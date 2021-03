J. K. Rowling, trending topic: una joven trans quemó libros de Harry Potter y reavivó el debate

Sigue el “furor cancelatorio” contra la escritora británica J. K. Rowling, a la que varios lectores jóvenes no le perdonan sus dichos contra la comunidad trans de junio del año pasado. Esta tarde, la creadora de Harry Potter volvió a ser tendencia mundial en Twitter, y no por buenas razones. La usuaria Tess 5G (@thot_piece), una joven trans con más de 19.000 seguidores, publicó dos fotografías haciendo una inexcusable fogata con los libros de la saga del mago. “La cultura de la cancelación gana de nuevo”, se lee como resumen de las imágenes. Si bien la usuaria restringió por unas horas el acceso a su cuenta, no fue más rápida que los capturadores de pantalla. “Estos eran mis viejos libros de la infancia, y esto fue tan catártico como el infierno”, agregó en un segundo tuit. Y en un tercero: “¡Apoya a las personas trans!”.

Pese a que la escritora británica hizo una suerte de descargo en un texto publicado en su página web, donde afirmaba que no tenía nada en contra de la comunidad trans (”conozco y amo a personas trans pero ellas borran el concepto de sexo”, escribió), sus tuits fueron interpretados de una vez y para siempre como transfóbicos o típicos de una TERF (en inglés, “trans-exclusionary radical feminist”). “Activistas que claramente se creen personas buenas, amables y progresistas han recurrido a mi pasado dando por hecho que tienen derecho a vigilar mi discurso, acusarme de odio y dirigirme insultos misóginos”, se defendió. La discusión que la tiene como portavoz de una posición desde mediados de 2020 se da en simultáneo en los movimientos feministas en todo el mundo. Por si fuera poco, en la quinta entrega de la serie de novelas policiales que la escritora firma con el seudónimo masculino de Robert Galbraith, y que publicó en septiembre de 2020, el victimario es un psicópata que se traviste de mujer.

Varios actores jóvenes que participaron de las películas del niño mago, con Daniel Radcliffe y Emma Thompson a la cabeza, se manifestaron en contra de Rowling y expresaron su apoyo a la comunidad trans. En julio, Rowling, junto con Margaret Atwood, Noam Chomsky, Salman Rushdie, Steven Pinker y Martin Amis, entre muchos otros intelectuales y escritores, había firmado una carta publicada en Harper’s Magazine donde se criticaba la “restricción del debate” en la cultura moderna. Para algunos, lo que Rowling no toleraba eran las críticas que se le hacían a ella.

“El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido -se lee en esa solicitada, que hoy recobró vigencia-. Si bien hemos llegado a esperar esto de la extrema derecha, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda de la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una ceguera moral. Defendemos el valor de la voz opositora robusta e incluso cáustica de todos los sectores”.

Hoy también trascendió que dos de los actores de la serie de films de Harry Potter habían tomado posición pública. Por un lado, Rupert Grint (que interpretó a Ron Weasley) declaró que si bien respetaba a Rowling no estaba de acuerdo con sus dichos sobre las personas trans. “Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Todos deberíamos tener derecho a vivir con amor y sin juicio“, dijo el actor en una entrevista con la revista Esquire. “Creo que es extremadamente talentosa, y quiero decir, claramente, que sus obras son geniales -agregó, respecto de la escritora-. Pero creo que también puedes tener un gran respeto por alguien y aun así estar en desacuerdo con cosas como esa”.

Por otra parte, Ralph Fiennes, que interpretó a Lord Voldemort en las películas de Potter, expresó su apoyo a Rowling en una entrevista con The Telegraph. “Puedo entender el calor de una discusión, pero encuentro irracional esta época de acusaciones y la necesidad de condenar. Encuentro inquietante el nivel de odio que las personas expresan sobre opiniones que difieren de las suyas y la violencia del lenguaje hacia los demás”, dijo Fiennes en referencia a aquellos que condenan a Rowling de manera tajante, hasta el punto de invitar a quemar sus libros.

Por último, trascendió que en la entrevista con la revista Time que concedió la semana pasada, y que se publicará en la edición del próximo lunes, el actor trans Elliot Page censuró el odio contra la comunidad trans que algunas figuras públicas dejan entrever en sus declaraciones. En diciembre de 2020, el actor compartió en su cuenta de Twitter (@TheElliotPage) un extenso escrito donde, sin mencionarla, parecía dirigirse a Rowling. “Tú no estás ‘siendo cancelada’, estás lastimando a personas. Yo soy una de esas personas y no quiero quedarme callada ante tus ataques”, se leía. Page es el primer hombre trans que aparece en la portada de Time; Rowling y Harry Potter habían tenido ese privilegio décadas atrás.