La escritora británica J. K. Rowling (Yate, 1965), Cenicienta de la literatura contemporánea y "madre" literaria de Harry Potter, cumple hoy 55 años: justo el mismo día que el joven aprendiz de mago que, según la biografía ficticia que ella misma escribió, sopla 40 velitas. Sin duda, durante toda la jornada, el tema será tendencia en redes con los hashtags #HappyBirthdayHarryPotter y #HappyBirthdayJKRowling. Premio Hans Christian Andersen de Literatura 2010, guionista, productora de cine, millonaria y filántropa, es la creadora de uno de los éxitos más arrasadores de la industria cultural de las últimas décadas. Pero este año, además de padecer los síntomas del coronavirus, protagonizó una serie de polémicas por sus declaraciones y estuvo involucrada en denuncias de violencia doméstica.

Desde fines de 2019, Rowling había levantado aún más su perfil público. Luego de ser criticada por la comunidad transgénero por su apoyo a la investigadora Maya Forstater, que había sido despedida por afirmar que la gente no puede cambiar su sexo biológico, muchos seguidores de Rowling se mantuvieron atentos a las publicaciones de la escritora en redes sociales sobre esta delicada cuestión. "Llámense a sí mismos como quieran. Duerman con cualquier persona en edad de consentimiento sexual que los reciba. Vivan su mejor vida en paz y con seguridad ¿Pero despedir mujeres de sus trabajos por declarar que el sexo es real? #YoApoyoAMaya #EsteNoEsUnSimulacro", había tuiteado. El repudio a sus palabras, que no se hizo esperar, tampoco amilanó a la autora. En esta semana, carteles en una estación ferroviaria de Edimburgo con la leyenda "Yo amo a JK Rowling" fueron quitados porque, según las autoridades, podían resultar ofensivos para algunas personas.

Una feminista encuentra respuestas

Etiquetada por sus tuits como una TERF (acrónimo inglés de Feminista Radical Trans-Excluyente), Rowling recibió sin que lo solicitara asesoramiento de la Human Rights Campaign: "Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Las personas no binarias son no binarias, JK Rowling". Uno tras otro, los integrantes del elenco cinematográfico de la serie de Harry Potter, con Daniel Radcliffe y Emma Watson a la cabeza, se rebelaron contra Rowling y censuraron sus expresiones sobre las personas trans en otra publicación polémica, titulada "Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa", en alusión a las mujeres. Tal vez si Rowling hubiera asistido a las clases de Defensa contra las Artes Oscuras del Colegio Hogwarts, un profesor le hubiera enseñado a comportarse con prudencia en la arena de las redes sociales.

A inicios de 2020, antes de que la Organización Mundial de la Salud lanzara la voz de alerta por la pandemia de coronavirus, declaró que era una feliz ciudadana y contribuyente."Contribuir y vivir en una cultura tan antigua y magnífica como es Gran Bretaña", en lugar de hacerlo en "el limbo de algunos paraísos fiscales", la hacía sentirse orgullosa y agradecida con el Estado de bienestar que la había ayudado a salir adelante en momentos difíciles. "Hubiera sido despreciable huir a las Indias Occidentales con la llegada del primer cheque de siete cifras", declaró la escritora cuando se supo que ocupaba el 19° puesto en el ranking de los mayores contribuyentes del Reino Unido.

En esa misma línea altruista y con el propósito de colaborar con la enseñanza a distancia forzada por la cuarentena, en marzo liberó los derechos de su obra para uso y provecho de los docentes de todo el mundo. Esa licencia exclusiva con fines pedagógicos concluye hoy. Semanas después, Rowling abrió un portal mágico en Internet, Harry Potter at Home, con propuestas para lectores (en inglés) de todas las edades. Una de las secciones más interesantes de este universo virtual es Archivos Rowling, que ofrece varios artículos escritos por la autora sobre temas de la serie de Harry Potter como la familia del niño mago, el Expreso de Hogwarts, las distintas escuelas mágicas y la piedra filosofal creada por el alquimista Nicolas Flamel.

Pese a la magia, y probablemente a causa de la errática política sanitaria en los primeros meses de la pandemia en el Reino Unido, Rowling no pudo evitar contagiarse de coronavirus. Recuperada, y a salvo desde su casa, compartió un video en redes sociales, le deseó una pronta recuperación al primer ministro Boris Johnson y alentó a sus seguidores a quedarse en casa. Como prueba de que el peligro de la violencia de género ronda más cerca de lo que a veces se cree, el exmarido de la escritora, Jorge Arantes, confirmó a un diario inglés que la había golpeado cuando vivían juntos. Rowling había declarado que en su juventud había sido abusada.

A inicios de julio, junto con Noam Chomsky, Salman Rushdie, Margaret Atwood, John Banville, Greil Marcus y Steven Pinker, entre muchos otros intelectuales del hemisferio norte, firmó una carta donde se alertaba acerca del debilitamiento de las normas del debate libre y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica o corrección política. Algunos interpretaron esa postura pública como una estrategia defensiva luego de un rosario de traspiés.

Un nuevo libro policial con su seudónimo masculino y un cuento infantil se publicarán en los próximos meses Fuente: Archivo - Crédito: Dan Hallman/Invision/AP

Pasos adelante: nuevos libros por venir

Pero 2020 no fue hasta ahora solo un año de polémicas y revelaciones inesperadas de la escritora. También se decidió a avanzar en nuevos proyectos creativos, que verán la luz bien avanzado el segundo semestre. La escritora que firma con el seudónimo de Robert Galbraith publicará en septiembre Troubled Blood, la quinta entrega de la serie del detective Cormoran Strike. Y sorprendió a los lectores con el lanzamiento online y gratuito de una historia para el público infantil, The Ickabog. Durante siete semanas se publicaron los capítulos de su relato para chicos, primero en inglés y luego en otros idiomas. Este jueves, en las vísperas del cumpleaños de la autora, los textos fueron bajados de la Web.

Aquellos que quieran leer esta "historia sobre la verdad y el abuso del poder", como la definió la escritora, y que está protagonizada por un pareja de niños valientes y un monstruo fabuloso, tendrán que esperar hasta mediados de noviembre o inicios del último mes de este atípico año. Salamandra publicará en papel, ebook y audiolibro El ickabog, ambientado en el Reino de Cornucopia, y el dinero de las ventas será donado a las víctimas de la pandemia.

Mientras compartía los capítulos de El ickabog, Rowling tuvo la ocurrencia de invitar a los lectores de 7 a 12 años a participar de un concurso de ilustraciones. "Sería muy lindo que los chicos que hacen cuarentena o necesitan distraerse en esta época difícil que estamos pasando pudieran ilustrar la historia", dijo la autora a comienzos de junio. La convocatoria, que se extendió a España y América Latina, cerró ayer y los nombres de los 34 precoces artistas se conocerán en las próximas semanas. Trascendió que hay varios finalistas de la Argentina, donde el número de seguidores de Rowling crece día a día.