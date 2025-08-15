Quién es la actriz que se sumaría a la lista de legisladores de LLA

El armado electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sumó a último momento un nombre proveniente del mundo del espectáculo. Se trata de una actriz y conductora, popular por su trabajo en la televisión argentina de los noventa, quien podría ocupar el segundo lugar en la lista de diputados. La novedad se conoce a solo tres días del cierre de listas y coincide con la confirmación de Diego Santilli en la misma boleta, anunciada por Cristian Ritondo.

¿Quién es la actriz que podría estar en las listas libertarias?

Se menciona el nombre de Karen Reichardt, una actriz, conductora y exmodelo de 56 años. Se especula con que podría ocupar el segundo lugar en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Esta nómina la encabeza el economista José Luis Espert.

Reichardt ganó popularidad en la década de los noventa por su participación en la comedia televisiva Brigada Cola. A lo largo de su carrera trabajó junto a reconocidos comediantes como Guillermo Francella, Jorge Guinzburg y Emilio Disi. En la actualidad, conduce un programa sobre perros en la TV Pública.

La actriz es una activa simpatizante del gobierno. En su cuenta de la red social X comparte con frecuencia mensajes de apoyo al presidente Javier Milei y a otros referentes del espacio. Este jueves difundió publicaciones sobre el acto del oficialismo en La Plata. El año pasado asistió a la presentación del último libro del mandatario en el estadio Luna Park y es fanática de River Plate.

Quienes acompañarían a la actriz en la lista

La potencial inclusión de Reichardt se da en el marco de las negociaciones finales para definir los candidatos bonaerenses. Cristian Ritondo confirmó la estructura del tridente de postulantes del PRO dentro de la boleta de LLA. Diego Santilli ocupará el tercer puesto, un lugar de alta visibilidad.

Los otros dos lugares del PRO entre los primeros doce puestos son para Alejandro Finocchiaro, quien busca renovar su banca, y para Florencia de Sensi, una dirigente del círculo de Ritondo.

El quinto lugar de la lista sería para Sebastián Pareja, actual titular de LLA en la provincia y armador político cercano a Karina Milei en el territorio. El cuarto puesto de la nómina, que por ley de cupo corresponde a una mujer, todavía es un misterio.

Los nombres que suenan para la Ciudad de Buenos Aires

Las definiciones también avanzan en la Capital Federal. El abogado Alejandro Fargosi podría encabezar la lista de diputados nacionales por la ciudad. Fargosi, de 70 años, es una figura cercana al presidente Milei, con quien trabajó en la redacción de una versión del proyecto de Ficha Limpia.

El abogado integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014. También fue miembro del Colegio de Abogados de la Capital, del cual se desvinculó en 2011. Fargosi mantiene una fuerte postura contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo nos está robando no solo el pasado, sino también el futuro”, dijo recientemente.

Para la categoría de senadores por la Ciudad, el nombre confirmado para liderar la boleta es el de Patricia Bullrich. Detrás de ella podrían inscribirse el economista Agustín Monteverde, de estrecha relación con Milei, o Agustín Etchebarne, de la fundación Libertad y Progreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.