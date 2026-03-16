El escritor argentino por excelencia, reflejo de los laberintos y, curiosamente, de los espejos, Jorge Luis Borges es redescubierto a diario no solo en los cuentos que ha escrito sino también en las entrevistas que ha dado.

Así las cosas, la cuenta @borgespalooza difundió una entrevista en la que Borges se sinceraba sobre su mayor placer (y que no era precisamente la escritura) sino la lectura.

Jorge Luis Borges: “Que otros se jacten de lo que han escrito, a mí me enorgullece lo que he leído”

A continuación, el ida y vuelta con el periodista donde desnuda su amor por los libros.

Borges: Si pienso en mi vida, pienso todos los versos que he leído. Fechas no tengo ninguna memoria, no recuerdo los teléfonos que he tenido, no sé cuánto tiempo estuvo en un lugar, todo eso se me ha borrado

Periodista: Por pensar, por no ser como Funes.

Borges: Eh, sí, puede ser por pensar. O sea, que la memoria está dejándome, se queda con lo más precioso y con los versos que he leído. Yo alguna vez escribí: “Que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído”. Sí... una confesión de lectores y lectores agradecidos que sigue siendo agradeciendo..."

Periodista: “Pero los lectores lectores, sí, los lectores no solo de Argentina, sino de todas partes del mundo están agradecidos por lo que usted ha escrito. Eso, eso delo por seguro...”

Borges: “Un episodio de los más lindos de mi vida me ocurrió hace unos meses. Yo caminando por la calle Maipú, me detiene un desconocido y me dice: ‘Borges, quiero agradecerle algo’. ‘Sí’, le digo yo, ‘¿Y qué? ¿Qué tiene que agradecerme?’. ‘Quiero agradecerle, Borges, una cosa. Usted me ha hecho conocer al Robert Louis Stevenson’. Bueno, le dije yo, si acaso, mi vida está justificada.