA son, por ejemplo, Joaquín Benegas Lynch (candidato a diputado por la provincia de Entre Ríos), y el economista Manuel Guisone, cofundador con José Guillermo Godoy y tesorero de la Fundación Federalismo y Libertad, que figura tercero en la Alianza LLA en la provincia de Tucumán. “Hasta hace unos meses fui director general de la fundación y anteriormente dirigí la Escuela Alberto Benegas Lynch (h) -dice Guisone a este diario-. Como compilador, publiqué Su vida iluminó el texto. Homenaje a José Ignacio García Hamilton, en una edición de la Fundación, desde donde impulsamos debates y programas: el debate Sebreli-Benegas Lynch, el coloquio ‘Espacio Tafí’, con Torre, Mustapic, Altamirano, Cavarozzi, Gervasoni, Perochena, entre otros, además de clubes de lectura, conversatorios y ciclos de historia. También participé de la coordinación de Tucumán Futuro, un plan de reformas estructurales para la provincia”.

La lista de @NataliaDLSok con #DefendamosCordoba arranca con Marcelo Ruiz (2) y Marta Lastra (3). Ruiz fue rector de la UNRC y Lastra es referente del reclamo de las familias con personas con discapacidad. pic.twitter.com/dA8W76B26X — Gabriel Silva (@gavrielsilva) August 17, 2025

En Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota sumó al exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el doctor en Matemática Marcelo Ruiz, y en Fuerza Patria Córdoba, Pablo Carro “fichó” al escritor y periodista Emanuel Rodríguez López, que dirige la revista de arte y literatura Diccionario. En Neuquén, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, la historiadora Beatriz Gentile, será la primera candidata a diputada de Fuerza Patria, y la doctora en Ciencias Sociales Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), segunda candidata a senadora por Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires.