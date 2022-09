Larisa Andreani: “Hay que salir al mundo de una manera integrada, como país y como sector”

Las invitaciones a comidas en casas de coleccionistas comenzaron a llegar este fin de semana, y la agenda ya está completa. Con esa perspectiva se encamina arteba hacia su próxima edición, que coincidirá con un fin de semana largo regional: del 7 al 9 de octubre, la feria de arte estrenará sede en el Centro Costa Salguero. Recuperará así la superficie que tenía antes de la pandemia y aspira a atraer un público distinto, llegado sobre todo desde las provincias y de países vecinos. “Por la situación del dólar, la Argentina es un destino muy atractivo”, señala a LA NACION Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba, una institución sin fines de lucro que impulsa este encuentro internacional desde hace más de tres décadas.

Larisa Andreani con Eduardo Mallea, vicepresidente de arteba Fundación, durante la reciente presentación de la próxima edición de la feria en Malba Fabián Marelli - LA NACION

-¿Por qué esta va a ser una edición más enfocada en galerías argentinas?

-En la pospandemia, todas las galerías del mundo están mirando en qué ferias participan. Eso lleva a que la mayoría de las ferias sean más locales o regionales. A arteba le pasó lo mismo: se redujo la presencia internacional, pero creció un montón el porcentaje de participación de todo el país. Un 25% son galerías que no tienen su sede en Buenos Aires.

-Se eligió a propósito un fin de semana largo regional... ¿Qué repercusión creés que va a tener eso sobre la feria?

-Estamos recibiendo bastantes consultas de visitantes de países vecinos, tanto coleccionistas que solían venir a la feria como un público nuevo; también del resto del país. En las invitaciones a los coleccionistas internacionales incluimos un programa de visita a la feria, a instituciones y a colecciones privadas, pero además les hicimos algunas sugerencias sobre viajes cortos que pueden hacer por la Argentina: la Ruta del vino, el norte y los glaciares.

"En el ámbito de Cultura se puede trabajar más allá de las diferencias políticas", dice Andreani Fabián Marelli - LA NACION

-También vienen museos de afuera. ¿Cómo es el programa para que los museos compren en la feria?

-Desde hace 15 años, arteba viene desarrollando un programa de mecenas de museos, a través del cual busca donantes de un fondo de inicio. Invitamos a participar tanto a museos internacionales como de Buenos Aires y de otras ciudades del país. A los internacionales se les da 5000 dólares y a los nacionales, 2500; ellos tienen que aportar una cifra equivalente para comprar obra en la feria.

-¿El cambio actual del dólar hace que sea un buen momento para comprar arte argentino?

-Mmm (duda). Muchos de nuestros artistas ya tienen una carrera internacional, con un precio consolidado en ese mercado.

-¿Y en la feria se va a vender en dólares?

-Depende de la galería. El tipo de cambio, más que estimular la compra de obras, va a hacer más tentadora la visita a la Argentina.

La edición anterior se realizó en Arenas Studios, en La Boca; la próxima será en el Centro Costa Salguero Fabian Marelli - La Nación

-¿Cuál es la estrategia a seguir a nivel internacional para fortalecer el mercado local?

-Desde arteba venimos acompañando a las galerías argentinas que participan de otras ferias, como ARCO, o en la Bienal de Venecia. Organizamos visitas guiadas y encuentros con artistas, galeristas y coleccionistas. Nos apoyamos mucho en el comité internacional, integrado por once personas que trabajan ad honorem y aportan sus contactos. Creemos es que hay que salir al mundo de una manera integrada como país y como sector. El esfuerzo que hace únicamente la fundación tiene algún tipo de impacto, pero es menor. Tendríamos que tener políticas sectoriales, con el apoyo fundamental del gobierno, que se puedan anclar con iniciativas como estas.

-Difícil en un momento tan polarizado para el país, presentarse de forma integrada, ¿no?

-No, no lo creo. En arteba tenemos apoyo de los Ministerios de Cultura y Turismo de la Ciudad y de la Nación. Nos damos cuenta de que en el ámbito de Cultura se puede trabajar más allá de las diferencias políticas. Lo que sí creo es que deberíamos profundizar el tipo de conversación que tenemos con los gobiernos: hay que lograr que haya legislación para impulsar el Mecenazgo a nivel nacional, para que se reconozca la fotografía como arte... A eso me refiero cuando hablamos de que se articulen los organismos públicos y privados. Brasil durante muchos años estuvo dando exenciones impositivas para el ingreso y egreso de obras de arte, incluso para las donaciones que se hacen a museos... Gracias a eso lograron que su arte cotice mejor que el nuestro en el mercado internacional, porque en valor simbólico el arte argentino no tiene nada que envidiarle al arte de ninguna otra parte del mundo.

"Despertar conciencia es una parte fundamental. No solamente conciencia del otro, también del lugar del hombre en el mundo", dice Andreani. En la imagen Foreigner 38, obra de Claudia Fontes -artista que representó a la Argentina en 2017 en la Bienal de Venecia-, que será exhibida por Nora Fisch en arteba Gentileza Nora Fisch

-Hablando de integrar: en esta edición están lanzando una iniciativa para personas con discapacidad. ¿Creés que el arte puede contribuir a ponernos en el lugar del otro?

-Sí, despertar conciencia es una parte fundamental. No solamente conciencia del otro, también del lugar del hombre en el mundo. Este año estamos profundizando algunas iniciativas en las que ya veníamos trabajando, con respecto a la sustentabilidad y al impacto social. Y el domingo 9 a las 11 vamos a impulsar una iniciativa que nos acercó Regina del Carril, del Proyecto Wonder: una serie de visitas guiadas, para personas con discapacidad visual, motriz, auditiva e intelectual. La intelectual incluye el espectro autista, que necesita menos ruido, menos luz, menos gente. Que el estímulo sea un poco más bajo, que sea un lugar amoroso.

-¿Y en cuanto al cuidado del medioambiente, qué iniciativas hay?

-El año pasado habíamos empezado con algunas iniciativas: ya se habían dejado de imprimir el catálogo y los plásticos... Este año decidimos dar un paso más. Queremos que arteba se convierta en un evento de carbono neutro, lo que significa que vamos a estar midiendo cuál es el impacto que tiene en el medioambiente. La empresa Genneia, además de capacitarnos, va a donar en bonos verdes la compensación de ese impacto. Y de aquí en adelante, empezamos a tomar el compromiso de ir reduciendo esa huella. Y además tenemos propuestas artísticas sobre arte y sustentabilidad.

-¿Qué pensás sobre el trabajo de los artivistas, como Tomás Saraceno, que intentan generar conciencia ambiental?

-También Nicolás García Uriburu, que un pionero. El arte siempre estuvo adelantado a los grandes temas, poniendo el foco de la discusión en las cuestiones que duelen: las minorías, el género, la inclusión.

Para agendar:

arteba 2022 en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), del 7 al 9 de octubre de 12 a 20. Entradas disponibles en www.arteba.org a partir del jueves 15 de septiembre. General: $1000; jubilados y estudiantes: $500; menores de 10 años y personas con discapacidad, sin cargo.