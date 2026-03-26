Londres analiza la posibilidad de volver a cobrarles entrada a los extranjeros en sus principales museos

Durante años, poder entrar gratis al British Museum, la National Gallery o al Tate Modern fue una de las marcas más reconocibles de Londres. En una de las ciudades más cara de Europa, la posibilidad de recorrer museos de primer nivel sin pagar entrada formó parte tanto de su identidad cultural como de su atractivo turístico. Ahora, ese modelo podría empezar a cambiar.

El gobierno británico estudia la posibilidad de volver a cobrarles a los visitantes extranjeros la entrada a los museos nacionales, una medida que por ahora está en evaluación, pero que ya instaló una discusión sobre el futuro del acceso público a la cultura en el Reino Unido. La idea no implicaría, en principio, el fin de la gratuidad para todos: el esquema que se analiza buscaría preservar el ingreso libre para los residentes británicos y aplicar el cobro solo a los turistas de otros países.

La discusión apareció a partir de un informe que realizó el Arts Council England, el organismo público que financia proyectos artísticos y culturales en Inglaterra, y fue confirmada por la ministra de Cultura, Lisa Nandy, que admitió que su cartera está explorando “las oportunidades potenciales que implicaría cobrar a los visitantes internacionales la entrada en los museos”.

La posibilidad de que esto ocurra toca una fibra central del sistema cultural británico. Desde 2001, la gratuidad en las colecciones permanentes de los grandes museos nacionales se consolidó como una política emblemática. En ciudades donde el turismo cultural es central, ese principio ayudó además a convertir a Londres en una plaza especialmente competitiva frente a otras capitales europeas.

El Natural History Museum de Londres fue en 2025 el museo más visitado de todo el Reino Unido FIDEICOMISARIOS DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LONDRES

Y hay un dato reciente que vuelve la discusión todavía más significativa: hace apenas unos días se conoció que el Natural History Museum fue en 2025 la atracción más visitada de todo el Reino Unido, con más de 7,1 millones de visitantes. Según el relevamiento de la Association for Leading Visitor Attractions (Alva), uno de los factores clave de ese desempeño fue, justamente, la gratuidad de la entrada.

Según cifras citadas por el diario El País, durante el período 2023-2024 el 43% de los visitantes de los museos nacionales ingleses fueron extranjeros, es decir, unas 17 millones de personas. Al mismo tiempo, el total de visitas aún no volvió a los niveles prepandemia: en 2018-2019 esos museos habían recibido casi 50 millones de visitantes, mientras que en el período 2023-2024 la cifra fue de 40,8 millones.

Lo que se analiza por ahora es un sistema selectivo, que les cobre a los turistas sin tocar el acceso gratuito de la población local. Para eso, una de las hipótesis de trabajo contempla un sistema de identificación digital capaz de diferenciar entre residentes y no residentes. La propuesta es presentada como “una oportunidad valiosísima para revisar la política de entrada gratuita de los visitantes internacionales a nuestras galerías y museos nacionales. El sistema de identificación individual nos facilitaría un mecanismo eficaz para mantener la entrada gratuita a todos los ciudadanos del Reino Unido y a los menores, a la vez que podemos desarrollar un modelo de pago para turistas extranjeros”, dice el texto del Arts Council England.

Incluso antes de tomar forma concreta, la iniciativa ya generó resistencias dentro del propio mundo de los museos. Una de las objeciones más repetidas no es solo técnica, sino también política y simbólica: cobrarles a los visitantes internacionales podría modificar el modo en que estas instituciones se piensan a sí mismas, sobre todo cuando muchas de sus colecciones se construyeron históricamente a partir de circuitos imperiales y coloniales.

En ese marco, algunos referentes del sector empezaron a impulsar otra alternativa: una tasa turística hotelera que permita generar ingresos sin alterar el acceso a los museos. “Creemos que es mucho mejor la tasa hotelera para asegurar que siga adelante el sistema de acceso gratuito a los museos”, sostuvo Tristram Hunt, director del Victoria and Albert Museum, en declaraciones a medios europeos.

Por ahora no hay una decisión cerrada, ni una cifra estimada para esas eventuales entradas, ni un calendario de implementación. El Ministerio de Cultura británico prevé revisar formalmente la propuesta hacia fin de año.