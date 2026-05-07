La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del jueves 7 de mayo

A las 14.30

Derechos de autor en debate. La XXII Jornada de Derecho de Autor propone abordar los desafíos legales del mundo editorial, en un contexto de transformaciones en la circulación y producción de contenidos. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

A las 17.30

Gamboa y una historia de origen. El escritor peruano Jeremías Gamboa presenta El principio del mundo, su nueva novela. Participa Deepak Ananda. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

El mar, entre ciencia y literatura. Tras el impacto del streaming del CONICET sobre la expedición al cañón submarino Mar del Plata, una investigadora y un escritor se encuentran para explorar los misterios del mundo marino, en un cruce entre conocimiento científico y relato. Participan María Gabriela Palomo y Patrik Svensson. Coordina Nicolás Artusi. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

A las 18

Ficciones para mantener viva la memoria. A 50 años del golpe, la actividad propone lecturas de novelas que abordan episodios de la historia argentina reciente, con protagonistas jóvenes y una mirada puesta en la transmisión de la memoria. Participan Sandra Comino y Mercedes Pérez Sabbi. En la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.

A las 19

Voces originarias en diálogo. En el marco del ciclo dedicado a escritoras y escritores originarios, la mesa reúne a poetas de los pueblos mapuche y coya-avá guaraní para conversar sobre escritura, territorio e identidad. Participan Vanesa Gallardo Llancaqueo y Marcelo Quispe. Coordina Viviana Ayilef. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Reconocimiento a Rolón. El psicoanalista y escritor Gabriel Rolón será reconocido por la editorial Planeta por sus 20 años de trayectoria. Luego firmará ejemplares en el stand 917. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 20

Microficción peruana en lectura. En el marco de la XVI Jornada de Microficción, y teniendo a Perú como país invitado de honor en la Feria, la mesa reúne a autores peruanos para una lectura de textos breves que exploran distintas formas del género. Participan Miguel Cotrina, Jomar Cristóbal, Fabiola Del Mar y Jorge Rivera. Coordina Alberto Benza. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

A las 20.30

Del libro a la pantalla, sin fidelidades absolutas. La mesa propone debatir cómo se transforman las obras literarias al ser adaptadas al audiovisual, entre traducción, reinterpretación e inspiración. Participan Claudia Piñeiro, Miguel Cohan y Erika Halvorsen. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

A las 21

Cierre de la jornada de microficción. La XVI Jornada de Microficción culmina con una mini entrevista y una lectura final a cargo de Roberto Perinelli, María Rosa Lojo y Margarita Saona. Coordinan Raúl Brasca y Martín Gardella. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.